Povestea omului care a inventat un material care i-a adus 830 de milioane de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta poveste circula de ceva vreme pe internet. este despre o femeie care a decis sa iși puna relația la incercare, dar a invațat o lecție foarte dura facand asta. Iata cum a procedat și care a fost rezultatul care a distrus-o. Dupa ce pasiunea de la inceputul relației s-a stins, aceasta femeie a…

- Polii magnetici ai Pamantului și-ar putea schimba pozițiile. Pamantul are un nucleu topit, care genereaza un camp magnetic capabil sa apere planeta noastra impotriva vanturilor solare devastatoare. Campul de protecție se extinde la mii de mile in spațiu, iar magnetismul sau afecteaza totul, de la comunicarea…

- Cu puțin timp in urma s-a terminat ședința de alegere a noului președinte al organizației municipale PNL Deva, scrutinul fiind caștigat de catre Florin Oancea. Imediat dupa anunțarea oficiala a rezultatului, Florin Oancea obținand 85 de voturi, contracandidatul sau, Mirel Oltean, opt, iar…

- Poeta și publicista Maria Sleahtitchi s-a nascut la 17 ianuarie 1960, în s. Stefanesti, r-nul Floresti. Este primul dintre cei trei copii ai lui Neculai Guțanu, un funcționar originar din comuna Dolhasca, jud. Suceava, și ai Zinaidei Moraru, o țaranca din s. Pistruieni, r-nul Telenești. …

- In 2016, Panasonic a intrat in parteneriat cu autoritatile din Denver, Colorado, pentru a crea al doilea oras ”smart” din lume. Se asteapta sa fie un proiect pe o durata de 10 ani, dar pasii recenti de a aplica tehnologie la sistemul de...

- Scorurile pe sferturi au fost: 19-17, 19-16, 11-32, 21-21. Primele doua sferturi au fost extrem de echilibrate, Universitatea a intrat la pauza cu un avantaj de cinci puncte (38-33). Reveniți de la pauza sibieni au apasat pe accelerație, iar Universitatea s-a vazut în repetate rânduri…

- Angajatii de la compania Georgia Kraft Corp. au facut o descoperire bizara in trunchiul unui copac pe care l-au taiat. In interiorul acestuia au gasit un caine mumificat. Potrivit specialistilor animalul a ramas blocat in spatiul din interiorul copacului acum cateva zeci de ani. A intrat intr-o scorbura…

- Nea Popa din “La Bloc”, primele declarații dupa ce a fost executat de camatari.Actorul a fost prezent in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde a vorbit despre problemele financiare. Actorul Tudorel Filimon a fost executat de banca si de camatari, dupa ce a imprumutat o suma mare de bani. „Camatarii…

- Ieri, la Constanta, s-a pus in miscare Programul National „Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitate“, derulat de catre Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, in parteneriat cu Consiliul Judetean Constanta, Primaria Constanta, Inspectoratul Scolar Judetean, Universitatea „Ovidius“…

- Bacalaureatul 2018 incepe peste mai puțin de o luna. Elevii de clasa a XII-a care s-au hotarat sa dea examenul de bacalaureat in prima sesiune susțin primele probe in luna februarie. Este o modificare in sistemul de educație care intra in vigoare incepand de anul acesta. Imediat dupa vacanța intersemestriala,…

- Robert Gore nu incerca sa creeze un nou material pentru imbracaminte cand a creat Gore-Tex. El lucra la fabrica de teflon a tatalui sau pe la sfartitul anilor 60 si incerca sa utilizeze mai eficient plasticul prin intinderea acestuia. El a descoperit in mode accidental ca teflonul pe care-l intindea…

- Ministrul Apararii Nationale Mihai Fifor a declarat vineri ca anul acesta se vor realiza parteneriate cu privire la mai multe programe de pregatire postuniversitara in domeniile educatiei medicale militare la Arad. "Am avut astazi (vineri - n.r.), impreuna cu domnul deputat Dorel Caprar, o discutie…

- La Spitalul de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara a fost pus in functiune cel mai modern robot de chirurgie robotica din Europa de Est. Echipamentul medical, in valoare de aproape 2,5 milioane de euro, a fost cumparat de o fundatie din Elvetia, iar apoi donat spitalului din Timisoara. Astfel,…

- Un expert audio de la Universitatea de Stat Chungnam din Coreea de Sud a analizat mesajul transmis de Anul Nou de dictatorul nord-coreean, Kim Jong-un. Se pare ca, deși inima și plamanii despotului funcționeaza normal, rinichii acestuia nu se ridica la același nivel, fiind „anormal de slabi”.

