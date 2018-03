Stiri pe aceeasi tema

- Procesul Breit-Wheeler presupune ca ar fi posibil sa transformi lumina in materie prin lovirea a doua particule de lumina (fotoni) pentru a crea un electron si un pozitron. Totusi, incercarile anterioare au realizat acest lucru cu ajutorul altor...

- Hector Monsegur este fost membru al binecunoscutei retele Anonymus. Dupa ce, ani la rand, a spart codurile celor mai importante institutii si guverne din lume, barbatul a fost, intr-un final, prins de FBI. In timpul anchetei, a trebuit sa ia o decizie care i-a schimbat viata. Pe atunci, el…

- Ieri, la Tribunalul Constanta a fost programat un nou termen pentru audieri de martori in dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Liviu Aurelian Cazan, fostul director general…

- Direcția Generala de Administrare a Domeniului Public (DGADP) din cadrul Primariei Zalau scapa de cateva activitați importante, acestea fiind transferate in sarcina directa a societații Citadin. Este vorba despre activitați de curațenie și intreținere a anumitor spații din municipiu. Așadar, pentru…

- Laboratorul din cadrul ANSA a depistat prezența neconformitaților de ordin microbiologic in inventarul de manipulare a produselor alimentare, se anunța intr-un comunicat al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

- Guvernul a aprobat, joi, un memorandum privind angajarea a 100 de judecatori si a 60 de procurori la nivelul judecatoriilor si 60 de procurori la nivelul parchetelor de pe langa judecatorii, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului.

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa joi, 15 martie a.c., la dezbaterea 'Romania la Centenar', organizata de catre Administratia Prezidentiala si gazduita la Palatul Cotroceni. La eveniment au fost invitati initiatori ai unor importante proiecte si manifestari dedicate Centenarului,…

- Jumatate dintre plantele si animalele din zonele naturale cele mai bogate ale lumii risca sa dispara daca emisiile de gaze cu efect de sera vor continua sa creasca in mod necontrolat, au avertizat expertii in cadrul unui studiu citat marti de Press Association. Chiar daca sunt atinse obiectivele de…

- Actrița Moumita Saha a fost gasita spanzurata in propria locuința. Aceasta avea doar 23 de ani și, de mai mult timp, se lupta cu depresia. Era extrem de indragita in țara natala pentru roluri din diverse seriale de televiziune.

- ”Discuțiile legate de modul in care vor fi repartizați banii europeni post 2020 sunt tot mai aplicate cu atat mai mult cu cat peste aproximativ doua luni Comisia Europeana va prezenta o prima varianta de buget. Cred ca prioritațile pe care ar trebui sa le susținem sunt reprezentate de cele doua importante…

- Romanca Sabrina Ionescu, nascuta in Statele Unite, se numara printre sportivele nominalizate pentru Wooden Award Trophy și Nancy Lieberman Award. Primul este trofeul acordat celei mai bune jucatoare a sezonului, iar al 2-lea recompenseaza cel mai bun conducator de joc din baschetul universitar feminin…

- Europarlamentarul Catalin Ivan, a vorbit la Adevarul Live, despre schimbul de replici dintre premierul Viorica Dancila si europarlamentara de origine portugheza Ana Gomes. Acesta a declarat ca Ana Gomes este un eurodeputat respectat si bine cunoscut in Parlamentul European pentru lupta anticoruptie,…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal din data de 28 februarie 2018, intrunit in mod statutar in conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federatiei Romane de Fotbal, in prezenta majoritatii membrilor sai, domnul Gino lorgulescu si domnul Mihai Stoichita absentand motivat, adopta urmatoarele…

- Guvernul a aprobat, joi, o ordonanta de urgenta prin care unitatile administrativ-teritoriale pot sa solicite, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500 de milioane de lei,…

- Deschiderea Guvernului pentru un dialog eficient cu autoritațile publice locale a fost reconfirmata astazi, prin organizarea unei intruniri cu primarii și președinții de raioane din țara , in contextul inaugurarii Festivalului Național "Marțișor 2018".

