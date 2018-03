Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe dintre femei doresc sa se aleaga cu cel mai frumos bronz atunci cand merg la plaja și opteaza sa poarte cele mai frumoase costume de baie. Dar in alte colțuri de lume, unele femei se acopera tot mai mult, dar nu neaparat din modestie, ci o fac pentru a-și pastra pielea cat... Read More…

- Dumitru Carstea, una dintre persoanele care este prezenta in fotografia pe care Sebastian Ghița i-a aratat-o lui Cristoiu a intervenit in direct la Romania TV pentru a confirma existența acelei fotografii și tot ce a precizat ginerele sau in interviu.

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) va cheltui mai mult de 2 milioane de lei pe studii si analize din care sa afle, printre altele, daca Romania are nevoie de o noua autoritate. Aceasta ar urma sa certifice magazinele online de incredere, din care romanii pot cumpara fara teama…

- Rudele infirmierului sinucigaș spun ca au descoperit ca acesta s-a imprumutat din banca cu o suma de 35,000 de lei, bani cu care, cred rudele, a deschis o firma de ingrijiri medicale la domiciliu pentru iubita- asistenta la același spital. Ultima care a vorbit cu barbatul despre aceste lucruri este…

- Noul presedinte executiv al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat, sambata, ca o sustine pe Rovana Plumb la sefia organizatiei de femei a partidului. ''Organizatia de femei este una dintre cele mai puternice organizatii din Europa si cea mai puternica organizatie de femei din Romania,…

- Doi elevi de clasa a XII-a, de la Liceul Constantin Noica din Alexandria, s-au luat, vineri, la bataie, iar jandarmii care intervenit au gasit la unul dintre acestia un briceag, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Teleorman, Ion Oanta.

- Jocurile Paralimpice 2018. La ediția din acest an, care va avea loc la la PyeongChang, Coreea de Sud, in perioada 9-18 martie, Romania va fi reprezentata doar de snowboarderul Mihaita Papara. Delegația noastra este compusa din cinci persoane și a ajuns, miercuri, in Satului Paralimpic. “Tricolorii”…

- Lara Croft revine pe marile ecrane din 16 martie (data lansarii in Romania), interpretata de aceasta data de Alicia Vikander – castigatoare de Oscar pentru rolul din Daneza- The Danish Girl si devenita celebra cu cel din Ex Machina. Suedeza de 29 de ani a dezvaluit site-lui GameInformer ca a fost extrem…

- A ajutat mulți oameni sa traiasca, dar acum a venit randul lui sa fie ajutat. Medicul Vali Dinga se lupta cu o boala grea și are nevoie de sprijin. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va face cunoscut cazul sau, care a devenit viral pe rețelele de socializare, sub deviza: “Viața pentru un doctor ca…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul, potrivit unei noi legi, inspirate din practica japoneza. Astfel, munca la distanta a fost…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor precum si infrastructura…

- Clasamentul mizeriei Sarmana noastra țarișoara pare a fi condamnata la perpetua mizerie. O spunem chiar noi, iar indicatorii companiei Bloomberg par sa confirme afirmațiile noastre. De ani de zile, Bloomberg publica la fiecare început de an un „Clasament al mizeriei" (Misery Index),…

- Petrom a descoperit un nou zacamant important de petrol intr-un perimetru din estul Romaniei. Ar fi vorba despre un camp de hidrocarburi descoperit la mare adancime, iar zona respectiva este explorata in aceasta perioada impreuna cu americanii de la Hunt Oil.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca nu e normal sa aiba o discutie cu ministrul Justitiei privind raportul despre Directia Nationala Anticoruptie inainte de prezentare, pentru ca nu vrea sa existe suspiciuni ca ar putea interveni in raport. "Nu cred ca trebuie sa am o discutie legata…

- Patru femei celebre din Romania, cu vieți active, dinamice, dar cu imagine publica impecabila au fost alese sa promoveze cea mai noua gama de ingrijire a parului, Moroccanoil Repair. Noua gama a fost lansata in cadrul unui eveniment ai carui invitați speciali au fost Franck Perez – Moroccanoil Art Director…

