- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie, reiese din prognoza pe doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). …

- Domnitorii Moldovei au avut tot timpul grija sa fie in pas cu moda in materie de haine si obiecte de lux. Astfel, numai nasturii hainelor unui domnitor moldovean valorau cit o masina de lux de azi. Moda la curtea domneasca a fost tot timpul influentata de curentele exterioare, dar luxul nu a lipsit…

- Cei mai mulți moldoveni au încredere, în continuare, în președintele Igor Dodon, liderul PAS, Maia Sandu și prim-ministrul Pavel Filip. Potrivit Barometrului Socio-Politic, realizat de IMAS, 36 la suta dintre cetațeni apreciaza activitatea șefului statului cu note de 7-10. …

- În perioada 6-7 decembrie, Curtea de Conturi a R. Moldova (CCRM) a gazduit delegația Oficiului Național de Audit al Suediei (ONAS). Delegația a fost reprezentata de Dag Levin-Sparr, consilier principal și director de audit, Dezvoltare internaționala, și Anna-Maria Böök,…

- La 8 decembrie 1994, a fost creata instituția suprema de audit Curtea de Conturi. Este unica autoritate publica care monitorizeaza gestionarea finanțelor publice și a patrimoniului public prin realizarea auditului extern în sectorul public. În cei 23 de ani de activitate,…

- Barometrul Opiniei Publice, lansat cu întârziere de Institutul pentru Politici Publice (IPP), prezinta date care avantajeaza partidele de opoziție și sunt în totala contradicție cu toate celelalte studii sociologice, inclusiv sondajul realizat de Institutului Republican Internațional…

- Un medic veterinar din statul american Oklahoma a avut parte de o surpriza de proporții in timpul unei operații efectuate asupra unui caine care fusese adus la cabinet de stapanii sai pentru ca vomitase o suzeta. El a gasit nu mai puțin de 21 de astfel de obiecte in stomacul animalului,…

- Președintele Mișcarii „Antimafie”, Sergiu Mocanu, susține ca liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, a revenit din turneul din SUA, iar in timpul sarbatorilor de iarna ar urma sa ajunga premierul R. Moldova. O declarație in acest sens a fost facuta prin intermediul unui mesaj video pe facebook.…

- Politista zilei este agenta de politie Boancas Oana Andreea din cadrul Politiei Orasului Cugir, care, fiind in timpul liber, l-a oprit din activitatea infracționala pe un barbat ce incerca sa talhareasca o femeie. In seara zilei de 8 decembrie a.c., in jurul orei 19.00, in timp ce se afla pe o strada…

- Inca un caz de violența in școlile din Romania. O profesoara din Miercurea Ciuc a fost lovita de un elev in timpul orelor de curs. Este vorba despre un incident petrecut la Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu din Miercurea Ciuc, acolo unde un a lovit cadrul didactic. Reprezentantii institutiei au sunat…

- Publicitatea la produsele alcoolice, cu excepția publicitații vinului din struguri, va fi interzisa in Moldova. Parlamentul a aprobat, astazi, modificari și completari la legislația in acest domeniu.

- Un barbat care isi insela logodnica a fost prins dupa ce si-a apelat accidental partenera in timpul unei vizite la o escorta. Se pare ca ecranul telefonului nu era blocat, iar in timpul partidei de amor cineva s-a asezat peste el si apelul a fost initiat. Vikkie Kenward, in varsta de 30 de ani, a…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a intentat un dosar penal pe 15 noiembrie curent in care sunt vizați președintele Igor Dodon și lidera socialiștilor, Zinaida Greceanii, pentru contractul incheiat in anul 2008 de import al energiei electrice in R. Moldova…

- El mai spune ca politistul ranit in timpul misiunii de la Radauti era membru al sindicatului Diamantul si ca toti colegii se roaga pentru sanatatea acestuia. "Ne rugam pentru tine, Ciprian, si stiu ca vei lupta asa cum ai facut-o mereu, acum insa vei duce cea mai importanta lupta, pentru propria-ti…

- Este timpul pentru o discuție intransigenta cu Rusia din cauza sprijinului acordat guvernului sirian și a acțiunilor sale subversive in Europa, a declarat consilierul Casei Albe in probleme de securitate naționala, generalul Herbert McMaster, scrie Vocea Americii. McMaster afirma ca sprijinul Rusiei…

- 358 de ani in urma, la 1 decembrie1659 incepe domnia lui Ștefanita Lupu in Moldova. Papura Voda este porecla data lui Stefanita Lupu, fiul domnitorului Vasile Lupu. Ștefanita, la virsta de numai 16 ani este numit domnitor la insistentele și rugamintile tatalui sau aflat la Constantinopol. La virsta…

