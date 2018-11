Stiri pe aceeasi tema

- Sandu Boc l-a criticat pe Dan Nistor pentru ca nu și-a mobilizat coechipierii dupa plecarea lui Florin Bratu și ii ofera cateva sfaturi noului tehnician Claudiu Niculescu. "Nu e posibil așa ceva. Ai dat (n.r. Nistor) un antrenor afara. Acum trebuia sa-și mobilizeze colegii și sa le spuna sa caștige,…

- Marea problema va fi de guvernanța corporativa daca se vor inființa fondurile suverane, iar daca noile entitați nu realizeaza profit, atunci va fi afectat deficitul bugetar, susține Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal.

- Vara aerul era condiționat de vremea de afara… iarna se punea un carton in fața la radiator ca sa “bage” un pic de caldura. La bord erau cateva butoane, niciunul insa nu acționa geamurile… ca deh, erau manuale! Nu a avut niciodata nevoie de mai mult de o șurubelnița, un ciocan și o cheie pentru a fi…

- Compania de comunicatii Vodafone va concedia in acest an financiar 1.700 de oameni, dintre care o parte vor fi din centrele de servicii pe care grupul britanic le detine in Romania, a declarat Nick Read, care va prelua luna viitoare pozitia de CEO, intr-un interviu pentru Financial Times.

- Leonida Belgher a pierdut functia de vicepresedinte al PMP Gorj. Motivul? L-a laudat prea mult pe primarul liberal Marcel Romanescu. Belgher va ramane totusi consilier local in Alimpesti, dar si aceasta functie ar putea fi in perico...

- "Marinelli Snipers Team" a anuntat, ieri, excluderea din echipa a sportivului Romano Fenati, dupa ce acesta a actionat frana motocicletei unui adversar, in timpul cursei de Moto2 din cadrul Marelui Premiu al statului San Marino. Fenati avea o intelegere cu producatorul de motociclete MV Agusta,…

- Victor Piturca (62 de ani) si-a adus aminte de momentul in care l-a salvat pe Mihai Pintilii (34 de ani) de furia lui Gigi Becali, care era gata sa-l inlature de la echipa pe liderul FCSB-ului. In continuare, fostul selectioner considera ca mijlocasul central ramane in topul Ligii 1.

- Marius Maldarașanu a fost dat afara de la Astra Giurgiu. A venit Gigi Mulțescu Marius Maldarașanu nu a rezistat pe banca tehnica a echipei Astra Giurgiu decat 7 etape. Oficialii gruparii din Giurgiu au decis sa-l demita pe tehnician, dupa 0-0 pe teren propriu cu ultima clasata, FC Voluntari. In locul…