- Samsung Galaxy S9 va fi anuntat pe 25 februarie. Din 16 martie va fi in magazine, conform informatiilor de pana acum, iar camera foto va fi cea mai importanta caracteristica. Conteaza insa si ce pret va avea, in special in Romania, scriu cei de la Playtech. Samsung Galaxy S9 va fi un pic mai…

- Blake Lively arata fabulos dupa ce a dat jos numai putin de 27 de kilograme. Actrița a dezvaluit pe o rețea de socializare cum a reușit sa slabeasca dupa ce a adus pe lume al doilea copil in septembrie 2016 și a publicat o fotografie in care apare alaturi de antrenorul ei personal. Este vorba... Read…

- Portatea numarului de telefon in Romania a permis o crestere a concurentei intre operatori. Digi Mobil castiga prin abonamente, altii pierd din cauza serviciilor deficitare sau prin lipsa unor oferte avantajoase. Ultimele statistici ANCOM pentru portare aratau ca intre 21 octombrie 2008 si…

- Romania nu va avea nicio reprezentanta in proba de slalom urias feminin la Jocurile Olimpice de Iarna. Singura sportiva calificata la aceasta proba, Ania Caill, a decis sa se retraga, dupa ce organizatorii au decis reprogramarea concursului din cauza vantului. Caill va concura insa in doua probe…

- Importurile au fost atat de mari, in 2017, iar exporturile atat de mici, incat deficitul de cont curent al Romaniei a ajuns la 6,464 miliarde de euro, in crestere cu 84,79% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). De…

- De-a lungul istoriei, Romania a cucerit o singura medalie la Jocurile Olimpice de Iarna, un bronz prin cuplul Ion Panturu – Nicolae Neagu la JO 1968 din Grenoble. Iar la ce vesti vin din PyeongChang (Coreea de Sud), performanta de acum 50 de ani va ramane unica.

- Romania este reprezentata la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang de 28 de sportivi. Mai jos aveti lista sportivilor si antrenorilor romani prezenti la competitia din Coreea de Sud, dar si programul tricolorilor nostri. Prima care va intra in focuri va fi schioarea Timea Lorincz, sambata, la...

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, dupa ce a accelerat in 2017 la 6,7%, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. Previziunile vin dupa ce, vineri,…

- Comisia Europeana ar putea anunta ca Serbia si Muntenegru au sanse mari sa adere la Uniunea Europeana pana in 2025, sustin mai multi oficiali europeni sub protectia anonimatului. "Calitatea de membru a statelor din Balcanii de Vest corespunde cu interesele politice si economice ale Uniunii…

- Bugetul de stat va reprezenta riscul macroeconomic primar al Romaniei, in 2018, chiar daca datoria publica este inca scazuta. "Avand in vedere nevoia de finantare crescuta a Guvernului si politica fiscala pro-ciclica desfasurata intr-o perioada de expansiune economica, creste riscul ca masurile…

- Un om de afaceri din Coreea de Sud produce, in Cocorastii Colt, judetul Prahova, ciuperci Shiitake, pepeni cu gust de pere si ridichi uriase, care ajung la 8 kilograme. Legumele obtinute le exporta, afacerea fiind una de succes, transmite corespondentul...