- Bancherul Gherman Gorbunțov este convins ca în spatele tentativei de asasinare care l-a vizat sta primarul de Balți, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Gorbunțov, care în ultimii șase ani s-a aflat la Londra, a venit ieri la Chișinau și a fost audiat de procurori.…

- De aceasta data, coloana de mașini se intinde pe aproximativ opt kilometri, timpul oficial de așteptare, conform site-ului Poliției de Frontiera Romana, fiind de 90 de minute la autoturisme și 50 de minute la camioane, pe direcția ieșire din țara. La intrare, insa, nu sunt probleme. In minivacanța la…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a dezvaluit un episod incredibil petrecut in timpul meciului cu Sepsi de luni, in care "feroviarii" s-au impus cu 2-0. "Bursucul" a povestit ca mijlocașul Ovidiu Hoban s-a simțit extrem de rau in timpul meciului, solicitandu-i sa fie inlocuit. "Hoban a venit la…

- „Doamna Maia Sandu se simte uzurpata de câte ori PDM, domnul președinte Plahotniuc sau Guvernul se ocupa de câte o problema a cetațenilor”. Astfel a comentat purtatorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova, Vitalie Gamurari, contestația depusa de liderul Partidului…

- In timpul slujbei de inmormantare tinuta in biserica, crucea si tabloul cu chipul Stelei Popescu au cazut. Toti cei prezenti in manastire si-au facut semnul crucii. Superstitiile spun ca daca o cruce sau un tablou cade in timpul slujbei, cineva apropiat persoanei decedate va muri in curand.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tulcea au identificat in trafic un tanar din judetul Tulcea, fara permis de conducere, care se afla la volanul unui autoturism ce avea numerele de inmatriculare expirate, informeaza Garda de Coasta. Pe timpul legitimarii barbatului,…

- Partidul Național Liberal a organizat un miting in Parcul Izvor din București, in timpul dezbaterii moțiunii de cenzura. Mii de oameni s-au strans in fața Parlamentului, cu pancarte și fluiere, cu intenția de a face un lanț uman in jurul cladirii in timpul dezbaterii moțiunii cenzura inițiata de…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu a venit astazi cu o replica pentru Maia Sandu, care a acuzat Partidul Democrat din Moldova de uzurparea puterii. Acesta o acuza de ipocrizie, pentru ca a tolerat cazurile de corupție și uzurpare a puterii din partea colegilor ei din Partidul Liberal Democrat…

- Activitatea miniștrilor va fi supusa unei evaluari pâna la mijlocul lunii decembrie, iar cei care nu dau dovada ca iau în serios problemele cetațenilor – vor demisiona. Mai exact, președintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, a anunțat în…

- In ultima miercuri a lunii noiembrie, la București va avea loc a V - a ediție a NovemBEARD, manifestare a barbaților barboși și a celor care pentru o luna decid sa-și lase barba sa creasca... in scop caritabil.

- Importul a opt clopote pentru o biserica din Vulcanești a provocat, din nou, discuții aprinse in Parlament. Astfel, de la clopotele care ar urma sa fie aduse in R. Moldova fara plata taxelor vamale, așa cum cer socialiștii, s-a ajuns la alegerile parlamentare de șa anul viitor. Socialistul Fiordor Gagauz…

- Un sondaj realizat de Institutul Republican Internațional din SUA arata ca formațiunea condusa de Andrei Nastase ramâne sub pragul electoral, iar Partidul Democrat din Moldova ar lua un scor dublu fața de PPDA, daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare. Potrivit cercetarii,…

- In urma cu puțin timp, poliția a fost sesizata cu privire la producerea unui accident rutier in comuna Vintila Voda. Din primele informații, ar fi vorba despre o fetița de 8 ani, care se angajase in traversarea neregulamentara a drumului [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Minora lovita de mașina…

- Oponenții Partidului Democrat din Moldova au ramas fara teme de atac și au ajuns la interviuri regizate. De aceasta parere este liderul PDM, Vlad Plahotniuc. ”Publicul a auzit ce spune un criminal ordinar, condamnat la 21 de ani în România, apoi cum psihanalizeaza…

- Regimul termic se va incadra, in general, in mediile normale ale perioadei la nivelul intregii tari, insa ploile vor fi din ce in ce mai prezente incepand din 8 noiembrie, in functie de regiune, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 6 - 19 noiembrie,…

- Deși înca suntem în plina toamna, iarna se apropie cu repeziciune, aducând cu ea sarbatorile, dar și frigul sau zapada. Președintele Societații Meteorologice din România, Ion Sandu, spune ca iarna aceasta va fi asemanatoare cu cea din 2012. DECEMBRIE: Luna…

