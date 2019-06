Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre oamenii care au murit in explozia de la Chernobyl, deși nu apare ca personaj in miniseria HBO, dar care este menționat in final, alaturi de o fotografie a sa, și pentru un motiv foarte bun – a fost prima victima a tragediei, este cercetatorul Valeri Kodemciuk, scrie Digi24.ro Inginerul mecanic…

- Serialul Cernobil produs de catre HBO s-a dovedit a fi un succes, o dovedesc audientele, cat si notele criticilor si ale publicului. Mini-seria produsa de catre HBO, care recreeaza evenimentele din anul 1986, este un real succes. Serialul a fost primit cu entuziasm de catre critici, primind unele…

- Cernobil, serialul produs și difuzat de HBO, a inregistrat cea mai mare nota din istorie pe platforma de filme IMDB, depașind astfel și documentarul Planet Earth II (9.5) și celebrul serial Game of Thrones (9.4). Totuși, inainte de Cernobil a fost dezastrul nuclear de la Kaștam, despre care foarte…

- Un oras din Japonia, a carei populatie si-a abandonat locuintele in 2011 dupa dezastrul nuclear de la Fukushima, a fost redeschis partial, la opt ani distanta, scrie BBC. Nivelul de radiatii in unele...