- Avalansa in Fagaras. Salvamontisti din Cluj la acțiunea de salvare O echipa de salvatori montani din Cluj a participat, in weekendul recent incheiat, alaturi de salvamontiști din județele Sibiu și Argeș, la o acțiune de salvare a doua persoane surprinse de o avalanșa in munții Fagaraș, in zona cotei…

- Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el. Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el.

- Dupa cateva zile de refacere a fortelor, politica isi recastiga teritoriile aparent pierdute. Primele institutii care ies la rampa, Guvernul si CSM. Imediat dupa Anul Nou, unul dintre ministri si-a dat demisia. Ocazie pentru PSD de a discuta despre o posibila restructurare a guvernului. Actualul guvern…

- Acest lucru nu este determinat de lipsa medicilor ci de alinierea la cele mai noi tehnologii din lumea medicala. In acest an, la Spitalul de Copii ”Louis Țurcanu” din Timișoara va fi implementata chirurgia robotica. Fundația Botnar, Basel Elveția a pus la dispoziție aparatura necesara, iar Universitatea…

- Ioana Toma, actuala iubita a lui Bogdan Grecu, si-a sters contul de Facebook, dupa ce a primit mai multe mesaje transante in care i s-a reprosat ca a distrus o casnicie de peste 20 de ani, dar si ca ea si afaceristul si-au cladit fericirea pe tristetea Danei Grecu.

- Doi cercetatori au stabilit ca 2018 va fi anul cutremurelor majore. Aceștia au prezis cel puțin 20 de seisme puternice, din cauza scaderii vitezei de rotatie a Pamantului. Anul 2017 a adus șase cutemure severe , in urma carora cateva mii de oameni și-au pierdut viața, și zeci de localitați au fost devastate,…

- Un politist a fost ucis si alte sase persoane au fost ranite, duminica, in SUA, dupa ce autoritatile au intervenit in cadrul unei dispute domestice intr-un cartier rezidential din Denver (Colorado).

- Impuscaturile au avut loc la Highlands Ranch, la aproximativ 25 km sud de Denver, cel mai mare oras al statului Colorado. Primele cifre indica faptul ca cel putin 8 politisti au fost impuscati. Politistii au fost chemati la un act de violenta domestica, duminica, la ora locala 05.15 (14.15,…

- Stapanii sunt sfatuiti, in general, de catre medicii veterinari si de organizatiile pentru protectia animalelor sa nu faca prea mult caz atunci cand cainii lor sunt speriati, pentru ca acestia sa nu devina dependenti de atentia umana. Expertii cred acum ca acest sfat nu functioneaza, iar proprietarii…

- Presedintele Academiei Romane, fizicianul Ionel Valentin Vlad, a murit duminica dupa-amiaza, la varsta de 74 de ani. Informația a fost confirmata pentru News.ro de purtatorul de cuvant al institutiei. Trupul neinsufletit al lui Ionel Valentin Vlad va fi depus la Academia Romana, iar inmormantarea va…

- Monica Tatoiu a mai avut o problema la șold, ea s-a operat in 2016, și se pare ca de data aceasta a fost nevoita sa ajunga, din nou, pe mana medicilor. Imediat dupa ce a iesit din operatie, aceasta a postat pe retelele de socializare ca a avut noroc, mai ales ca a fost operata de medicul care l-a "reparat"…

- Incendiul s-a declansat spre miezul noptii si a pornit din podul casei in timp ce doi soti si copiii lor din Sandandrei dormeau. Proprietarii au sunat in extremis la 112. A fost foarte tarziu pentru a mai salva ceva din casa, chiar daca pompierii au intervenit cu trei autospeciale si s-au…

- „Aceasta perioada de pregatire este foarte importanta pentru noi deoarece trebuie sa ne reglam foarte multe lucruri. Din pacate, deși sunt puține, mai avem jucatoare și la lotul național și atunci partea de pregatire tactica îmi este foarte greu de antrenat cu adversarii. Practic, noi…

- Criminala de la stația de metrou Dristor, Magdalena Șerban, a fost audiata, vineri, la Parchetul Tribunalului Bucuresti. Aceasta și-a regretat faptele si a acceptat expertiza psihiatrica pe care initial a refuzat-o. Femeia a fost dusa vineri la Parchetul Tribunalului Bucuresti, fiind asistata de un…

- Datorita funcției olfactive extrem de dezvoltate, cainii pot sesiza inceputul unei crize de hipoglicemie sau hiperglicemie, insa exista și posibilitatea de a antrena cainii pentru a mirosi compuși volatili care apar in diverse boli, inclusiv in cancere, a declarat marți, in cadrul conferinței ''Aportul…

