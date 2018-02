Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul independent Remus Borza, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a vorbit despre acest subiect și a atras un semnal de alarma. "Acum este mare caz..., mare știre..., breaking news... ca “nesimțiți aștia de parlamentari, parveniții aștia... și-au tras 800 de lei la salariu”.…

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. EY Express se deruleaza pe parcursul a patru luni si reprezinta un program…

- EY România a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenți și absolvenți din întreaga țara, care se vor alatura companiei în birourile EY din București, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Procesul se va desfașura în cadrul unui amplu program…

- Genele false de 5 dolari pe care le folosesc vedetele Ai crede ca vedetele de la Hollywood investesc mii de dolari pentru a avea un look impecabil. Nu este o regula general valabila. Mai exact, multe dintre acestea folosesc produse cosmetice si accesorii foarte accesibile ca pret. Spre exemplu, genele…

- Ion Parnica a „rostogolit” milioane de euro, dar a ajuns la sapa de lemn. A pierdut o vila impunatoare pe Calea Mosilor si, disperat, si-a amanetat pana si cavoul de 80.000 de euro. Milionarul ”Mana de aur” vrea, insa, sa isi achite datoria, pentru a recupera mormintele parintilor, iar CANCAN.RO, site-ul…

- Liviu Dragnea s-a aflat luni seara in studioul Antena 3, in primul interviu dupa instalarea Guvernului Dancila. Ceea ce trebuia sa fie, in mod normal, interviul cu cea mai mare audiența a serii a fost, de fapt, abia pe poziția a doua in intervalul 21.00-22.00. Pe primul loc in topul audiențelor s-a…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , v-a dezvaluit in exclusivitate motivul pentru care Anca Lungu si-a dat demisia de la "Observator", si anume faptul ca are un nou iubit milionar si ca se pregateste sa se casatoreasca pentru a treia oara, tot noi publicam si primele imagini cu fosta prezentatoare…

- Ilie Nastase l-a dat in judecata la Bucuresti pe Steve Simon, presedintele WTA, ca urmare a scandalului declansat anul trecut, cand milionarul american a criticat in termeni duri prezenta fostului mare tenismen roman la festivitatea de premiere a turneului de la Madrid. Pe langa despagubiri, “Nasty”…

- Nu incape nici un fel de indoiala ca Dragoș Savulescu și sotia sa traiesc o poveste desprinsa parca dintr-un film de la Hollywood. Cine s-ar fi gandit ca Angela Martini isi va visa alesul? Desi multi nu cred in legea atractiei, iata ca exista!

- Radu Magdin, expert „Strategikon”, consultant de leadership politic si antreprenorial, ca CEO „Smartlink Communications”, fost consilier pe probleme europene in guvernul Victor Ponta, vine la „Interviurile Libertatea Live”. Tema de discutie: al treilea guvern PSD din mandatul prezidential Klaud Iohannis;…

- La nivel european, situatia din Romania este urmarita cu mare atentie din cauza instabilitatii politice si a riscului de derapaj economic. O spune corespondentul Financial Times in Romania, Ungaria si Balcanii de Vest, intr-un interviu acordat Digi24. Jurnalistul Andrew Byrne spune ca observatorii internationali…

- Cetațean slovac, urmarit internațional, depistat in județul Mureș. Politistii din Mureș, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat marți, 16 ianuarie, un cetațean slovac, in varsta de 43 de ani, care era urmarit internațional de catre autoritațile…

- Andreea Banut, cu numele de scena Andreea Boyer, a terminat un film de lung metraj la Hollywood, intitulat “Julia 17”, care este un real succes. Superba bruneta a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , cum este viata printre staruri, precum si "reteta" secreta care…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, povestea ravasitoare a lui Ioan Neculaie, unul dintre cei mai bogati romani. Incarcerat la Penitenciarul Codlea, unde ispaseste o pedeapsa de doi ani de inchisoare, milionarul trimite flori, in fiecare duminica, la mormantul fostei…

- Ovidiu Bic, mijlocasul echipei Gaz Metan Medias, este primul transfer al iernii la CS Universitatea Craiova, care a platit 200.000 de euro pentru jucatorul de 23 de ani. Bic se antreneaza deja alaturi de Baluta si compania in Antalya si a declarat ca este fericit cu aceasta mutare in Banie. …

- Sorin Chinde, directorul Grup Feroviar Roman, liderul pieței de transport feroviar din Romania va vorbi despre rețeta uneia dintre cele mai de succes firme romanești, care a reușit sa se extinda și peste hotare. Directorul GFR va vorbi despre climatul de afaceri din Romania, despre ultimele…

