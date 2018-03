Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, prin hotarare, Nomenclatorul domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si al structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2018 – 2019. Potrivit unui comunicat de presa al MEN, aprobarea actului normativ implica modificarea…

- Solicitat de JB & BIHON sa spuna daca cele trei lucrari ce vor ramane in selecția finala pentru stabilirea brandului orașului vor fi facute publice inainte ca juriul sa se fi decis deja asupra caștigatorului, directorul APTOR a oferit urmatorul raspuns: „Daca vom fi deciși sau nu, indiferent…

- Un program alimentar bazat pe mese regulate este mult mai eficient pentru controlul greutatii corporale in comparatie cu un regim de slabit ce poate avea ca rezultat un efect invers decat cel scontat, adica o talie mai mare si dezvoltarea unor tulburari, se arata in concluziile unui studiu realizat…

- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea din Lincoln (Anglia) a anuntat identificarea unui nou antibiotic ce este capabil sa ucida chiar si bacteriile care au dezvoltat rezistente la tratamentul cu antibiotice, descoperire ce ar putea duce la aparitia unei noi clase de antibiotice, prima dupa…

- Asteroidul Oumuamua, care are forma unui trabuc, provine, cel mai probabil, dintr-un sistem binar de stele, arata un studiu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Science Daily scrie ca un sistem binar este un sistem cu doua stele, care orbiteaza un centru comun. Autorii studiului au analizat…

- Viata lui Andrei Gheorghe poate fi povestit intr-o carte cu multe file. S-a nascut in Rusia, mai exact in Lipetk, avand tata roman si mama rusoaica. A crescut apoi in Romania, unde a studiat la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi și Literaturi Straine.

- De cateva zile, istoricul, publicistul, universitarul Constantin Gh. Marinescu a intrat in randul nonagenarilor. L-au sarbatorit cei de la Galați (județul de baștina), apoi cei de la Universitatea „Apollonia” din Iași, iar in a treia runda, un grup restrans din care am fost onorat sa fac parte. O carte…

- Astfel, in urma discutiilor, s-a concluzionat ca Universitatea „Cuza" ar putea face fata unui numar mai mare de studenti care sa studieze in domeniul IT, atat la Facultatea de Informatica, cat si al specializarea Informatica economica de la Facultatea de Economie. „Ma declar foart multumit de intalnirea…

- Pentru tanara generatie de muzicieni italieni, Arlia, nascut in 1989, este considerat un important exponent. A studiat pianul la Conservatorul “F. Torrefranca” din Vibo Valentia si dreptul la Universitatea “Magna Grecia” din Catanzaro. Discipol a Letheei Cifarelli – studenta preferata a pianistului…

- Mircea Eliade n. 13 martie 1907, Bucuresti ndash; d. 22 aprilie 1986, Chicago a fost istoric al religiilor, scriitor de fictiune, filosof si profesor roman la Universitatea din Chicago, din 1957, titular al catedrei de istoria religiilor Sewell L. Avery din 1962, naturalizat cetatean american in 1966,…

- Trei cadre universitare cu rezultate deosebite in cercetare au fost evidentiate in cadrul festivitatii de sarbatorire a 28 de ani de la transformarea Institutului de Subingineri in Universitatea „Stefan cel Mare", ceremonie care a avut loc miercuri, 7 martie.Rectorul interimar al ...

- Universitatea de Vest reia seria Conferințelor UVT cu un eveniment dedicat zilei de 8 martie. Conferința „Incursiuni in Magia Cuvintelor” este susținuta de Ion Caramitru și moderata de prof. Mircea Mihaieș.

- In perioada 5 – 9 martie, Centrul de Relații Internaționale din cadrul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizeaza prima ediție a targului Erasmus +, UAB`s Erasmus+ Fair. Deschiderea oficiala, marcata de susținerea unui concert al Cvartetului de Coarde al Centrului de Cultura „Augustin…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a identificat produsele care ar putea forma obiectivul ”unor contramasuri” pregatite de Uniunea Europeana, a declarat un purtator de cuvant al Executivului UE. Trump a spus joi ca va impune tarife de 25% pentru importurile de otel si tarife…

- Incepand cu anul universitar 2018-2019, Universitatea din Pitesti va organiza un nou program de studii, unul revolutionar cum l-a numit rectorul Dumitru Chirlesan, și anume „Limbaj mimico-gestual”.Programul de studii va avea o durata de 3 ani, ca orice alt program de licenta, si va fi incadrat, cel…

- Ce prima au luat fotbaliștii de la Hermannstadt pentru eliminarea FCSB și calificarea in semifinalele Cupei Romaniei. Potrivit gsp.ro, președintele sibienilor le-a transmis jucatorilor sai la micul dejun ca au o prima de 3.000 de lei, cea mai mare din acest sezon pentru echipa de liga secunda FC Hermannstadt.…

- Aceasta investitie face parte din strategia de diversificare a gamei, adoptata recent de compania Harley Davidson, afectata de imbatranirea clientelei sale traditionale si scaderea vanzarilor. "La inceputul anului, ne-am reafirmat intentia de a dezvolta viitoarea generatie de utilizatori…

