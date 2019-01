Povestea MOGULULUI imobiliar, născut în România, ajuns al doilea cel mai bătrân miliardar al lumii Povestea de viața a lui Marcel Adams este greu de intrecut. Omul de afaceri a crescut cu numele de Marcel Abramovici intr-o familie de evrei din Romania. Tatal sau era tabacar in Piatra-Neamț. In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost forțat sa lucreze in lagarele de concentrare naziste, de unde a scapat și a ajuns in Turcia și apoi in Palestina, unde a luptat pentru independența statului Israel. Adams s-a mutat in Canada in 1951 și a inceput sa lucreze in industria pielii ca tabacar inainte de a trece la imobiliare, din care și-a construit averea. A fondat Iberville Developments in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

