Povestea romancei care lucreaza in Austria si elimina granitele in sanatate pentru mii de pacienti de acasa

- Gorjeanca aflata in moarte clinica la un spital din Austria de aproape o jumatate de an va fi adusa in cateva zile la Targu Jiu. Subprefectul Marcel Romanescu spune ca a facut toate demersurile posibile pentru a o ajuta pe fiica femeii respective si...

- Am stat de vorba cu prim. dr. Walter EBM, CEO-ul Vienna Private Hospital, despre motivele pentru care Romania a devenit un important furnizor de pacienti catre tarile europene si de ce prefera romanii sa se trateze in Austria. "Oamenii merg pentru...

- Cantarețul Kamara a oferit noi detalii despre starea de sanatate a baiețelului sau, Leon, care a urmat un tratament in strainatate. Fiul cantarețului sufera de o forma de paralizie cerebrala. Micuțul a fost diagnosticat cu tetrapareza spastica, la scurt timp de la nașterea sa, care a avut loc cu 2 luni…

- Romanii care traiesc in strainatate vor putea transfera banii in tara fara plata comisioanelor prin sucursale CEC Bank ce se vor infiinta in strainatate, a anunțat, marți, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Instanța de judecata a luat o decizie istorica, obligand statul roman sa plateasca serviciile medicale private. Decizia vine dupa ce dupa ce un pacient s-a tratat la privat, iar CASMB a refuzat sa plateasca și a fost data in judecata.

- Guvernul introduce coplata la serviciile medicale. Tratamentele in clinicile private ar putea costa mai putin. Coplata pentru serviciile medicale private intra astazi pe ordinea de zi a sedintei de Guvern. Proiectul de ordonanta de urgenta prevede ca asiguratii se vor putea trata la spitalele private,…

- Pe langa mesajul venit de la Cotroceni, dupa ce s-a aflat ca patru romani – plutonierul Danut Dontu si caporalii clasa a III-a Cosmin-Catalin Goleanu, Cristian Gabar si Ionel Cristea- au ajuns la spital, sambata, dupa ce au fost raniti intr-un atac al insurgentilor, in Afganistan, si de la Palatul Victoria…

- In cursul zilei de astazi, la propunerea mea și cu suportul colegilor europarlamentari ai PNL dar și din familia PPE, am reușit impunerea unei dezbateri in plenul PE, avand ca obiect incalcarile drepturilor copiilor ai caror parinți lucreaza in Austria. Prin aceasta dezbatere am reușit sa atragem…