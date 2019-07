Stiri pe aceeasi tema

- Fetița a suferit mai multe traumatisme grave dupa ce a cazut miercuri de la etajul doi al unui bloc din localitate. Ea a fost transportata cu un elicopter SMURD la un spital din Cluj-Napoca. "Politia Deva a declansat cercetarile in acest caz pentru a investiga imprejurarile in care s-a produs acest…

- Oana Roman a ajuns din nou cu fetița la spital, dupa ce fetița ei a racit foarte tare. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a impartașit prietenilor virtuali motivul pentru care Isabela s-a imbolnavit. „Dupa mine a venit randul Isei sa ajunga la doctor, s-a trezit cu febra !…

- O femeie din Constanta a fost condamnata definitiv la inchisoare, dupa ce a incercat sa-si omoare copilul cu supradoza de pastile. A ingerat circa 80 de comprimate si i-a dat si fetitei sale, la vremea aceea in varsta de trei ani.

- Fetița de 7 ani impușcata accidental de un polițist in timpul unei urmariri cu focuri de arma, in Maramureș, a ajuns la spital cu o rana la piciorul drept. O fotografie facuta publica joi seara o arata pe minora in compania a doi polițiști, bandajata la piciorul unde a fost atinsa de glonț. Pe cap,…

- Fetita de opt ani, care a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost spalata pe par cu o solutie impotriva paduchilor, se simte mai bine. Minora a fost mutata de la terapie intensiva, iar medicii cred ca in cateva zile va fi externata.

- O fata de 14 ani din comuna sibiana Rusciori a luat masina familiei, ca sa mearga sa isi cumpere inghetata de la un magazin din sat. Pe drum, insa, a lovit o fetița de 12 ani, care se deplasa pe partea carosabila. Cand a sustras autoturismul familiei, o autoutilitara, parintii fetei de 14 ani nu se…

- Andreea Balan si George Burcea au plecat zilele trecute dis-de-dimineata la spital, pentru ca micuta Clara avea o problema. Timp de 12 ore, Bebelusa nu a urinat, motiv pentru care cei doi au sunat medicul pediatru si au plecat repede la consult.

- Durere mare in familia copiilor care au murit in aceasta dimineața la Huedin. Doi copii, de 5 luni și 11 ani, și-au piedut viața dupa ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit din plin mașina in care se aflau.