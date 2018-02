Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost inchisa pe nedrept in Marea Britanie 13 luni. Intre timp a și nascut. Recent, a fost eliberata iar cazul a fost relatat si de BBC. Acuzatiile au fost retrase, iar judecatorul a vorbit despre greșeli grave si a cerut o ancheta.

- O tanara mireasa jihadista a fost arestata cand s-a intors in Marea Britanie cu copilul nascut intr-o tabara ISIS din Siria. Presa britanica spune ca aceasta este prima din ceea ce autoritațile se așteapta sa fie un aflux de jihadiști care se intorc in țara dupa infrangerea Statului Islamic. O femeie…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- Ryanair a informat joi ca toti pilotii sai din Marea Britanie au acceptat majorarea salariilor cu pana la 20%, pe care multi au respins-o anul trecut, anuntul ducand la cresterea actiunilor companiei aeriene low-cost cu peste 3%, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Ryanair are 15 centre în…

- Ministrul francez de interne Gerard Collomb a declarat marti ca Parisul va solicita guvernului britanic, la summitul bilateral ce va avea loc joi la Londra, 'sa ajute (orasul-port) Calais sa se dezvolte', transmite AFP. 'Vom merge impreuna cu presedintele Republicii (Emmanuel Macron) joi,…

- Harry Uzoka, un model în vârsta de 25 de ani, care colabora cu Zara si Mercedes, a fost înjunghiat mortal pe o strada din Londra. Moartea sa a cauzat un soc, întrucât tânarul era considerat „un simbol pentru baietii de culoare” din Marea Britanie.…

- Chiar daca piata este acum echilibrata, analistii avertizeaza asupra unei posibile supraincalziri. Miercuri dimineata, cotatia barilului de petrol light sweet crude cu livrare in luna februarie a crescut cu 0,46 dolari, ajungand la valoarea de 63,42 dolari. Anterior, pretul ajunsese la…

- Cantaretul Rod Stewart s a nascut pe 10 ianuarie 1945. Rod Stewart este un cantaret si compozitor britanic de origine scotiana si engleza si unul dintre cei mai buni artisti din toate timpurile, dupa ce a vandut peste 100 de milioane de discuri in intreaga lume, conform Wikipedia. Nascut si crescut…

- Genu Armeanu, un vasluian in varsta de 45 ani, este banuit ca a comis o crima oribila in Marea Britanie. Victima este Elisabeta Lacatușu (foto sus), originara din Vaslui. Cei doi au avut o relație de dragoste, care s-a incheiat in urma cu ceva timp. Barbatul nu a putut sa accepte desparțirea și o voia…

- Romanca ucisa pe 3 ianuarie pe o strada din Londra, in apropierea unei gradinite, este Elisabeta Lacatusu, o vasluianca stabilita de mai multi ani in Marea Britanie. Suspectul crimei este un fost iubit al femeiei, un barbat originar tot din Vaslui, cunoscut cu antecedente penale pentru infractiuni cu…

- Doi barbati din Marea Britanie au fost condamnati inchisoare pentru proxenetism, dupa ce o adolescenta romanca in varsta de 19 ani a reusit sa ii trimita mai multe mesaje disperate mamei sale, aflata in Romania.

- In ziua de Craciun, Royal Navy a escortat un vas rus in apropierea apelor teritoriale ale Marii Britanii. Anunțul a fost facut marti de Ministerul Apararii de la Londra printr-un comunicat. O nava britanica a fost trimisa pentru a supraveghea o fregata rusa in largul coastelor de nord ale Scotiei. Ministerul…

- Barbatul inculpat pentru comiterea atacului cu furgoneta in apropierea unei moschei din zona Finsbury Park, din nord-estul Londrei, in luna iunie, a pledat joi nevinovat la acuzatiile de crima si tentativa de crima legate de terorism, transmite Reuters. Darren Osborne (48 de ani), originar…

- Un vrancean de 33 de ani, din Nistorești, a fost gasit mort intr-o camera de hotel din Camden, Marea Britanie. Pentru repatrierea lui Neculai Popa, familia sa are nevoie de bani.Potrivit fratelui vranceanului mort, acesta ar fi fost plecat in Anglia de aproximativ 12 ani, pentru a-și face un rost…

- Rebecca Batchelor, în vârsta de 21 de ani, este o fosta majoreta din Marea Britanie, a folosit zeci de mii de lire sterline furate de iubitul ei de la pensionari vulnerabili. Fosta majoreta, care a fost pusa pe liber pentru ca atragea prea mult atenția sportivilor, cheltuia…

- Liderii europeni si-au dat acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie. 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat…

- Romanii vor putea continua sa locuiasca, sa studieze si sa munceasca in UK. Vezi conditia Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, care conduce negocierile pentru Brexit in numele celor 27 de state ale Uniunii, a apreciat vineri ca au fost inregistrate "progrese…

- Marea Britanie va fi exclusa din Agentia Europeana pentru Aparare si din Europol dupa Brexit, afirma negociatorul-sef al blocului comunitar, Michel Barnier. El a acuzat Londra de lipsa de solidaritate si a...

