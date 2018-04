Stiri pe aceeasi tema

- Telegram a picat. Aplicatia de chat are probleme, astfel milioane de utilizatori nu pot accesa aplicatia momentan.Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon.

- Patruzeci și unu de copii au fost uciși in mall-ul din orașul rus Kemerovo, anunța agenția Interfax, care citeaza o lista cu victimele transmisa rudelor. Presa din Rusia publica poveștile infioratoare ale parinților copiilor care au ars de vii, in sali de cinema in care se pare ca ieșirile de urgența…

- Un protest spontan s-a declanșat in Kemerovo, Rusia, in orașul unde a avut loc incendiul soldat cu moartea a 64 de oameni, mulți dintre ei copii.La fața locului a venit un guvernator, dar protestatarii cer o comisie specializata, pentru a determina circumstanțele. Oamenii cer demisia guvernatorului…

- Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat de BBC. In videoclipurile postate pe retelele sociale se poate vedea cum iese fum de la geamuri iar pompierii evacueaza zona. De asemenea, pot fi vazute persoane care se…

- Flacarile au cuprins, ieri, spatii extinse ale unui centru de agrement din orasul Kemerovo, situat in estul Rusiei. Potrivit autoritatilor cel putin patru copii si-au pierdut viata in urma incendiului.

- Tensiunile comerciale cu Statele Unite ale Americii. Relațiile cu Rusia lui Putin și cele cu Turcia lui Erdogan, provocarile Internetului, fie ca se numeste Web Tax sau „Facebookgate.“ Pentru Europa, a sosit momentul sa-si faca socotelile cu propriul sau rol in lume. Germania a gasit de putin timp…

- Rusia nu a intarziat cu replica dupa ce ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a comparat Cupa mondiala de fotbal din Rusia cu Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936 organizate de Adolf Hitler. ”Sincer, iti vine sa vomiti la gindul ca Putin este pe cale sa se autoglorifice in cadrul acestui…

- Iohannis spune, in mesajul transmis, ca este increzator cu privire la beneficiile dezvoltarii relatiilor dintre Romania si Rusia, prin dialog constructiv si in conformitate cu principiile si normele de drept international "Pe aceasta cale, tin sa va asigur ca raman increzator cu privire la beneficiile…

- In cadrul unor declaratii sustinute in fata Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Britanic, Johnson a fost de acord cu un parlamentar care a afirmat ca Putin se va folosi de Campionatul Mondial pentru a imbunatati imaginea Rusiei, in acelasi mod in care Germania lui Hitler s-a…

- Rusia va gazdui la vara Cupa Mondiala, iar parlamentarul britanic de opozitie Ian Austin a spus miercuri ca Putin se va folosi de acest turneu de fotbal pentru a imbunatati imaginea Rusiei, facand o comparatie cu momentul cand Germania nazista a lui Hitler a gazduit Jocurile Olimpice. Intr-un discurs…

- Confirmat fara emotii pentru un nou mandat de presedinte, Vladimir Putin tinteste inasprirea controlului asupra comunicatiilor in format electronic desfasurate pe teritoriul Rusiei. In mod predictibil, planurile nu se potrivesc cu aspiratiile occidentale privind garantarea dreptului la comunicatii private,…

- Aplicatia de mesagerie Telegram a fost somata marti sa furnizeze in termen de 15 zile Serviciului Federal Rus de Securitate (FSB) cheile de criptare a mesajelor utilizatorilor sai, riscand, in caz de nesupunere ordinului, sa fie blocata, relateaza AFP.

- Aplicația criptata de mesagerie Telegram, considerata CEA MAI SIGURA, a pierdut un apel in fața Curții Supreme a Rusiei pentru ca a incercat sa blocheze accesul la datele utilizatorilor a celor de la Serviciul Federal de Securitate (FSB) al țarii, dupa cum noteaza Bloomberg.

- Actorul francez nu s-a dezis de indatoririle sale de cetatean rus si a mers sa-l voteze pe Putin. Cetatean rus din 2013, actorul francez Gerard Depardieu a votat duminica la Paris pentru alegerile prezidentiale din Rusia. „Putem sa va confirmam ca a votat deja”, a anuntat reprezentanta diplomatica de…

- Documentul, din 2012, se adreseaza Guvernului Romaniei in legatura cu o lista de cerințe, in contextul MCV. Este prezentata o ”lista neagra” cu nume grele din Romania cu privire la care se solicita sa se stabileasca pașii urmatori. Este vorba despre Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Șerban Bradișteanu,…

- Presedintele sarb Aleksandr Vucici a fost primul sef de stat care i-a transmis un mesaj lui Putin. Recent, Vucici a anuntat ca Serbia va pastra legaturi stranse cu Rusia si nu va impune niciodata sanctiuni impotriva Moscovei, chiar daca negociaza aderarea la Uniunea Europeana. "Va rog sa acceptati felicitarile…

- In ultimii patru ani, Russia a anexat ilegal peninsula Crimeea aflata pe teritoriul Ucrainei, a intervenit in alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii si a inclinat balanta puterii in favoarea lui Bashar al-Assad prin interventiile...

