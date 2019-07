Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 18 - 30 iulie 2019, in intervalul orar 9.00 - 12.00, la nivelul judetului Brasov va avea loc o noua runda de testari RO-ALERT. Departamentul pentru Situatii de Urgenta va emite o serie de semnale pentru verificarea modului in care functioneaza sistemul de avertizare prin SMS a populatiei…

- Va asteptam in perioada 1-4 august 2019 la un eveniment deosebit dedicat BERII ARTIZANALE !!! In premiera la Brasov vom organiza primul festival outdoor al berii artizanale, iar pe langa prezentarea acestui produs extrem de apreciat in ultimul timp in Romania, va vom incanta cu zeci de alte preparate…

- Vechile retete ale Transilvaniei, reinterpretate de bucatari din Brasov si Sibiu Lansarea cartii de retete din Transilvania, „Bucate de prin sate”, va avea loc astazi, in Sura Alba de la Viscri 32 in deschiderea festivalului de gastronomie la sat Imbold Nativ. Ea aduna povesti,…

- Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) anunța organizarea unei mese rotunde cu tema „Impreuna salvam Medicina de Familie”. Prin intermediul acestui eveniment, SNMF – in calitate de organizatie naționala reprezentativa a medicilor de familie – invita la dialog instituțiile statului…

- Parinti si prichindei sunt asteptati, sambata, 8 iunie 2019, la cresele de stat din municipiul Brasov. Va fi „Ziua Portilor Deschise” la toate cele 8 crese de stat, iar acestea pot fi vizitate intre orele 9.00 – 14.00. Parintii cu copii de inscris la cresa pot vizita institutiile,…

- Copiii pot invața in natura, timp de 11 saptamani, inscriindu-se la programul pentru vacanța de vara oferit de Muzeul Pedagogic din Brașov! Muzeul Pedagogic a pregatit un program pentru vacanța de vara ce vine in intampinarea tuturor parinților care doresc sa le ofere copiilor activitați…

- 25 de scoli gimnaziale si 5 licee din judetul Brasov vor intra, in acest week-end, in concursul Concursul pentru sanatate si prim ajutor „Sanitarii priceputi”, etapa judeteana. Sambata, 25 mai 2019, incepand cu ora 9,00, la Coresi Shopping Resort, va avea loc concursul pentru clasele gimanziale,…

- Caravana SMURD „Fii pregatit !” se va afla in judetul Brasov, sambata și duminica, in primul week-end al lunii mai! Astfel, sambata, 4 mai 2019, se va opri la Rasnov si va fi amplasata in parcarea de unde se urca la Cetatea Rasnov, iar duminica, 5 mai 2019, se va afla in fata Cetatii Fagarasului.…