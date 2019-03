Povestea miliardarului care nu apare în presă. Firmele lui sunt prezente și în România Averea lui Ortega este estimata la 62,7 miliarde de dolari (55,5 miliarde de euro), potrivit Forbes. In 2015, cand acțiunile companiei Inditex au atins nivelul maxim, misteriosul fondator al Zara a fost, pentru scurt timp, cel mai bogat om din lume, cu un patrimoniu de 80 de miliarde de dolari (71 miliarde de euro). In pofida impresionante averi, Ortega nu este un nume prea cunoscut. In varsta de 82 de ani, spaniolul iși protejeaza cu darjenie viața privata și nu acorda interviuri presei. Citește continuarea pe DCBusiness. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe lista celor mai bogați oameni din lume, publicata de revista „Forbes”, au ajuns și 98 de ruși. Pe de o parte, numarul rușilor bogați a scazut - anul trecut erau 101, iar, pe de alta parte, pentru prima data din 2011, au aparut pe lista oameni de afaceri ruși cu o avere de peste 20 de…

- Ion Tiriac ocupa anul trecut locul 1.867 la nivel mondial in topul Forbes, tot cu o avere de 1,2 miliarde de dolari. Dezvaluiri SOCANTE! Ion Tiriac, implicat in mega-scandalul care cutremura Romania. Poate fi INCULPAT! La varf, nu exista modificari in clasamentul celor mai bogati oameni…

- Cea cunoscuta drept "regina sprancenelor la Hollywood", Anastasia Soare a construit un adevarat imperiu beauty. Dupa ce in vara anului trecut a vandut un pachet minoritar din afacerea sa unui fond de investiții, romanca instraineaza din nou acțiuni din compania ei de cosmetice unui cunoscut brand internațional.…

- Potrivit utimelor date furnizate de catre Departamentul de Comerț Exterior al Romaniei, volumul comerțului dintre Romania și China, in perioada ianuarie-noiembrie 2018, a inregistrat valoarea de 5.700,82 milioane USD, ceea ce reprezinta o creștere de 22% comparativ cu aceeași perioada a anului 2017....

- 30% din rulajul firmelor cu pierderi este venit pasiv din zona de «credite actionari» In cadrul evenimentului organizat in cadrul ASE Bucuresti, unde a primit o diploma de excelenta si distinctia „Cercetatorul stiintific al anului 2018“ din partea Asociatiei Generale a Economistilor din Romania (AGER),…

- Jeff Bezos a anuntat de curand ca el si sotia lui vor divorta. Averea de impartit intre cei doi atinge colosala suma de 137 miliarde de dolari! Jeff Bezos este fondatorul și directorul general al Amazon iar, potrivit Tmz, este cel mai bogat om din lume, Jeff ii surclaseaza chiar si pe Bill Gates sau…

- Regizorul și producatorul de film George Lucas s-a situat, in 2018, pe primul loc in topul 10 al celor mai bogate celebritați americane, pentru al treilea an consecutiv, cu o avere de 5,4 miliarde de dolari, potrivit Forbes, scrie Mediafax.George Lucas, in varsta de 74 de ani, creatorul francizei…

- Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a pierdut miliarde de dolari din averea personala. Zuckerberg a inceput anul cu 75 de miliarde de dolari, insa la inceputul acestei saptamani averea sa era estimata la...