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat vineri, in timp ce partenerii social-democrati stabilesc componenta Guvernului Viorica Dancila, ca programul de guvernare ce va fi prezentat de noul Executiv va stabili ca salariul minim sa creasca cu 100 de lei pe an pana in 2020 si 150 de lei pentru…

- Comitetul Executiv al COSR a aprobat in unanimitate, in sedinta de ieri, componenta delegatiei care va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna care se vor desfasura la Pyeongchang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Lotul este compus din 25 de sportivi, inscrisi la sapte discipline.…

- Ciobanul Stefan Gros are 100 de ani si esate cel mai batran salariat din Romania, cu carte de munca! Dar batranul poate fi vazut acum si pe micul ecran, intr-o reclama! Si chiar alaturi de un celebru prezentator de la Pro Tv.A

- Romania a urcat trei pozitii, pe locul 35, in topul din acest an al Bloomberg referitor la cele mai inovatoare 50 de economii ale lumii, condus in ordine de Coreea de Sud si Suedia, in care Statele Unite nu s-au incadrat in primele 10 pozitii pentru prima oara in ultimii sase ani, scrie News.ro.…

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- Nascuta 24 ianuarie 1901, Florica si-a dedicat intreaga viata asistentei neuropsihiatrice si educationale a copiilor. Dupa ce a terminat studiile despre sanatate publica, din cadrul Universitatii Harvard, Florica si sotul acesteia, Dimitrie Bagdasar, au deschis prima clinica de neurochirurgie din Romania,…

- Judetul Suceava va avea cel putin un reprezentant la Jocurile Olimpice de Iarna din acest an, din Coreea de Sud. Este vorba de dorneanul Dorin Velicu, care s-a calificat in proba de skeleton si va reprezenta Romania.„Dorin Velicu este calificat pentru a doua oara consecutiv la o editie a ...

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 18 ianuarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, primul concert simfonic din seria Mozartiana, sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijorul Theo Wolters si solistii Leonie Wolters (flaut, Germania) si Miruna Vidican (harpa). In program,…

- Personalitate marcanta a lumii medicale romanesti, recunoscuta si pe plan international pentru performantele sale, Maria Cutarida-Cratunescu, nascuta la Calarasi, a intrat in istorie. A facut studii la Montpellier si la Paris, rezultatele ei exceptionale fiind intens mediatizate in strainatate.

- "Buna intrebare. Nici nu mai știu. Cred ca facusem o ancheta despre niște afaceri relativ dubioase ale domniei sale. De acolo, din zona Buzaului, știu ca cineva mi-a zis, la un moment dat, a aruncat așa o informație ca ar avea un frate care se ocupa cu nu știu ce lucruri. (...) Era de ani buni in…

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru…

- Consumul brut de energie al tarii va creste in urmatoarea saptamana, ajungand ca, pe 10 ianuarie, sa depaseasca 9.800 de MW, adica aproape de recordul absolut de 10.000 de MW atins in urma cu un an, potrivit unor documente ale Transelectrica. Consumul national era pana acum de circa 8.000…

- Simona Halep va pastra pozitia de lider in clasamentul mondial si dupa prima saptamana de intreceri pe 2018, gratie victoriei din turul doi de la Shezhen, in fata chinezoaicei Ying-Ying Duan (91 WTA), scor 3-6, 6-1, 6-2. Prin calificarea in 'sferturi', constanteanca este sigura ca va fi, in premiera,…

- Dupa ce ieri au circulat informatii in presa legate de o crestere a taxei de pod la Giurgiu, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a venit miercuri cu precizari. Astfel, CNAIR transmite intr-un comunicat remis Ziare.com ca tarifele exprimate in euro pentru utilizarea…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- Silvicutorii au descoperit un mistret radioactiv in Suceava. Animalul a fost impuscat pe un fond de vanatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava. Porcul a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137 si Cs 134, a anuntat…

- Evenimentele recente de pe scena politica ii scot, din nou, in strada pe romani. Joi seara la ora 18:00 se anunta un protest in fata Parlamentului. Oamenii se vor mobiliza sa formeze un lant uman in jurul Casei Poporului si, in acelasi timp, va fi si un protest pe roti in jurul Parlamentului.…

- Romania a fost jefuita cumplit in anii Primului Razboi Mondial. Armatele de ocupatie au furat aproape tot, de la alimente, bijuterii, mobila si pana la clantele aurite ale palatelor. Totodata, populatia locala, dupa ce a fost lasata fara bunuri, a fost si umilita de invadatori.