- O grupare de hackeri rusi cunoscuta sub numele APT28 a atacat sistemele informatice ale Ministerului de Externe si Ministerului Apararii din Germania si a sustras informatii confidentiale, relateaza miercuri dpa si Reuters. Guverne si experti in securitate din Occident sustin ca exista…

- MADR a introdus din acest an 3 noi pachete pentru conservarea unor specii de pasari prin masura 10 - Agro-mediu si clima din PNDR 2014 - 2020.Astfel, prin Pachetul 9 - terenuri agricole importante ca zone de hranire pentru acvila tipatoare mica (Aquila pomarina), nivelul platilor este de…

- Comandantul politiei din Berlin a fost destituit dupa ce oficialitati locale au declarat ca si-au pierdut increderea in el in urma unei serii de erori si scandaluri, relateaza DPA. Klaus Kandt (57 de ani) a fost pensionat, potrivit unei declaratii a responsabilului pentru afaceri interne al capitalei…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Emilia Dorobanțu a acceptat sa vorbeasca intr-un amplu intreviu acordat Oanei Turcu, la Antena Stars, despre perioada dificila in care familia ei a fost implicata intr-un scandal mediatic. Artista susține ca a fost o perioada destul grea cea in care a aflat din…

- Modificari importante la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Printr-o hotarare de guvern, semnata de premierul Viorica Dancila și de ministrul afacerilor interne Carmen Dan, agenții de poliție, maiștrii militari și subofițerii se pot inscrie la concursuri de admitere pentru cursuri fara frecvența.

- Horoscop 15 februarie 2018. Leii au parte de schimbari în relațiile importante – parteneriate, colaborari și chiar relația de cuplu Horoscop 15 februarie 2018 – Berbec Ai șansa de a schimba ceva în relațiile cu prietenii sau cu rudele. Este o zi…

- In 14 februarie 2018, a fost semnat Contractul de Servicii privind „Asistența tehnica pentru pregatirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa și apa uzata in județul Maramureș, in perioada 2014-2020”. Scopul proiectului…

- Nu puțini sunt cei care fac sacrificii a facut pentru a fi alaturi de persoana pe care o iubesc. In aceeași situație se afla și interpreta de muzica populara Cornelia Rednic, care a demostrat ca este in stare de orice pentru soțul ei, Lupu Rednic. Insa marturisile au fost facute abia acum, dupa 26 de…

- Romania ii va extrada pe cei doi hackeri romani care au spart calculatoare ale politiei din Washington DC. Curtea de Apel Bucuresti a admis, marti, cererea autoritatilor americane de extradare a lui Mihail Isvanca si a lui Eveline Cismaru, acuzati ca ar fi ar fi spart calculatoarele conectate la camerele…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) anunta, marti, ca a transmis CAB solutionarea cererii de extradare formulata de autoritatile americane, pentru doi cetateni romani care ar fi spart calculatoarele conectate la camerele de supraveghere ale Politiei din Washington.

- Galaxia Andromeda este cel mai indepartat obiect spatial ce poate fi observat cu ochiul liber, desigur atunci cand sunt conditii propice. Galaxia apropiata de Calea Lactee se afla pe o traiectorie de coliziune cu galaxia noastra, insa evenimentul...

- Cunoscuta si sub numele de ”mama tuturor boabelor”, quinoa a fost timp de secole hrana de baza a Incasilor. Astazi, quinoa este consumata in intreaga lume, preferata mai ales pentru substantele nutritive pe care le contine. Pentru ca este foarte sanatoasa, iata de ce este bine sa mananci quinoa macar…

- Dupa ce a declarat in repetate randuri ca este interesat de Alexandru Baluța și Giedrius Arlauskis, Gigi Becali a lasat sa se ințeleaga ca cei doi jucatori au fost propuși la FCSB. "Vreau sa dau un raspuns Dan Petrescu și pentru toata lumea. Niciodata, dar niciodata, repet, niciodata nu am facut aluzie…

- Sambata 3 februarie, in sala de lansari a Librariei Mihai Eminescu din Bd. Elisabeta, a avut loc a II-a ediție a Galei Tritonic Bestseller 2017. Fața de ediția precedenta au fost mai multe modificari - mai multe cupe, pentru ca au aparut colecții noi și a fost separat SF-ul de Fantasy. Iata premianții…

- Politia germana a arestat miercuri, in cadrul unei vaste operatiuni desfasurate in mai multe landuri, trei barbati suspectati ca au transportat ilegal migranti in Germania pe ruta balcanica, a comunicat politia federala, potrivit agentiei dpa. Politistii germani au intreprins miercuri…

- Veste buna pentru fanii celebrului serial cu avocați Suits. A doua jumatate a sezonului 7 va fi difuzata incepand cu data de 28 martie și se va incheia cu un epusod de doua ore pe 25 aprilie. O alta veste buna pentru fani e ca USA Network și Universal Cable Productions au decis sa aloce... View Article