- Studenții anului intii ai Facultații de Drept din cadrul Universitații de Stat din Moldova s-au distrat la maxim noaptea trecuta. Acestia au sarbatorit Balul Bobocilor. Petrecerea a avut loc intr-un club de noapte din Capitala. Patru echipe si-au demonstrat abilitatile in cadrul a trei probe in lupta…

- Este vehiculata intens opinia ca alegerile parlamentare nu vor avea loc in anul 2018, ci in 2019. Politologul explica de ce au aparut astfel de zvonuri și cand se vor desfașura alegerile in Moldova

- Genistii din Brigada de infanterie motorizata „Moldova” au depistat recent un arsenal de munitii din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial in municipiul Balti, noteaza NOI.md. Potrivit comandantului Brigazii, locotenent-colonelul Serghei Chilivnic, echipa de deminare a unitatii a fost anuntata…

- R. Moldova va continua colaborarea cu NATO, iși va consolida capacitatile sistemului national de aparare in sensul anticiparii, prevenirii si contracararii amenintarilor si riscurilor la adresa securitatii statului, in special a celor cu caracter hibrid, va perfectiona sistemul national de management…

- Mișcarea de Tineret „Urmașii lui Ștefan” au realizat cea de-a doua sesiune a proiectului „Caravana Etniilor din Moldova”, in cadrul careia s-au intilnit cu Elena Sirbu, președinta Platformei Femeilor Rome din Moldova. Astfel, pe parcursul a doua ore, tinerii, in cadrul unui dialog interactiv și constructiv…

- Noua cetațeni ai R. Moldova au fost deportați, pe parcursul saptamanii trecute, din Federația Rusa. Datele Poliției de Frontiera arata ca, in aceeași perioada, alți trei moldoveni au primit refuz de intrare pe teritoriul Uniunii Europene, iar inca doi au fost deportați din statele UE. In ultimele 24…

- Reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului și ai celor patru agenții de dezvoltare regionala din R. Moldova au intreprins, la finele saptamanii trecute, o vizita peste Prut pentru a invața din experiența profesioniștilor din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regionala…

- „Orice ar spune lumea despre Vlad Plahotniuc, liderul PD, un lucru e clar – e cel mai abil jucator politic din toti acei care exista in R. Moldova. Credeti-ma, nu mi-e usor deloc sa recunosc acest lucru, pentru ca eu nu sunt votantul PD si nici admiratorul actualei guvernari, din contra… Dar, totodata,…

- O femeie de 43 de ani din Romania care muncește pe un șantier de construcții din Chișinau a fost reținuta, fiind banuita de mai multe furturi. Oamenii legii din Chișinau ii imputa faptul ca, atunci cand a mers la Biroul Migratie si Azil al MAI pentru a-și perfecta niște acte, a sustras de pe masa unui…

- Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, verbul a suspenda înseamna „a atârna”, dar și „a destitui provizoriu din funcție un salariat”. De la verbul sus-numit, prin derivare, s-a format adjectivul „suspendat”, cu sensul de „atârnat”. …

- Dupa istoria cu corespondentul special al ziarului „Komsomolskaia pravda” Daria Aslamova, careia nu i s-a permis sa intre in Moldova, desi ea avea o intelegere cu presedintele tarii de a-l intervieva, in Moldova i s-a interzis si intrarea cunoscutului politolog din Rusia Mihail Deleaghin. Acest fapt…

- Lavinia ajunsese sa se teama sa stea singura in casa, se ingrasase cu mai bine de 10 kilograme si se temea zi si noapte ca o criza de sufocare i-ar punea pune capac. A consultat tot felul de medici endocrinologi, iar Stefan Banica a stat fost alaturi de bruneta zi si noapte. Din artista sclipitoare…

- Președintele Igor Dodon a facut publica astazi o adesare catre cetațenii R. Moldova „cu ocazia derapajelor anticonstituționale și lansarii acțiunilor la scara naționala in susținerea formei prezidențiale de guvernare”. In textul publicat pe site-ul Președinției se arata ca „guvernarea a facut tot posibilul…

- Fostul președinte al României Traian Basescu este sceptic în privința incoruptibilitații partidului „Acțiune și Solidaritate”, condus de Maia Sandu. Acesta își argumenteaza poziția prin faptul ca Sandu a fost parte a 3 guverne de care sunt legate scandaluri de proporție…

- Prezentatorul de la Jurnal TV Jurnalistul Constantin Cheianu continua sa-și gaseasca dușmani printre cei care nu împartașesc viziunile și opiniile patronilor sai. De data aceasta este vorba de ex-președintele României, Traian Basescu, despre care Cheianu îl acuza de cârdașie…