- Europarlamentarul Cristian Preda a reacționat dur dupa ce fostul premier Adrian Nastase a participat la o conferința, care a avut loc la Moscova.„Directorul unui institut din Ministerul Apararii și diplomați ai ambasadei Romaniei la Moscova l-au insoțit pe fostul premier Nastase, condamnat…

- Alina Eremia canta la pian de la 6 ani. Artista a decis sa se intoarca la una din marile sale pasiuni. Dupa o perioada incarcata in care și-a promovat alaturi de Mark Stam single-ul „Doar noi”, artista și-a regasit liniștea reapucandu-se de cantat la pian. „Am decis sa ma reapuc de cantat la pian, pentru…

- „Doua limbi“, melodia romaneasca abia lansata care a atins pe YouTube 4 milioane de vizualizari și face senzație in mediul virtual. Videoclipul a fost filmat la inceputul anului, in Focșani, de un grup de tineri, care se autointituleaza “Generatia 99”. Adolescenții, care s-au nascut in ultimul an al…

- Ilie Nastase spune ce operație estetica a facut Brigitte in secret. Joi seara, de la ora 20.00, la Antena 1, secretele soției fostului tenismen vor fi dezvaluite chiar de fiica acesteia, Sara (10 ani), intr-o noua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”. Cu acest prilej, aflam ca Brigitte Nastase citește…

- Scene palpitante, joi, pe un aeroport din Rusia, dupa ce un avion de transport a „scapat” peste 100 de lingouri de aur, diamante si metale pretioase, cu o valoarea de peste 370 de milioane de dolari. Incidentul s-a produs in urma unor probleme la decolarea aeronavei.

- Rusia este gata sa înceapa sa produca cea mai noua racheta a sa balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a declarat luni un oficial militar rus, citat de agentia de presa Xinhua, declaratia sa intervenind la o zi dupa ce Moscova a anuntat ca a testat cu succes noua

- Atacul cu substanța neurotoxica de lupta care l-a trimis in spital fara perspective pe colonelul GRU Sergei Skripal, cel care a lucrat pentru MI6 și era refugiat in Marea Britanie, a ridicat semnalul de alarma vizand asasinatele la comanda in strainatate ale liderilor și rebelilor ceceni, opozanților…

- La 1 martie, Putin a prezentat noi echipamente militare, inclusiv o racheta de croaziera cu propulsie nucleara "cu raza de actiune nelimitata", un vehicul submersibil mai rapid decat un submarin si o misterioasa arma laser. Aflat in vizita in sultanatul Oman, Mattis le-a declarat jurnalistilor ca aceasta…

- Urarile presedintelui rus Putin pentru femei, de 8 Martie, nu suna ca cel mai bun auspiciu pentru un viitor al egalitatii dintre sexe. Presedintele a citat versuri ale poetului sovietic Andrei Dementiev: Doar voi, dragile noastre femei, sunteti capabile sa creati o clima de intelegere la munca si acasa,…

- Nomenclatorul meseriilor interzise pentru femeile din Rusia va fi revizuit, anunta Ministerul rus al Muncii si Protectiei Sociale cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, 8 martie. Ministerul nu intentioneaza sa...

- Surse ONU spun ca Moscova ar fi folosit arme similare celor folosite de regimul sirian pentru a masca implicarea in atacurile aeriene, relateaza The Guardian, citat de HotNews.ro. Surse ONU ar fi spus pentru The Guardian ca fortele aeriene ale ...

- Cel putin cinci persoane au murit, miercuri, in urma prabusirii unui elicopter al serviciilor de securitate ruse in sudul Ceceniei, la circa opt kilometri de frontiera cu Georgia, transmit Reuters si...

- Cei de la Skype vin cu o versiune optimizata pentru telefoanele mai puțin performante. Astfel, datorita acestei versiuni avem aplicațiile de la Google, cele care se termina in Go, de exemplu youtube go, gmail go și asa mai departe și aplicațiile de la Facebook care se termina in lite.

- Noua persoane au murit dupa ce un camion a intrat intr-un autobuz plin cu oameni pe una dintre cele mai circulate șosele din Rusia. Accidentul s-a petrecut la doar cateva ore dupa ce in zona respectiva au mai murit trei oameni. In autobuzul respectiv se aflau 12 persoane…

- Departamentul de Stat si cel al Apararii din SUA au decis ca se vor cheltui 40 de milioane de dolari pentru a se lupta cu propaganda sponsorizata de guvernele straine, o parte din bani venind din sectorul privat, scrie Politico conform News.ro . Desi nu a fost mentionata Rusia direct, planul americanilor…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate DW, presedintele Moldovei se refera la apropierea tarii de Rusia, la unirea cu Romania, la un eventual razboi civil, dar si la des invocata sintagma de presedinte „sub asediu“.