- Fosta gimnasta a publicat un clip video pe pagina sa de Facebook, insoțit de mesajul „Antrenament cu Arnold. Rezoluție pentru 2018", scrie click.ro. In imagini, Nadia executa un exercițiu cu greutați pentru brațe și abdomen și este incurajata și atent supravegheata de Schwarzenegger. Greutatile sunt…

- Ion Iliescu este consecvent in declarațiile pe care le face, fara mare placere, despre evenimentele din decembrie 1989. Nu a recunoscut niciodata implicarea intr-un complot impotriva lui Nicolae Ceaușescu. Dar lucrurile nu stau chiar așa, potrivit spuselor generalului Nicolae Militaru, unul dintre…

- Jurnalistul Catalin Tolontan a dezvaluit, pe tolo.ro , ce scria pe hartia gasita pe biroul lui Dan Condrea, milionarul care a murit pe 22 mai 2016. Procurorii care au anchetat moartea din mai 2016 a lui Dan Condrea, fostul patron Hexi Pharma, au gasit probe, e-mailuri și hartii importante in desfașurarea…

- A trait mai bine de jumatate de viata in Australia si a devenit cunoscut in Romania atunci cand a vrut sa cumpere echipa ”Otelul Galati”. Asa a ajuns in atentia opiniei publice milionarul Florin Burhala, care s-a intors in tara ca sa scape de fiscul australian. Iata ca trecutul l-a ajuns din urma si…

- Adrien Brody: “Am venit in Romania pentru Alexandra Dinu si am vrut sa va ofer o premiera de Hollywood” Venirea lui Adrien Brody in Romania reprezinta o premiera absoluta, fiind pentru prima data cand un laureat cu Premiul Oscar se afla in tara noastra la premiera propriului film. “Alexandra este minunata.…

- Vestea anului in Romania vine tocmai din Las Vegas! Da, cunoscutul om de afaceri, producator de filme si actor s-a casatorit cu Angela Martini, un fost Miss Universe! Iar felul in care cei doi au spus ”hai s-o facem” este, de-a dreptul, uluitor! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat detalii despre…

- Printre foarte puținii romani care au participat la ceremonia de investire a președintelui Donald Trump s-a aflat și regizorul Bobby Paunescu. Acesta cunoaște indeaproape situația din Statele Unite și a comentat, intr-o intervenție la postul B1 TV, care este atuul președintelui Trump și ce are de caștigat…

- In iunie 1994, Regele Mihai I a acordat un interviu revistei Capital. A vorbit atunci despre situația economiei și a explicat de ce capitalismul este soluția pentru Romania. Fostul suveran se arata ingrijorat de conducerea politica a țarii și atragea atenția ca schimbarea mentalitații romanilor, o condiție…

- Anul 2017 este aproape de final și daca e sa traga linia, Daniel Robu considera ca a fost un an foarte bun, pentru ca a pus bazele band-ului sau, “Daniel Robu & The Agents” și a devenit tatal unui baiețel care i-a “umplut golul din suflet”, dupa cum a marturisit artistul in interviul acordat Cristinei…

- Ioan Andone l-a averizat pe Claudiu Niculescu, dupa ce "Clau-gol" a refuzat oferta de a prelua Dinamo. "Falcosul" e de parere ca, la randul sau, Niculescu va pati precum Miriuta, cel care a ramas solutie de avarie in "Stefan cel Mare". Ioan Andone crede ca Vasile Miriuta nu va…

- Euro 4.6497 -0.0054 -0.12 % Dolar american 3.9565 -0.0085 -0.21 % Francul elvetian 3,9987 Marti, 21 noiembrie, euro a urcat maximul istoric de 4.65. Euro a mai avut maxime istorice in cursul…

- Dan Condrea a murit in 2016, dar razboiul pe averea lui continua. Uliana Ochinciuc a deschis un proces si cere sechestru pe mostenirea lasata de seful Hexi Pharma copiilor sai. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile. (CITESTE SI: Ce a aparut in locul in…

- Este frumoasa și dorita de milioane de barbați, insa cine s-ar fi așteptat ca tocmai Madalina Ghenea sa nu aiba noroc in dragoste? Ei bine, se pare ca aceasta nu reușește sa traga lozul caștigator și la final tot singura ramane. Cu toate ca am fi crezut ca de data aceasta va ajunge la altar alaturi…