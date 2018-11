Stiri pe aceeasi tema

- Acum 30 de ani, la 18 mii de kilometri distanta de Paris lua sfarsit o revolta a populatiei din Noua Caledonie, teritoriu devenit francez la mijlocul secolului al XIX-lea. Confruntarea din 1988 opunea locuitorii care voiau independenta si cei care sperau ca teritoriul sa ramana sub autoritatea Frantei.…

- Noua Caledonie ramane in continuare integrata in cadrul Republicii Franceze, teritoriu in Departamentul „peste mari”. Referendumul pentru independența a respins ieșirea de sub tutela Franței. Potrivit...

- Oamenii au votat in Noua Caledonie la referendumul pentru independența de Franța. 56,8% s-au pronuntat impotriva independentei in referendumul privind autodeterminarea, a anuntat duminica postul de televiziune Nouvelle-Caledonie 1, dupa numararea a 95% din buletinele de vot, potrivit AFP.…

- Cele 284 de birouri de vot din Noua Caledonie, teritoriu francez din Oceanul Pacific, s-au deschis duminica la ora locala 08.00 (21.00 GMT, sambata) pentru un referendum istoric privind autodeterminarea fata de Franta, unde 'nu'-ul pleaca favorit, relateaza AFP. Alegatorii au timp pana la…

- Noua Caledonie, teritoriu francez cu 270.000 de locuitori din Pacific, urmeaza sa decida la un referendum care are loc duminica daca doreste sa ramana in cadrul Frantei - scenariul cel mai probabil - sau daca alege independenta, relateaza Agerpres.

- Noua Caledonie, teritoriu francez cu 270.000 de locuitori din Pacific, organizeaza duminica un referendum prin care cetațenii vor decide daca raman in cadrul Franței sau daca aleg independența fața de statul francez. Aproape 175.000 de locuitori cu drept de vot din arhipelagul care apartine Frantei…

- Noua Caledonie, teritoriu francez cu 270.000 de locuitori din Pacific, urmeaza sa decida la un referendum care are loc duminica daca doreste sa ramana in cadrul Frantei - scenariul cel mai probabil - sau daca alege independenta, relateaza AFP si Kyodo. Aproape 175.000 de locuitori cu drept de vot din…

- Intr-un discurs in care a prezentat politica spatiala a Frantei in urmatorii ani, Parly a declarat ca satelitul rusesc Louch-Olymp s-a apropiat in anul 2017 de satelitul Athena-Fidus, potrivit postului France 24.Ministrul francez a precizat ca satelitul rusesc s-a apropiat atat de mult "incat toata…