Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul CSM Arad a strans 717 puncte, fiind cel mai bine clasat roman, la mare distanța de Dragoș Dima (locul 440 – 84 de puncte) și Adrian Ungur (504 – 67). Aradeanul de 27 de ani va reveni in competiții odata cu turneul de la Indian Wells (SUA). Adauga Comentarii Adauga…

- Dupa ce in ultima perioada s-a discutat foarte aprins pe tema meseriei de stivuitorist, iar presedintele Agentiei pentru Egalitate de Sanse s-a intrebat „de ce o femeie nu poate fi motostivuitor!?”, ziarul Libertatea a gasit-o pe femeia care invata pentru a deveni „motostivuitor” cu acte in regula. …

- Un copil de aproximativ 7 ani este in pericol de a cadea de la etajul patru al unui imobil situat pe strada Suceava din municipiul Constanta.O autospeciala a ISU Dobrogea se afla la fata locului.Stire in curs de actualizare. ...

- Cadourile pentru oamenii dragi sunt mereu o tema sensibila. Un asemenea cadou, mai ales cel oferit persoanei iubite, trebuie sa fie deosebit, util și totodata modern. Tu, ce ai cauta pentru a sarbatori sfantul Valentin sau Dragobetele? Imagineaza-ți ca pașești intr-un magazin online cu cea mai noua…

- Trei persoane, printre care si un copil, au ajuns astazi la spital, in urma unei deflagratii care a avut loc intr-un apartament din cartierul iesean Alexandru cel Bun, informeaza Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Situatii de Urgenta Iasi, ...

- Omul de afaceri Sebastian Ghita continua atacurile la adresa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), in contextul scandalului generat de fostul deputat Vlad Cosma care a dezvaluit cum se "fabricau" probe si dosare la DNA...

- Deși pare imposibil, un copil a venit pe lume ce mama a murit, in urma unui stop cardiac. La 41 de ani, Emma Olubayo, o asistenta medicala, a ramas insarcinata, iar bucuria a fost una imensa, mai ales ca femeia și-a dorit cu ardoare un copil.

- Emilia Savu, profesoara de canto-muzica usoara la Scoala Populara de Arte din Galati, a reusit in doar cativa ani sa castige numeroase premii nationale si internationale la festivaluri de muzica usoara cu elevii sai.

- S-a defectat pe linia de tramvai. Circulatia, blocata aproape o ora FOTO O masina defecta a dat peste cap circulatia tramvaielor in cartierul clujean Manastur. În data de 2 februarie 2018, circulatia tramvaielor a fost blocata pe strada Primaverii timp de 49 minute în intervalul orar…

- Directiva nr 2008/98/CE a Parlamentului European privind deseurile, obliga statele membre sa isi organizeze sisteme de colectare selectiva a deseurilor, obiectivul fiind atingerea tintei de minimum 50- reciclare a deseurilor, tinta fixata pana in anul 2020. Pentru informarea prin aplicarea practica…

- Desi relatia celor doi pare a fi una normala, Donald Trump are un comportament revoltator si, totodata, bizar fata de sotia sa, Melania. Seful SUA ii impune acesteia numeroase lucruri si chiar a avut conditii absurde pentru a avea un copil impreuna cu ea.

- A fost inregistrat primul caz de rujeola in raionul Glodeni. Este vorba de un copil de șapte luni, care a fost recent impreuna cu parinții intr-o vacanța in Ucraina unde a contactat cu alți copii bolnavi.

- La doar 13 anisori, Adina, o fetita din Buzau, a invatat ce inseamna foamea, lipsurile si grijile unui om mare. Copila si cei trei frati ai sai traiesc intr-o camaruta cu peretii tencuiti cu pamant si tapetati cu hartie. Tatal i-a parasit, iar mama se ingrijeste singura de cei patru copii. Adina stie…

- O tragedie a indoliat o familie din satul Pitușca raionul Calarași. Un baiat in virsta de 12 ani a murit pe loc, dupa ce a intrat cu sania sub roțile unui camion. Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza, in jurul orei 15:20. La volanul camionului de model „Ural” se afla un barbat in virsta de…

- ”Ghicitoarea lui Einstein” este unul dintre cele mai amuzante teste, care iti pune mintea la incercare. Ghicitoarea ar fi fost scrisa de Albert Einstein, pe vremea cand era copil si se spune ca doar 2% dintre oameni pot rezolva aceasta ghicitoare.

- Cazul unui tinere de 26 de ani din Gherla, diagnosticata cu o boala grava, a produs o mobilizare de o amplitudine nemaivazuta in randul semenilor. Sonia a fost diagnosticata in urma cu cinci ani cu adenocarcinom rectal superior. Apoi boala s-a mutat de la colon la plamani, iar acum i-a atacat ficatul.…

- Kim Kardashian și Kanye West sunt in culmea fericirii, dupa ce al treilea copil al lor a venit pe lume. Așa cum cele doua vedete ne-au obișnuit cu "ieșitul din normal", numele fetiței va fi unul special.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui, Laura Toporascu, și in acest an, instituția organizeaza, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru șomeri, carora li se ofera astfel posibilitatea dobandirii cunoștințelor teoretice și practice…

- Mirabela Timofte, educatoarea in varsta de 30 de ani din localitatea damboviteana Bucsani, care se afla in centrul unui scandal legat de imbolnavirea cu TBC a mai multor copii de gradinita, se considera nevinovata. Anchetatorii o considera, totusi, vinovata de raspandirea virusului si la copii.

