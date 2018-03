Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca saptamana viitoare se va incerca introducerea unei noi ordonante de urgenta de modificare a Codului fiscal, in contextul in care OUG 79/2017, referitoare tot la Codul fiscal, se afla inca in dezbaterea Parlamentului. 'Este o discutie la Comisia de…

- Ieri, la Tribunalul Constanta a fost programat un nou termen pentru audieri de martori in dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Liviu Aurelian Cazan, fostul director general…

- In plin scandal al „protocoalelor”, fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, toarna și el gaz pe foc, intr-o postare pe facebook: „Se implinesc 4 ani de cand am furnizat, unei structuri cu atributii in domeniul sigurantei nationale, informatii relevante referitoare la implicarea agentilor CIA in actiunile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis partial, marti, sesizarea PNL si USR privind imunitatea judecatorilor constitutionali, in sensul ca nu vor beneficia de imunitate in ceea ce priveste urmarirea penala, insa este nevoie de votul a doua treimi dintre membrii institutiei in cazul retinerii,…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a sustinut, luni, ca subiectul desecretizarii protocoalelor de colaborare ale SRI cu alte institutii este folosit ca "petarda mediatica", "diversiune", adaugand ca nu se explica de ce este nevoie de un asemenea demers. Gorghiu a precizat ca nu se opune desecretizarii…

- Guvernul a aprobat, joi, un memorandum privind angajarea a 100 de judecatori si a 60 de procurori la nivelul judecatoriilor si 60 de procurori la nivelul parchetelor de pe langa judecatorii, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului.

- Avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala, premierul Viorica Dancila solicita…

- In intervalul 14 - 15 martie 2018, o echipa de specialisti condusa de directorul general al A.N. 'Apele Romane', Victor Sandu, aflat sub permanenta coordonare a ministrului Ioan Denes din cadrul Ministerului Apelor si Padurilor, s-a deplasat in satul Capeni, ce apartine orasului Baraolt, din judetul…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa joi, 15 martie a.c., la dezbaterea 'Romania la Centenar', organizata de catre Administratia Prezidentiala si gazduita la Palatul Cotroceni. La eveniment au fost invitati initiatori ai unor importante proiecte si manifestari dedicate Centenarului,…

- De pe Internet: Ziarele scriu ca Anglia, Australia, Japonia vor sa boicoteze,sa nu se prezinte la vara in Rusia, cu echipele lor de fotbal la Campionatul Mondial. Cica ar fi un refuz fața de politica lui Putin. Ce nu spun ziarele si ar trebui sa adauge imediat este ca Romania a fost printre primele…

- In prima luna a anului 2018, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a cuprins in programele de formare profesionala organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor și centrelor proprii din cadrul agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de…

- Conform unor informații neoficiale, rezultatele testarii i-au uimit pe polițiști: “șoferul” avea peste 2.5 g./l. Alcool in sange, o alcoolemie record. Aceleasi surse ne informeaza ca ieșeanul in varsta de 42 de ani nu a fost reținut aseara de catre polițiști, pentru ca ar fi fost prea beat pentru a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins categoric, vineri, informatiile aparute in presa potrivit carora s-ar lua in calcul varianta candidaturii la presedintie din partea partidului a Principesei Margareta. Intrebat daca a luat in considerare ca Principesa Margareta sa fie o varianta de candidatura…

- Hackerul roman Robert Butyka, cunoscut cu pseudonimul „IceMan”, a devenit celebru dupa ce a spart serverele NASA in 2010, infractiune pentru care a primit 3 ani de inchisoare cu suspendare. In schimb, el a fost condamnat la 7 ani de inchisoare cu executare intr-un alt dosar.

- Un om de afaceri din București, impresionat nu de critici, ci de aplauzele binemeritate primite de-a lungul vieții de catre maestrul Radu Beligan, a achiziționat majoritatea loturilor expoziției și licitației dedicate maestrului, cu dorința de a le dona, fie muzeului Teatrului Național, fie Universitații…

- Ministerul Finantelor Publice vrea sa creasca procentul de 2% din impozitul pe venitul persoanelor fizice destinat ONG-urile din sanatate la 3,5%, a declarat marti ministrul de resort, Eugen Teodorovici. "Ajutorarea acestor ONG-uri care au ca principal obiect de activitate sprijinirea celor cu nevoi…

- Guvernul a aprobat, joi, o ordonanta de urgenta prin care unitatile administrativ-teritoriale pot sa solicite, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500 de milioane de lei,…

