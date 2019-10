Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a indemnat vineri Statele Unite sa se abtina de la orice dialog cu comandantul fortelor kurde in Siria, generalul Mazloum Abdi, apreciind ca acest lucru ar insemna ”legitimarea teroristilor”, relateaza AFP.

- ​Un parteneriat care a funcționat bine înca din primii ani ai Razboiului Rece, cel dintre Turcia și Statele Unite, este acum pe cale sa se rupa. Articolul de mai jos încearca sa explice care au fost momentele cheie care au dus la situația actuala. În mare masura, totul pleaca de la…

- Bulgaria va pune în fata Consiliului UE problema adoptarii unui plan european comun de acțiune în cazul creșterii bruște a presiunii migrației la frontierele europene, a declarat președintele Rumen Radev. El a formulat aceasta cerere la o întâlnire cu premierul Boiko Borisov,…

- Politicianul kurd Aldar Xelil, o figura importanta a Miscarii pentru o Societate Democratica (Tev-Dem) - coalitia multiculturala de guvernare a regiunii kurde Rojava - a salutat joi seara incetarea luptelor din nordul Siriei cu Turcia dar a precizat ca, in cazul unui nou asalt, kurzii se vor apara,…

- Autoritatile kurde din Siria au acuzat joi Turcia ca recurge la arme neconventionale, intre care fosforul alb si napalmul, in ofensiva recent lansata in nordul tarii, relateaza AFP potrivit Agerpres Un comunicat al administratiei kurde semiautonome afirma ca "agresiunea turca impotriva (orasului)…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan va efectua o vizita in Rusia, la 22 octombrie, pentru discutii cu omologul sau rus, Vladimir Putin, in plina ofensiva a Ankarei in nordul Siriei, a anuntat miercuri presedintia Turciei, relateaza AFP. Intalnirea va avea loc in statiunea Soci, a facut cunoscut…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc ”sa se gandeasca bine” inainte sa lanseze o ofensiva impotriva fortelor kurde in nordul Siriei, a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, relateaza AFP.

- Erdogan a declarat ca operațiunea va fi una terestra și aeriana, se va desfașura la est de Eufrat și ar putea fi lansata in orice moment. Forțele Democrate Siriene (SDF), conduse de miliția kurda YPG și sprijinite de Statele Unite controleaza regiunea de nord-est a Siriei. Reprezentanții SDF…