- Ei bine, Andreea Balan a avut parte de o vacanta de neuitat, scrie spynews.ro. Inca de cand a ajuns in aeroport, Andreea Balan a declarat ca isi mai doreste un copil, dar nu a vrut sa dea prea multe detalii. Citeste si Andreea Marin SE RESPECTA. Cu cat o plateste pe femeia care ii face CURAT…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Dâmbovița a anunțat, azi, ca Institutul Marius Nasta din București a confirmat primul caz de tuberculoza la unul din cei trei internați, dupa ce o educatoare a venit la Gradinița din Bucșani, deși era bolnava.

- O femeie în vârsta de 35 de ani și un copil în vârsta de 10 ani, ambii pasageri într-un autoturism care se deplasa, duminica dupa-amiaza, pe DN 73 A Predeal-Râșnov, au fost raniți într-un

- Copil (27 ani, 93 ATP) a castigat singura sa confruntare cu Simon (33 ani, 57 ATP), in 2014, la Brisbane, cu 7-5, 6-3, in optimi. La editia de anul trecut a Grand Slam-ului de la Antipozi, Copil a pierdut in calificari. Simon a inceput cu dreptul sezonul 2018, cucerind titlul la Pune…

- A fost de ajuns sa spuna ca vrea inseminare, ca barbatii au si sarit in ajutorul ei! Oana Lis a fost asaltata cu mesaje dupa ce a spus la TV ca isi doreste un copil si ca ar vrea sa incerce aceasta procedura.

- Un copil in varsta de 10 ani, aflat intr-o caruta, a fost ranit grav dupa ce atelajul a fost izbit in plin de o masina. Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 19.15, pe DN 2E, in afara localitații Cornu Luncii, pe un sector de drum unde accesul atelajelor hipo este interzis. Caruta era ...

- Crezi ca daca esti plinuta nu poti intoarce toate privirile atunci cand iesi din casa? Te inseli! Trebuie doar sa stii cateva trucuri care sa te avantajeze. Cum sa te imbraci corect pentru a ascunde kilogramele nedorite si sa iti pui atuurile in valoare!

- Ajutorul se acorda pentru familia monoparentala al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei inclusiv, dupa cum urmeaza. Citeste si Incredibil. Ajutoare sociale ridicate cu masini de lux la Craiova - 300 lei pentru familia cu un copil - 600…

- Jessica Alba a nascut in ultima zi din 2017. Actrița a nascut al treilea copil al cuplului, un baiat pe care l-a numit Hayes Alba Warren, scrie Daily Mail. Alba a distribuit pe constul sau de Instagram o fotografie cu baiatul ei alaturi de mesajul ” Hayes Alba Warren, 12 / 31/17 Cel mai frumos cadou…

- Potrivit unui apropiat al cuplului, Mr. Pink ar avea doi copii dintr-o relație anterioara. Irina Columbeanu l-a cunoscut pe Anthony, unul dintre aceștia. La mai bine de șase ani de cand se afla in Statele Unite, Monica Gabor pare sa-și vada visul cu ochii. O are alaturi de ea, momentan doar in vacanța,…

- Aproximativ 1600 lei au reușit sa stranga organizatorii unui eveniment caritabil care a avut loc la Bustuchin pentru o fata de 17 ani din localitate care are nevoie de bani pentru o intervenție pe inima in Germania. Primar...

- Connect’R isi doreste sa devina din nou tatic. Artistul a dezvaluit in cadrul emisiunii Cool Sunday Nights de la Antena Stars ca se gandește cu Misha sa mai faca un copil, insa nu-si doreste baiat. Motivul este ULUITOR! Inca nu si-au pus in plan sa faca urmatorul copil, insa Connect’R susține ca nu…

- Desi inca subiect al dezbaterilor stiintifice, faptul ca un copil invata mai bine o limba straina decat un adult este considerat de multi psihologi drept un fapt bine sustinut de experimente. Chiar daca un adult invata mai mult in prima faza, un copil invata mai bine (fara accent, constructii native…

- Elevii Scolii Gimnaziale "Bogdan Voda" din Radauti, impreuna cu dascalii si asociatia de parinti, au desfasurat ieri activitatea "Colind de Craciun", care face parte din Proiectul Educational de Voluntariat "Copil ca tine sunt si eu", cuprins in Strategia ...