- Iuliana Tudor a spus foarte clar ce are de gand sa faca imediat dupa inceperea noului an 2018. Iuliana Tudor, care a izbucnit in lacrimi de curand , este una dintre cele mai de succes moderatoare de televiziune de la postul național. Iuliana Tudor, care de curand a explicat cum a ajuns sa lucreze in…

- O frumoasa studenta a murit intr-un accident teribil, la Iași, marți, iar verișoara sa este in stare grava. O studenta in varsta de 21 de ani si-a pierdut viata, iar o alta a fost ranita grav in urma unui accident rutier care a avut loc ieri-dimineata in zona localitatii Carlig, langa Iasi, pe soseaua…

- Veștile de la meteorologi nu sunt deloc optimiste! ANM anunta ploi insemnate cantitativ in sud-estul tarii, predominant ninsori si strat de zapada in vest, nord, centru si la munte si intensificari ale vantului de sambata, de la ora 18:00 pana duminica, la ora 23.00.

- Specialiștii avertizeaza ca numarul cutremurelor devastatoare care vor avea loc in 2018 va crește din cauza scaderii vitezei de rotatie a Pamantului. Peste un miliard de oameni vor fi afectați, scrie Daily Mail. Anul acesta au avut loc șase cutemure severe, in urma carora cateva mii de oameni și-au…

- Cand vine vorba de intalniri, primele impresii sunt foarte importante. Se crede ca oamenii nu pot observa totul in detaliu, dar femeile sunt cele care acorda atenție chiar și celor mai mici detalii atunci cand iși intalnesc posibilii parteneri. Iata care sunt primele lucrurile pe care le observa prima…

- Klaus Iohannis a afirmat, la finalul unei dezbateri la care a participat la Universitatea din Ploiesti, intrebat despre escala secretarului de stat american Rex Tillerson la Bucuresti, ca nu stie daca exista o legatura directa intre vizita acestuia si amanarera discutiilor privind cumpararea sitemului…

- Cercetatorii sustin ca in 2018 un miliard de oameni ar putea suferi in urma unor cutremure devastatoare aparute ca rezultat al incetinirii rotatiei Pamantului, scriu cei de la Playtech. Dr. Roger Bilham de la Universitatea din Colorado si Rebecca Bendick de la Universitatea din Montana au…

- Descoperire șocanta la Pata Rat, groapa de gunoi a Clujului. Cadavrul unui bebeluș a fost gasit printre gunoaie, cu lovituri la cap. Cei care au gasit fatul sunt oamenii care cauta printre gunoaie dupa plastic și mancare. Aceștia au sunat imediat la 112. Anchetatorii cred ca au de-a face cu un caz de…

- Nu degeaba sunt artisti! Dragos Bucur (40 de ani) si Dana Nalbaru (41 de ani) au o viata ca in filme si nu contenesc sa ne surprinda cu “scenariul” din familia lor. Cei doi au infiat de curand o fetita, iar miercuri seara ne-au prezentat-o, oficial, la premiera filmului “Hawaii”. Dana Nalbaru, Dragos…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a realizat, in primele doua luni un profit operational dublu fata de anul trecut, de 8,32 milioane de lei, ajungand intr-un final la un profit net de 7,38 milioane de lei.

- Potrivit datelor de la BNR, investițiile straine directe au crescut cu 1,36% în primele noua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2016, ajungând la 3,352 miliarde de euro. "Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat…

- Resursele de energie electrica au scazut cu 2,5%, iar consumul a scazut cu 0,4% in primele 9 luni din acest an fata de perioada similara din 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In aceasta perioada, resursele de energie electrica au fost de 4.9946,1…

- Nascuta in Urseni, comuna Moșnița Noua, doamna profesor Marioara Poenaru a absolvit cursurile Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” in anul 1975. Și-a construit, apoi, pas cu pas, o cariera de excepție in medicina timișoreana, ocupand funcțiile de medic-șef de policlinica, director de…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a crescut cu 10,9% in primele noua luni din 2017 comparativ cu aceeasi perioada de anul trecut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Cifra de afaceri…

- Mulajul executat dupa o inscriptie sacra a fost descoperit in Muntii Tarcu de cunoscutul alpinist Cornel Galescu, care in primavara acestui an, intr-una dintre expeditiile intreprinse, a gasit pe o stanca o inscriptie sapata in piatra. „In prima clipa, gandul m-a dus la miracolul pe care…

- Oua in coaja Sub nicio forma nu trebuie sa incerci sa fierbi un ou la microunde. Pe masura ce oul se va incalzi, presiunea din interior va creste si in cele din urma va exploda. Ardei iute Capsaicina, substanta care determina iuteala ardeiului iute, se vaporizeaza cand este supusa…