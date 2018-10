Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit dezvaluirilor aparute intr-un amplu articol din publicatia americana Bloomberg Businessweek, produsele Supermicro, un furnizor principal de sisteme server pentru Apple, Amazon si alte mari companii americane, au fost compromise prin inserarea...

- Acuzatii grave in Politie FILMARE SCANDALOASA…Un filmulet de 2,27 minute, in care apar cateva personaje, suprinse de camerele de luat vederi ale benzinariei Lukoil 2, situata la iesirea din Vaslui spre Bacau a aparut ieri dupa-amiaza, pe Facebook, in grupul „Mandru ca sunt vasluian”. Persoana care a…

- Ministrul-adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat marti ca noile sanctiuni ale Statelor Unite impotriva tarii sale sunt nefondate si a amenintat cu o reactie din partea Moscovei, informeaza Reuters. Statele Unite au anuntat marti sanctiuni impotriva a doi cetateni rusi,…

- Publicatia americana The Washington Times acuza Ucraina de tradare a intereselor americane din cauza contractului semnat cu China pentru furnizarea de motoare de aviație. Potrivit ziarului, compania ucraineana ”Motor Sici” a livrat 20 de motoare pentru 12 avioane de lupta JL-10. Contractul in valoare…

- China a dezvoltat capacitatile fortei sale aeriene si se antreneaza, probabil, pentru a viza tinte americane in Pacific, inclusiv teritoriul Guam, potrivit unui raport al Pentagonului privind capacitatile...

- Un plan american de a reduce la zero exporturile Iranului de petrol nu vor avea succes, a ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif miercuri, la o zi dupa ce Statele Unite au reimpus sanctiuni economice Iranului in urma retragerii acordului in dosarul nuclear iranian, relateaza Reuters preluata…

- Istoria comediei americane are de la 1 august un nou muzeu care a fost inaugurat miercuri in localitatea newyorkeza Jamestown, loc de nastere al celebrei actrite Lucille Ball, relateaza EFE. The National Comedy Center trece in revista cele mai importante stiluri ale comediei si aduce un…

- Teheranul va riposta in 'forta' la continuarea amenintarilor americane impotriva intereselor Iranului, a avertizat marti SUA seful Statului Major al fortelor armate iraniene, informeaza France Presse. 'Ei (americanii) vor primi o riposta puternica si ferma (...) in locurile unde se afla',…