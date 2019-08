Povestea lui Sundar Pichai: a copilarit in India fara acces la un computer si Internet. Acum este CEO-ul Google

Stiri pe aceeasi tema

- In Timiș a avut loc o tabara in care copiii nu au avut acces la telefon și internet. Este vorba despre 40 de copii din Topolovațu Mare care au participat, saptamana aceasta, la tabara „Bucuria Cunoașterii”, la Centrul de Agrement Poieni Strambu.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a acuzat marti seara compania online Google ca a incercat sa submineze campania sa electorala din anul 2016 prin actiuni "ilegale", avertizand ca va urmari situatia inaintea scrutinului prezidential din 2020. Directorul general al "Google, Sundar Pichai, a venit in Biroul…

- Cazul de la Caracal a ridicat multe semne de intrebare legate de localizarea unei persoane care ar putea fi in pericol. Multi compara ceea ce s a intamplat in Olt cu timpul de raspuns al aplicatiilor de taxi, care te gasesc in cateva secunde. Este important de stiut ca exista posibilitatea de a trimite…

- Folosirea malware-ului pentru a obtine datele digitale ale utilizatorilor - programele care fura parole - a crescut semnificativ in 2019. Potrivit datelor Kaspersky, numarul utilizatorilor vizati de aceste programe a crescut de la aproape 600.000 in prima jumatate a anului 2018, la peste 940.000,…

- Organizatorii celui mai amplu festival dedicat transformarilor provocate de Internet organizat vreodata in Romania, iCEE.fest: UPGRADE 100, au anuntat ca Facebook si Google vin la Bucuresti cu cel mai mare numar de speakeri si traineri din istoria de 8 ani a evenimentului.

- Giganții Facebook, Google și LinkedIn susțin la București workshop-uri esențiale pentru agenții și experții in digital. Acces gratuit pentru studenți! Organizatorii celui mai amplu festival dedicat transformarilor provocate de Internet, desasurat vreodata in Romania, iCEE.fest: UPGRADE 100, au anunțat…