- „Am finalizat intalnirea cu domnul prim-vicepresedinte Frans Timmermans. Eu cred ca a fost o intalnire buna in care prin luarile de cuvant am facut o serie de precizari. Am precizat ca Deciziile Curtii sunt general obligatorii si in ceea ce priveste legile justitiei vom pune in concordanta cele trei…

- Un jandarm de la Gruparea Mobila Brasov a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Brașov, dupa ce a atacat cu un spray o echipa de politisti. Incidentul s-a petrecut in noaptea de luni spre marti, in localitatea Tarlungeni. Cu putin inainte de miezul noptii, soția acestuia a sunat la Dispeceratul 112…

- Comandantul politiei din Berlin a fost destituit dupa ce oficialitati locale au declarat ca si-au pierdut increderea in el in urma unei serii de erori si scandaluri, relateaza DPA. Klaus Kandt (57 de ani) a fost pensionat, potrivit unei declaratii a responsabilului pentru afaceri interne al capitalei…

- In perioada urmatoare, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si…

- Cazul unui tanar de 14 ani din Indonezia a șocat lumea medicala. Potrivit familiei adolescentului, acesta depune oua ca o pasare, bizarerie care s-a intamplat de 20 de ori in ultimii doi ani. Akmal are 14 ani și traiește in Gowa, Indonezia. Povestea lui a ajuns in atenția presei de acum un an, atunci…

- Comisia European a reacționat, vineri, la propunerea facuta de ministrul justiției, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si…

- Letonia vrea sa il impiedice pe Ilmars Rimsevics, membru in consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene (BCE), sa revina la post, dupa ce acesta a fost implicat intr-un caz de luare de mita care a provocat un soc in statul baltic, a afirmat premierul Maris Kucinskis intr-un interviu, transmite…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii SPP, ca, atunci cand apar „informatii care prezinta o posibila imixtiune a unor institutii in viata politica, este normal sa ne ingrijoreze acest lucru si sa le analizam si sa…

- Incepand cu 1 martie 2018, agentii economici constanteni vor scoate din conturi mai multi bani pentru taxa de salubrizare, care are trei componente: colectare, transport si depozitare. Compania Polaris M Holding SRL este obligata sa majoreze tariful practicat pentru colectarea, transportul si depozitarea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, in cadrul celei de-a XXI-a sesiuni a adunarii Asociatiilor Comunelor din romania (A.Co.R), ca in 27 februarie va face o vizita in Republica Moldova, unde se va intilni cu premierul Pavel Filip, pentru a discuta despre intarirea cooperarii dintre cele doua Guverne.…

- Un judecator statal american a decis ca Nikolas Cruz, suspectul in cazul atacului sangeros comis miercuri la un liceu din Florida (sud-estul SUA), va fi tinut in detentie fara posibilitatea...

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, joi, ca a existat o discutie intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre scandalul din DNA si ca Toader va face o informare de presa in cursul dupa amiezii. „A existat o discuție intre premierul Dancila și…

- Hackerii romani care au spart sistemul de securitate al Politiei din Washington sunt aproape de a fi extradati. Parchetul Curtii de Apel Bucuresti a trimis catre instanta cererea de extradare formulata de autoritatile judiciare americane impotriva celor doi romani, Evelin Cismaru si Mihai Isvanca, scrie…

- Polițiștii rutieri din Timiș, care faceau un control de rutina, in trafic, aseara, au avut parte de o surpriza. Oamenii legii au tras pe dreapta pentru verificari, in Lugoj, un șofer de 23 de ani, descoperind ca acesta era polițist, scrie lugojinfo.ro. Tanarul a fost supus de colegii sai de la Biroul…

- Parlamentului Republicii Moldova condamna atacurile Federației Ruse asupra securitații informaționale naționale și amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, lansate prin intermediul unor televiziuni de la Moscova, dar si a unor institutii media din Republica Moldova. Atacurile…

- Proprietarii de terenuri neingrijite risca sa fie pedepsiți dur. Potrivit unui proiect de lege, aprobat de Guvern in luna noiembrie a anului 2017, persoanele care dețin terenuri și le lasa parloaga vor fi sancționate cu o amenda de la 400 pana la 3000 de lei. Agenții economici, pentru același lucru…

- Ședințele ce au fost convocate ieri la Instituția Prefectului, atat pe probleme pentru botoșanenii de varsta a treia cat și pe cele sindicale, au adus un chip nou la masa, in randul directorilor de instituții publice.