- Fara indoiala, ea este una dintre cele mai cool gravide de la Hollywood, iar asta a demonstrat și cu ocazia celui mai recent eveniment public la care a participat. Insarcinata in ultimul trimestru cu cel de-al treilea copil al sau, Jessica Alba a fost radianta la un eveniment la care a participat alaturi…

- A primit eticheta de „cea mai cunoscuta soacra din showbiz” imediat dupa ce și-a facut apariția intr-un videoclip al nurorii sale. Ioana Munteanu, mama soțului Deliei Matache, a aparut in videoclipul piesei „Ramai cu bine”, jucand rolul soacrei bagacioase și inca de pe atunci ne demonstra…

- Un accident foaerte grav a avut loc pe DN11, la Harman. Patru autoturisme au fost implicate in accident. Sunt cinci victime, din primele informații, dintre care doua sunt copii. Purtatorul de cuvant al ISU Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca trei persoane au decedat, dintre care un copil, iar…

- Caltabosii sunt preparate traditionale care nu ar trebui sa lipseasca de pe masa romanilor in perioada Craciunului. Invața sa ii faci dupa o reteta traditionala, extrem de simpla! Iata cum se prepara! INGREDIENTE • maruntaiele unui porc (rinichi, ficat, plamani, splina) • 700 g carne • 1 bucata slanina…

- Reduceri LEGO. În aceasta perioada, unul dintre cele mai importante magazine online din România, Elefant.ro, anunța oferte importante la mai multe categorii de produse. Iata câteva dintre cele mai importante reduceri la jucarii LEGO.

- Cei mai mulți oameni cred ca, daca te-ai nascut deștept, vei fi mereu o persoana deșteapta. Dar acest tip de gandire ii ține pe oameni pe loc și servește ca o scuza pentru a nu avansa intelectual. Adesea credem ca nu putem schimba cine suntem. Insa studiile recente continua sa confirme ca putem crește…

- Laura Cosoi si Cosmin Curticapean sunt gata sa inceapa o noua etapa in viata lor. Actrita a dezvaluit ca isi doreste foarte mult un copil si ca, cel mai probabil, barza va veni curand in familia lor. Cei doi „lucreaza” de un an la acest aspect si nu vor sa se dea batuti.

- O fetita de 8 ani, din Iasi, diagnosticata cu cancer la rinichi va fi tratata la Timisoara, dupa ce instanta a decis, vineri, sa dea castig de cauza reprezentantilor Protectiei Copilului, care au cerut, prin ordonanta presedintiala, obligarea parintilor sa accepte tratamentul medical.

- Actrita Stela Popescu a avut doi parteneri de scena despre care oamenii ajunsesera sa spuna ca i-ar fi fost si soti! In 55 de ani de cariera, ea a fost extrem de apropiata de Alexandru Arsinel si Stefan Banica Senior. Despre acesta din urma s-ar fi spus si ca i-a facut un copil. Regretata actrita a…

- Contrar opiniei majoritatii si studiilor anterioare, varsta optima pentru conceperea unui copil nu este dupa implinirea a 20 de ani. Specialistii atrag atentia ca atat corpul cat si psihicul femeii nu sunt pregatite pentru aceasta schimbare.

- Alexandru și Valentin, cei doi frați din București, au intrat cu dreptul in platoul emisiunii ,,The Wall- Marele Zid” și cu dorința de a obține un premiu care sa le ofere baza materiala a unei afaceri proprii. Cu toate acestea, au plecat acasa fara caștig, in urma unei experiențe ,,unice, plina de adrenalina”.

- Scene reprobabile pentru un oras ce se doreste a fi european au avut loc marti spre seara la intersectia strazii Primaverii cu bulevardul George Enescu. Acolo, angajatii companiei de transport a municipalitatii au blocat accesul in tramvai al unui copil bolnav de autism (sindromul Asperger) si a mamei…

- Invata intr-o cladire fara acoperis, iar la fiecare ploaie sint nevoiti sa se inghesuie in citeva clase. Vorbim despre aproape 140 de copii care frecventeaza gimnaziul Ion Costin din satul Ghidighici. Din cauza lucrarilor de reparatie a acoperisului, care se desfasoara cu intirziere, tavanul scolii…

- Horia Brenciu a vorbit cu multa caldura despre soția sa și cei patru copii și nu s-a sfiit sa recunoasca faptul ca se simte atat de bine in acest rol ca s-a gandit chiar și la un frațior sau o surioara pentru Toma (3 ani), Mina (5 ani), Maria (18 ani) și Andreea (26 de ani), scrie jurnalul.ro.…

- Un copil de 13 ani, din Suceava, a ajuns la Spitalul Județean, dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa regulamentar strada. Accidentul a avut loc aseara, la ora 18.45, pe bulevardul George Enescu. Minorul a fost lovit de un autoturism condus de un localnic de 27 de ani. Șoferul nu […]

- Nicu Paleru este unul dintre cei mai iubiti artisti din Romania, apreciat pentru muzica sa de petrecere. Acesta a povestit lucrurile mai putin stiute despre viata sa, care l-au facut sa ajunga puternic.