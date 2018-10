Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor, care se serbeaza in fiecare an in luna septembrie, Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice a lansat campania de inscriere on-line „Doneaza o șansa la viața”. Orice persoana sanatoasa, cu varsta cuprinsa intre 18 și 45 de ani,…

- Asociația F.R.E.E. („Freedom and Respect for Every Earthling”), cu proiectul Vegan in Romania, va participa, pe 8-9 septembrie, ca expozant in cadrul primului festival Street Delivery din Craiova, ediția „Smart Cities?”, un festival ce are ca misiune definirea unei societați ...

- Igor Dodon exclude categoric ideea ca Republica Moldova ar putea disparea ca stat si ca se va uni cu Romania. Presedintele tarii sustine ca unionistii traiesc „o iluzie absolut sterila, in loc sa contribuie la propasirea tarii si a poporului care le-au dat viata”.

- Recent, Giani Kirita a luat cel mai important examen din viata sa, scrie stirilekanald.ro. Dupa ce, in toamna, a frecventat cursurile organizate de Federatia Romana de Fotbal, pentru obtinerea licentei A de antrenor, Giani nu a sustinut si examenul final, deoarece a plecat in Republica Dominicana.…

- "Este o noua inabilitate politica a domnului președinte Iohannis. Clar, inabilitate politica. Dansul pleaca in concediu pe furiș, dupa cum știți, fiind președintele țarii. Nu spune, nu anunța, pe pagina președinției nu scrie nimic, apoi apar poze cu dansul in Tenerife. Premierul Romaniei te anunța…

- Medicii Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca au realizat primele trei transplanturi pediatrice de rinichi din acest an, printre beneficiari aflandu-se si o tanara de 19 ani din Satu Mare. Potrivit reprezentantilor ICUTR Cluj-Napoca, satmareanca suferea de insuficienta…

- Atunci cand dormi sub cerul liber, atunci cand viața nu iți mai ofera nimic, sau nimic bun, cu excepția necazurilor, a nenorocirilor care se țin lanț, atunci mai ai o singura speranța, copiii tai vor crește, vor ajunge mai bine și te vor ajuta și pe tine. Dar oare cum poate un copil ca…

- Asociatia ”Telefonul Copilului”, care gestioneaza in Romania numarul unic european de asistenta pentru copii - 116 111 - a fost declarata ca fiind de utilitate publica, potrivit unei Hotarari adoptate joi de Guvern, informeaza news.ro.Asociatia ”Telefonul Copilului” a fost infiintata in anul…