- In pofida opozitiei intregii industrii si a oficialilor pietelor din Romania, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale emitea, acum aproape trei saptamani, ordinul referitor la pretul la care se vor aplica procentele de redeventa pentru gazele naturale extrase din Romania. Astfel, pretul de referinta…

- Elena Carstea refuza sa mai cante in Romania. Artista a trecut prin momente grele și a suferit mult atunci cand a venit in țara și nimeni nu a invitat-o sa susțina un moment muzical. Elena Carstea a vorbit pentru emisiunea „Rai Da’ Buni” despre cum si-a sarbatorit onomastica și despre momentul in…

- Institutul Cultural Roman Bruxelles impreuna cu Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana si cu europarlamentarul Norica Nicolai organizeaza recitalul de chitara clasica Foileton Sonor, in interpretarea Duo Kitharsis, compus din Alexandra Petrisor si Dragos Horghidan, un duo consacrat…

- Valoarea bonurilor de masa a crescut din nou, angajatorul poate acum opta pentru valoarea de 15,09 lei, iar anul acesta un bon de masa va ajunge sa valoreze 20 de lei. TICHETELE DE MASA revin in 2018. Guvernul pregateste o noua modificare legislativa. De cand se acorda si cine beneficiaza de…

- Incep pregatirile pentru inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. Metodologia si calendarul au fost aprobate de ministrul Educației. Prima faza a procesului de completare și depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invațamantul primar se desfașoara intre 8 și 26 martie…

- O echipa din judetul Alba a castigat marele premiu al Festivalului „Pomana porcului”, desfasurat la sfarsitul acestei saptamani in statiunea Balvanyos, impresionand juriul cu diversitatea si originalitatea produselor prezentate. Festivalul, organizat pentru a 13-a oara de catre Asociatia Nationala pentru…

- ”Baieții in ghete” au parte sambata de primul meci oficial din 2018. Pe ”Știința” vine Chindia Targoviște, chiar ”iepurele” pe care ASU Politehnica trebuie sa-l urmareasca pentru a spera la promovare. Bogdan Andone, tehnicianul alb-violeților, e optimist deși dambovițenii au inregistrat și transferuri…

- Persoanele din vestul țarii care au o idee de afacere, dar nu au bani sa o puna in practica primesc un ajutor nesperat. Universitatea de Vest din Timișoara a caștigat cinci proiecte europene, in valoare totala de aproximativ zece milioane de euro, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman…

- Politisti de investigații criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau au identificat principalii banuiti de comiterea mai multor furturi din autoturisme si de componente ale acestora, comise pe raza municipiului Buzau. Din cercetari a reiesit faptul ca, in noptile de 4 spre 5 ianuarie si 11 spre…

- Buzoienii care prefera sa aștepte venitul minim garantat in loc sa munceasca și refuza orice propunere venita din partea specialiștilor AJOFM, fie de continuare a studiilor, fie de a se angaja pe posturile ofertate de angajatori, in funcție de pregatirea pe care o au, vor ramane fara aceasta facilitate.…

- Probabil cea mai importanta baza de date gestionata de ASF este sistemul CEDAM, care conține istoricul de dauna al tuturor mașinilor asigurate in Romania. Milioane de mașini sunt inregistrate in aceasta baza. Datele inscrise influențeaza semnificativ tarifele platite pentru RCA de șoferii din Romania.…

- Magura 2012 Bacau iși va pastra culorile sociale, dar va evolua in sezonul de primavara intr-un echipament antracit. Gruparea bacauana are in probe o jucatoare de 14 ani ce a trecut și pe la West Ham United Echipa de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012 a revenit pe teren. Deocamdata, doar la antrenamente.…

- Magistratii Curti de Apel Bucuresti au admis, marti, cererea de extradare venita din partea SUA pentru cei doi hackeri romani care au spart sistemul de supraveghere al Politiei din Washington, Mihai Alexandru I.(25 de ani) si Eveline C. (28 de ani), insa in cazul tanarului au amanat predarea pana la…

- • Vechiul record la 60 de metri plat este detinut tot de atleta buzoiana Campionatele Balcanice de atletism indoor U20, ce au avut loc week-endul trecut in capitala Bulgariei, Sofia, si care au reunit la start atleti din 17 tari, i-au dat prilejul sprinterei buzoiene Marina Andreea Baboi sa faca un…

- Cand un coleg mi-a spus ca in Consiliul Judetean a fost ales un tanar de numai 24 de ani, student inca la Universitatea „Vasile Alecsandri”, venit din Basarabia, deja cu cetatenie romana, stabilit in Bacau, am dorit sa-l cunosc, dar si sa-l prezint cititorilor ziarului Desteptarea. De la inceput am…

- Handbaliștii alb-violeți vor pierde probabil poziția de lider la finele etapei a 18-a. SCM Politehnica a fost invinsa pe teren propriu de puternica CSM București, scor 26-29 (11-16). Incurajați de galerie și de un public mai numeros ca de obicei handbaliștii alb-violeți s-au apropiat la doua goluri…

