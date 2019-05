Numarul mic de donatori de organe din ultimii ani face ca listele de asteptare pentru un transplant sa fie tot mai lungi, iar chinul pacientilor care fac dializa de trei ori pe saptamana, unul tot mai greu de suportat. In Iasi sunt sute de oameni fac dializa si care spera ca la un moment dat vor putea sa aiba din nou o viata care sa nu fie dependenta de aparate, de ore fixe si de zile petrecute in spital. In aceste context, povestea Mariei este una sfasietoare (...)