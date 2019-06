Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Mutu avea doar patru luni atunci cand a fost smuls din brațele parinților sai, Vasile și Florentina, la granița cu Mexicul. Bebelușul roman este cel mai tanar copil separat de parintii sai de autoritatile americane, relateaza New York Times.

- Veștile nu sunt tocmai bune pentru o mare parte dintre pensionari, dupa ce, conform ultimelor prevederi in vigoare din Romania aceasta pensie urmeaza sa dispara. Ce se intampla cu cei care au primit-o pana acum. Din septembrie 2021, in Romania va exista un singur tip de pensie anticipata, astfel ca…

- Un copil în vârsta de 2 ani din Guatemala a murit marți, dupa ce a fost preluat în custodie de autoritațile americane la granița cu Mexic, scrie Rueters. Baiatul a fost dus la spital la trei zile dupa intervenția autoritaților americane, unde a fost diagnosticat cu pneumonie.…

- Un numar de 102 cazuri de rujeola au fost confirmate in 12 judete si in Bucuresti, in perioada 15 – 19 aprilie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul…

- Autoritatile din SUA au folosit informatii de la o baza de date Google, numita Sensorvault - o colectie de inregistrari detaliate ale traseului urmat zilnic si privind pozitionarea geografica a sute de milioane de utilizatori din toata lumea, pentru a rezolva diverse cazuri privind infractiuni cu…

- Un nou scandal zguduie lumea medicala din Romania. Cazul medicului Mateo Politi pare sa fie deschis Cutia Pandorei. In decurs de doar cateva saptamani, autoritațile au depistat o mulțime de medici, asistente sau angajați ai unor saloane de infrumusețare care profesau fara a avea studii de specialitate.Citește…