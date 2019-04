Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de camione cu moloz strans dupa demolarea Stadionului Giulesti au fost depozitate ilegal pe un teren de langa Lacul Morii din Bucuresti. Politia Locala a amendat deja firma vinovata dar terenul nu doar ca nu a fost eliberat ci molozul a fost acoperit cu pamant.

- Miercuri, 3 aprilie, la Spitalul Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare, a fost dat in funcțiune un centru național de radioterapie. Cladirea care gazduiește buncarul a fost construita din fonduri proprii, iar echipamentul a fost achiziționat de catre Ministerul Sanatații in cadrul…

- Pompierii miltari din cadrul ISU Maramureș au intervenit la 4 situații de urgența in intervaulul 15.03-.17.03.2019. Vineri, 15.03., pompierii vișeuani au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un coș de fum. In urma incendiului a ars doar funinginea din coșul de evacuare al fumului.…

- Politistii din Ilfov au ridicat peste 120 de ceasuri, 8.000 de euro si aproximativ 10 kg de bijuterii (majoritatea aur) in urma celor sapte perchezitii efectuate la domiciliile unor persoane banuite de furt din locuinte, precum si la doua case de amanet.Potrivit IPJ Ilfov, la sediul politiei…

- Amatorii de festivaluri au un nou motiv de bucurie! Palatul Mogoșoaia va fi gazda festivalului Fall in Love, ce va avea loc intre 31 august și 1 septembrie și ii va reuni pe aceeași scena pe Liam Gallagher, Disclosure (DJ Set), Kaiser Chiefs și Kovacs.

- Februarie a inceput in sudul Romaniei cu temperaturi de aprilie. Au fost 12 grade in Bucuresti si 10 la malul marii. Un val de aer ... The post Un val de aer tropical aduce temperaturi de aprilie in Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Copilul din judetul Bihor nu era vaccinat antirujeolic. Potrivit INSP, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 25 ianuarie este de 15.703, din care 60 de decese. In perioada 21- 25 ianuarie au fost raportate inca 32 de cazuri nou confirmate…

- Conform sursei citate, numarul total de cazuri de rujeola confirmate in Romania, raportate pana la data de 18 ianuarie, este 15.671, dintre care 59 de decese. In ultima saptamana, cele 35 de cazuri nou-confirmate au fost inregistrate in Buzau - noua, Bihor si Mehedinti cate opt, Salaj si Maramures…