- Marea Britanie are de achitat obligatii financiare aferente apartenentei la Uniunea Europeana. Potrivit diverselor estimari, suma este cuprinsa intre 60 si 100 de miliarde de euro. Surse politice britanice si comunitare au declarat pentru cotidianul The Telegraph ca negociatorii celor doua…

- Poliția a lansat imagini cu doi barbați despre care cred ca au fost implicați intr-o altercație in stația de metrou Oxford Circus din centrul Londrei. Conflictul dintre cei doi a provocat panica și a dus la evacuarea stație la ora de varf, scrie BBC News. 16 persoane au fost ranite, fugind din stație,…

- Romanca tinuta sclava timp de un deceniu in Italia ar fi suferit 30 de avorturi in captivitate. Barbatul care i-a provocat chinul obisnuia sa-i coasa ranile pe viu, cu fir de nylon, au dezvaluit anchetatorii.

- Specializata in Romania in domeniul Marketing și PR, dar foarte pasionata inca de la o varsta frageda de sport (gimnastica, tenis, volei, dar și alpinism), Andreea Tina Gheorghiu a decis ca, in Londra, sa combine cele doua mari pasiuni și a fondat compania Pro Body Styling, pe care a reușit sa o…

- O romanca de 29 de ani, sechestrata și violata in Italia timp de 10 ani, de un italian in varsta de 52 de ani. In acest timp, femeia a nascut doi copii, fara sa primeasca asistența medicala, scriu jurnaliștii de la Corriere della Sera. Drama romancei a fost decoperita intamplator de carabinierii italieni.…

- O romanca de 28 de ani s-a sinucis in Portul Calais. Tanara s-a aruncat de pe un feribot, duminica, 19 noiembrie. Imaginile cu momentul in care romanca de 28 de ani s-a aruncat de pe feribot in Portul Calais au fost surprinse de o camera de supraveghere a feribotului. Corpul tinerei a fost recuperat…

- Marea Britanie își va înainta propunerile pentru rezolvarea obligațiilor sale financiare fața de Uniunea Europeana pâna la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finanțe Philip Hammond, potrivit Reuters, via Agerpres. Liderii UE i-au transmis vineri…

- In negocierile dintre Uniunea Europeana și Marea Britanie privind condițiile Brexitului s-au inregistrat unele progrese in ceea ce privește drepturile cetațenilor UE in aceasta țara, dar pentru ca blocul comunitar sa accepte discuții despre un viitor acord comercial trebuie ca pana in decembrie sa…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ii va cere premierului britanic Theresa May, in cadrul intrevederii de vineri, sa concretizeze oferta de Brexit pana la summitul din luna decembrie, pentru a putea negocia viitoarele relatii comerciale, potrivit unei surse UE citate de agentia Reuters.…

- Marea Britanie se pregateste sa transfere peste 400 de milioane de lire sterline catre Iran pentru a obtine “bunavointa “Teheranului’, in conditiile in care ministrul de externe Boris Johnson a promis ca va face “totul” pentru eliberarea lui Nazanin Zaghari-Ratcliffe, scrie Telegraph.

- Lidia Dragescu avea 23 de ani si tot viitorul in fata. Studia medicina la universitatea Essex din Marea Britanie si isi dorea cu ardoare sa ajute oamenii aflati in nevoie si visa sa ajunga neurochirurg. Nimic nu prevestea tragedia care urma sa se petreaca. Nici macar mama Lidiei nu banuia…

- "In ce priveste pedepsele principale aplicate inculpatului Popoviciu Gabriel Aurel, de cate 7 ani inchisoare pentru complicitate la infractiunea de abuz in serviciu in forma calificata si continuata (...) si pentru infractiunea de dare de mita (...), Inalta Curte apreciaza ca mentinerea pedepselor…

- O femeie din Marea Britanie care desfasura activitati caritabile si care se afla in prezent in inchisoare in Iran, acuzata fiind de spionaj, si-ar putea petrece inca cinci ani dupa gratii din cauza unei afirmatii ce a fost facuta de ministrul britanic de Externe, Boris Johnson.

- O firma de constructii din Londra, infiintata si detinuta de o familie de romani, a fost premiata, pentru al treilea an consecutiv, de catre Considerate Construction Scheme (CCS), organizatie care controloeaza calitatea in constructii. La decernarea premiilor a participat, alaturi de familia de romani,…