- In urma conductei sparte de pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru scoaterea apei dintr-o curte inundata Articolul UPDATE| Casa INUNDATA pe B-dul Ecaterina Teodoroiu! ISU Gorj INTERVINE acum! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Gradinița cu Program Prelungit „Pinocchio” din Sfantu Gheorghe deschide astazi seria manifestarilor pe care le organizeaza in cadrul programului Zilelor Porților Deschise. Activitațile derulate astazi vor fi dedicate comunicarii și se vor desfașura sub genericul „A fost odata ca niciodata”. Zilele Porților…

- Reacția Asociației Pro Infrastructura, dupa rezilierea unui contract pentru autostrada Targu Mureș-Iași. Reprezentanții organizației susțin ca „directorii CNAIR sunt incompetenți”, dupa ce contractul pentru revizuirea studiului de fezabilitate pentru 96 de kilometri ai secțiunii Targu Mureș-Ditrau a…

- Avocata arata ca la prima intalnire, din data de 25 ianuarie, secretariatul asigurat de Telekom a refuzat sa contrasemneze in procesul verbal prevederile cu care au venit reprezentantii sindicatului, trecand in acesta doar ce au dorit reprezentatii companiei. Ba mai mult, aceasta sustine ca si din prevederile…

- Autoplagiatul este una dintre formele grave de incalcare a eticii universitare. Se comite un autoplagiat cand un autor publica o lucrare (articol științific, studiu, capitol de carte sau chiar carte) de doua sau de mai multe ori, fara a menționa ca respectivul text a fost publicat anterior și fara…

- Handbaliștii timișoreni revin la partidele din Liga Zimbrilor dupa ce au iernat pe poziția secunda. SCM Politehnica are parte maine de un meci greu pe teren propriu, ambițioasa Dobrogea Sud Constanța e prima adversara din 2018. Tehnicianul Pero Milosevic așteapta ca elevii sai sa dea totul in teren,…

- Un numar de 2910 persoane din totalul celor 7130 inregistrate in anul 2017 din evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, și cuprinse in masuri active de ocupare, s-au angajat, arata datele recente prezentate de conducerea instituției. In 2017, totalul persoanelor pe care le-am avut…

- Articolul 6 din Legea nr. 2/ 2018 a bugetului de stat pe anul 2018 prevede diminuarea excedentului bugetelor locale, inregistrat la data de 31 decembrie 2017, cu sumele destinate implementarii proiectelor care beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile. Diminuare se poate…

- Dupa ce anul trecut binecunoscuta formatie romaneasca 3 Sud Est a efectuat un turneu national cu ocazia implinirii a 20 de ani de existenta care a poposit si in orasul nostru, trupa alcatuita din Laurentiu Duta, Viorel Sipos si Mihai Budeanu revine in atentia melomanilor cu un nou turneu. Formatia alcatuita…

- Este vorba despre pavilioane, terenuri imprejmuite betonate, rețele de alimentare cu apa, canalizare și energie electrica, in suprafața totala de 12.335,27 metri patrați, care urmeaza sa fie scoase din inventarul centralizat. Imobilele, dispuse atat in Municipiul București, cat și in mai multe județe…

- Cartograful ceh Jakub Marian a realizat o harta europeana a fumatului in randul barbatilor. Tarile cu cei mai inraiti fumatori sunt cele din vestul continentului si cateva dintre cele din sudul Europei, in timp consumul de tigari in randul barbatilor este redus in nord-est. Romania se situeaza la…

- "Stimate domnule Presedinte al Romaniei, subsemnatii, in temeiul Art. 103, Alin. 1 din Constitutia Romaniei, va solicitam imperios ca, dupa demisia Guvernului Tudose, sa NU desemnati pentru functia de Prim-Ministru niciun membru al formatiunilor politice PSD sau ALDE si niciun candidat sprijinit/…

- Directia pentru Agricultura a UE (DG AGRI) a facut publice primele rapoarte ale anului referitoare la preturile medii ale produselor alimentare de baza. Sunt preturi care influenteaza inclusiv piata din Romania si trenduri care se pot observa imediat sau cu o oarecare intarziere pe rafturile magazinelor…

- Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat in calitate de prima camera sesizata, relateaza Agerpres. Articolul 34…

- Propunandu-și ca in mandatul de parlamentar sa reprezinte interesele concetațenilor sai din județul Covasna și, in special, ale celor din zona cu specific montan, agricol și etnic a Intorsurii Buzaului, senatorul Gheorghe Baciu a optat sa faca parte din din Comisia pentru Agricultura, Silvicultura…

- „Azilul de noapte”, „Zbor deasupra unui cuib de cuci” si „Frumoasa din padurea adormita” se numara printre premierele pe care Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe le va prezenta in acest an, a declarat pentru AGERPRES, directoarea institutiei, Anna Maria Popa. Potrivit acesteia, 2018 va marca…

- Accident grav, ieri, in plina zi, langa trecerea de cale ferata din zona Avicola. Conform martorilor, o victima ar fi fost preluata de catre ambulanța, dupa ce o dubița și un alt autoturism ar fi fost implicate. Foto Radare si echipaje de politie Targu Jiu Articolul FOTO: ACCIDENT GRAV in Targu…