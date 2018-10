Povestea preotului care a omorât sâmbătă un motociclist, cu maşina. Ce spune martorul-cheie VIDEO Martorul-cheie al accidentului mortal de sambata seara a vorbit in exclusivitate pentru Romania TV. "Am, ajuns la el la 7-8 minute. Motociclistul era, saracul, numai sange. O balta de sange sub el! Am telefonat la Salvare, la 112. Domnule, au trecut 40 de minute pana au venit! Respira puțin, așa. E ceva inadmisibil! La un sfert de ora el mai respira, saracul! Și popa a stat acolo, se uita...lumea pur și simplu l-a injurat. Cand un copil tanar moare, cel care a greșit sa plateasca! E pacat! Un baiat foarte tanar, il cunosc", a spus martorul accidentului, pentru Romania TV. Vecinii spun… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