- O cunoscuta deputata joaca tare. Vrea sa-l distruga pe celebrul fost procuror DNA, Mircea Negulescu, zis și Portocala. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Andreea Cosma a anunțat ca a epus plangere penala impotriva lui Portocala. Aceasta a fost inregistrata chiar la procurorul…

- O problema importanta cu care se confrunta tara noastra, pe langa coruptia endemica, saracia, sanatatea precara sau educatia deficitara – si poate chiar din aceste motive – este emigratia in masa a romanilor pentru o viata mai buna in strainatate.

- Laurentiu-Teodor Mihai va fi eliberat la cerere, la data de 1 februarie, din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata vineri,…

- In ultimele zile au aparut informații pe surse ca Mihai Tudose l-ar putea inlocui pe Bogdan Chirițoiu la conducerea Consiliului Concurenței, inainte de expirarea mandatului acestuia.Tudose infirma insa zvonurile, intr-o declarație pentru money.ro. „Sigur NU”, a raspuns Mihai Tudose. In…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe aceste artere. Pe mai multe tronsoane…

- Curtea de Apel Bucuresti discuta marti cererea autoritatilor americane de extradare a doi cetateni români, Mihai Alexandru Isvanca si Eveline Cismaru, acuzati ca s-au infiltrat în sistemele informatice care controlau camerele de supraveghere ale departamentului Politiei din Washington. Pe…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in urma unei discuții cu premierul Viorica Dancila, in prima ședința a noului cabinet, pe 31 ianuarie, Guvernul va adopta o ordonanța de urgența prin care sa se amane termenul de depunere al Forumularului 600. Mai mult, intrebat daca in viitorul Guvern…

- Creatoarea de moda Christa de Carouge, una dintre cele mai renumite din Elveția, a murit la vârsta de 81 de ani. Aceasta suferea de o boala destul de grava, au anunțat miercuri niște persoane aproapiate. Christa de Carouge s-a nascut în Basel și a devenit pasionata de lumea…

- S-a dat startul la perioada de transferuri din pauza competiționala! Cluburile din Liga 1 se intaresc in vederea celei de-a doua parți a campionatului. Iata mutarile importante din acest mercato in Liga 1: VIITORUL Antrenor: Gheorghe HagiVeniri: Ianis Hagi (Fiorentina), Mailson Lima (FC Dordrecht),…

- Acum ca abia ne imprietenim cu 2018, ne-am gandit sa ii multumim lui 2017 pentru toate informatiile utile pe care ni le-a oferit. Am ales sa amintim patru dintre cele mai interesante informatii aflate in urma unor studii importante in materie...

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat decretele de decorare a unor institutii de invatamant. Astfel, cu prilejul aniversarii a 200 de ani de la infiintare, in semn de apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii,…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca stabilitatea mintala si inteligenta foarte mare sunt cele mai importante atuuri ale sale, in contextul in care autorul cartii despre liderul de la Casa Alba a afirmat ca subordonatii acestuia pun la indoiala calificarea lui de a fi presedinte al SUA.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea in intervalul 1 – 14 ianuarie 2018, in fiecare regiune a țarii, precum și la munte. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor scadea spre sfarșitul perioadei prognozate. Banat Vremea, deosebit de calda in prima zi a intervalului,…

- Cele mai importante premii acordate in Ligile 4 și 5 din Maramureș sunt cele care rasplatesc fair play-ul. Echipament sportiv, cupe și diplome in valoare de 30.000 lei au primit azi cele mai cuminți echipe ale sezonului 2016/2017 din partea Asociației Județene de Fotbal Maramureș, cu sprijinul Consiliului…

- Doi presupusi hackeri romani sunt acuzati de procurorii americani ca au piratat sistemul de control al camerelor de supraveghere din Washington. Potrivit autoritatilor americane, Mihai Alexandru Isvanca si Eveline Cismaru au reusit, in luna ianuarie, sa scoata din functiune doua treimi din camerele…

- Arestati si pusi sub acuzare de autoritatile americane dupa ce s-au infiltrat in sistemele informatice care controlau camerele de supraveghere ale departamentului politiei din Washington. E ceea ce li s-a intamplat romanilor Alexandru Mihai Isvanca (25 ani) si Eveline Cismaru (28 ani). Cei doi sunt…