- RADET Bucuresti anunța ca luni, in jurul orelor 17,00 a avut loc un grav accident de munca in zona B-dului Iuliu Maniu, nr.1 (Complex Leu) din sectorul 6. In timpul unei lucrari la rețeaua primara, o țeava de apa calda s-a spart intr-un camin de repartiție unde se aflau doua persoane, lucratori ai RADET.…

- Laurentiu-Teodor Mihai va fi eliberat la cerere, la data de 1 februarie, din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata vineri,…

- PSD a lansat vineri programul de guvernare pe care trebuie sa il respecte Guvernul Dancila, iar principalele prevederi arata ca noul Executiv are de indeplinit planuri mai indraznete decat cele doua Guverne precedente. Printre acestea, reducerea TVA la 18%, din 2019, impozitul zero pentru venitul medicilor,…

- In ultimele zile au aparut informații pe surse ca Mihai Tudose l-ar putea inlocui pe Bogdan Chirițoiu la conducerea Consiliului Concurenței, inainte de expirarea mandatului acestuia.Tudose infirma insa zvonurile, intr-o declarație pentru money.ro. „Sigur NU”, a raspuns Mihai Tudose. In…

- Militantul prodemocratie din Hong-Kong, Joshua Wong, a fost eliberat pe cautiune marti dupa ce a facut apel la condamnarea sa la inchisoare pentru rolul jucat in asa-numita ''revolta a umbrelelor'' in anul 2014, transmite AFP. Condamnat la trei luni de inchisoare pentru…

- Colaborarea inceputului de an vine de la Alina Eremia si Monoir, care interpreteaza impreuna melodia "Freeze". "Freeze" este o piesa in limba engleza, scrisa de Cristian Tarcea, Maline Johansson, Herman Gardarfve. De productie s-a ocupat Cristian Tarcea, iar clipul a fost regizat de catre Ionut Trandafir.

- Ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat cu putin timp in urma in cadrul videoconferintei cu prefectii care are loc la Guvern ca din cauza vremii nefavorabile au fost inchise mai multe unitati scolare din judetele: Iasi (15 institutii), Vaslui (19 unitati), Galati (15 institutii scolare), Bacau (5 unitati)…

- Guvernul condus de Mihai Tudose a fost in functie aproape sapte luni, dupa ce a fost investit in data de 29 iunie 2017. Este al doilea Cabinet schimbat de la formarea majoritatii PSD-ALDE, dupa ce Guvernul Grindeanu a fost demis prin motiune de cenzura initiata de PSD. Mihai Tudose venea dupa Sorin…

- „Guverne eșuate” - așa numește președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, ceea ce s-a intamplat in ultimul timp in Romania, de cand PSD e la guvernare. De asemenea, liberalul spune ca singurul scop al PSD e modificarea legilor justiției.

- Rasturnare de situatie in cazul tanarului de 30 de ani ce a murit in noaptea de marti spre miercuri la Stalpeni. Initial s-a crezut ca tanarul de 30 de ani a murit din pricina ranilor suferite in urma impactului pe care l-a avut masina cu un cap de pod, dar lucrurile stau cu totul altfel. Rezultatul…

- Omul de afaceri Aurel Popescu (47 de ani), cunoscut sub porecla „Moroiul“, a platit, aseara, o cautiune de 100.000 de lei pentru a fi lasat in libertate si cercetat in continuare sub control judiciar.

- Omul de afaceri gorjean Aurel Popescu, anchetat pentru evaziune și spalare de bani din afaceri cu material lemnos, va scapa de arest preventiv, daca va plati o cauțiune de 100.000 de lei. Popescu este acuzat ca, in perioada 2012 –...

- Un barbat de 61 de ani din Cluj-Napoca care ameninta ca va arunca in aer apartamentul pentru a-si ucide sotia a fost imobilizat sambata de doi politisti si un pompier care au spart usa apartamentului.

- Ofiteri DGA si politisti efectueaza, joi, zeci de perchezitii in Bucuresti si in judetele Mures si Bistrita-Nasaud la institutii publice si la domiciliile unor persone fizice, intr-un dosar in care se fac cercetari cu privire la savarsirea unor infractiuni de coruptie cu implicarea unor functionari…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a afirmat ca vrea sa mearga la comisia parlamentara de control a activitatii SRI si i-a dat semnale presedintelui comisiei Claudiu Manda in acest sens, mentionand ca s-ar putea sa detina informatii de care nici el sa nu fie constient ca sunt importante. "Si…