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate DW, presedintele Moldovei se refera la apropierea tarii de Rusia, la unirea cu Romania, la un eventual razboi civil, dar si la des invocata sintagma de presedinte „sub asediu“.

- Incidentul armat a avut loc la un festival ce a avut loc in orasul Kizlear. Potrivit primelor informatii, 5 persoane au murit, iar atacatorul a fost ucis de fortele de ordine. "Oamenii ieseau dintr-o biserica in momentul in care individul a deschis focul. 5 oameni au murit. Atacatorul a fost…

- 'Roskomnadzor (autoritatea de control al mass-media) a blocat https://navalny.com/ la cererea (oligarhului rus Oleg) Deripaska', a anuntat opozantul pe contul sau de Twitter. 'Site-ul ramane inca accesibil prin intermediul catorva furnizori de internet, dar aceasta este temporar', a adaugat…

- În jur de 3.000 de ruși, aflați sub contract cu compania privata de securitate Wagner, lupta în Siria din 2015, potrivit site-ului rusesc Fontanka, citat de Haaretz. Zeci de astfel de mercenari ar fi fost uciși în urma unui atac eșuat asupra unei baze și rafinarii controlate de…

- SUA cer din nou Rusiei sa opreasca agresiunea din Ucraina si sa se retraga din Crimeea. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat avertizeaza ca sanctiunile la adresa Rusiei vor ramane in vigoare pana cand angajamentele din cadrul acordurilor de la Minsk nu vor fi indeplinite integral.Citeste…

- Reprezentanții opoziției anti-Putin (in Rusia exista si opozitie pro-Putin – ex. comunistii si național-liberalii lui Jirinovski – n.r.) sunt tot mai des țintele unor atacuri violente din partea suporterilor puterii. Uciderea activistului din Sankt-Petersburg Konstantin Sinițin, „a fost doar ultima…

- Credius Pay și NETOPIA mobilPay, cel mai mare procesator de plati electronice din Romania, anunța lansarea unei soluții de plata revoluționare dedicata magazinelor online, prin care clienții acestora vor putea sa finalizeze o comanda chiar și in cazul in care nu dispun de fonduri suficiente pe carduri.…

- Noua politica nucleara emisa, vineri, de administrația președintelui SUA, Donald Trump, se opune total reducerii graduale a armelor nuclear, așa cum iși dorea Barack Obama, fostul șef de stat american. Tratatul incheiat acum opt ani de fosta administrație cu președintele rusDmitri Medvedev, intra in…

- Curtea Suprema din Rusia a respins plingerea opozantului rus Aleksei Navalnii, care a cerut sa i se permita sa candideze la alegerile prezidențiale din luna martie. Autoritațile electorale ruse au spus luna trecuta ca Navalnii nu poate candida din cauza unei condamnari penale pentru crime economice,…

- Un blogger chinez a primit o amenda de 31.650 de dolari fiindca a furnizat informații inexacte. Aceasta este cea mai mare sancțiune care s-a dat vreodata pentru un astfel de comportament. Bloggerul a postat un mesaj pe o rețea sociala în care a spus ca instituțiile financiare și…

- Un studiu realizat de catre Universitatea din San Diego arata ca adolescenții care petrec mai mult timp pe social media, diverse aplicații de chat sau jocuri video sunt mai puțin fericiți decat cei care fac sport, ies pe afara sau interacționeaza cu alți oameni in lumea reala,

- Docbook, aplicatie lansata anul trecut de Cristian Barbu si care faciliteaza programarile online la medic, are in plan pentru urmatorul an extinderea la nivel national, de la 11 orase in prezent la 60 de localitati, respectiv 300 de clinici si o retea de 8000 de medici. Investitia…

- Atacurile asupra finanțatorului și miliardarului George Soros reprezinta cea mai izbitoare manifestare a schimbarii realitaților politice, in special in Europa Centrala și de Est, scrie Financial Times. Dupa caderea Zidului Berlinului, fundațiile Soros au reprezentat optimismul cu privire la raspandirea…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat joi ca va pune capat in 2018 neintelegerilor cu Rusia privind frontiera comuna dintre cele doua tari, a informat agentia de presa belarusa Telegragh, citata de Xinhua. In ianuarie 2017, Belarusul a anuntat anularea obligativitatii vizei pentru…

- Un barbat din Rusia a furat un transportor blindat de armata MT-LB și a intrat cu el prin vitrina unui magazin alimentar din orașul Apatiti, regiunea Murmansk. Incidentul a avut loc miercuri dimineața, la ora locala 08:30, potrivit relatarilor mai multor martori pe rețeaua de socializare VKontakte,…

- Aplicația de chat Telegram va lansa o moneda digitala proprie, operațiune in timpul careia va strange bani pentru finanțarea platformei, scrie TechCrunch . Monedele digitale au fost vedeta sfarșitului de an in 2017, cand Bitcoin ajunsese aproape de 20.000 de dolari pe unitate . De asemenea, o alta moneda,…