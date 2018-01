Stiri pe aceeasi tema

- Directorul gimnaziului-internat nr. 3 din Capitala și complicele acestuia, ambii banuiți de trafic de copii, vor ajunge pe banca acuzaților. Procurorii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale au expediat in judecata dosarul in care acestia sunt invinuiti.

- Proiectul de hotatare a fost aprobat cu 39 de voturi „pentru", trei abtineri si noua voturi „impotriva", scrie news.ro. Consilierul general Bogdan Stroe a atras atentia ca RATB ar putea ramane fara locuri de parcare pentru autobuze, daca cedeaza autobazele. „Din datele pe care le-am…

- Directorul IDIS „Viitorul”, Igor Munteanu, sustine ca Federatia Rusa a capturat controlul asupra mintilor oamenilor prin finantarea generoasa a sute de portaluri si de televiziuni in spatiul nostru. Intr-un interviu pentru Radio Europa Libera, Igor Munteanu a calificat reactia diplomatiei ruse la legea…

- Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan Chase spune ca regreta ca a numit criptomoneda bitcoin „o frauda”, potrivit Financial Times. Directorul executiv al JPMorgan Chase a ameliorat comentariile pe care le-a facut in cadrul unei conferinte din luna septembrie, spunand in cadrul unui unui interviu…

- Sala Unirii din Alba Iulia, cladirea in care la 1 Decembrie 1918 a fost proclamata Unirea Transilvaniei cu Romania, va intra incepand de saptamana viitoare in reabilitare, urmand sa fie redeschisa la 1 Decembrie 2018, atunci cand se va sarbatori Centenarul Unirii, a spus, joi, pentru AGERPRES, administratorul…

- "Bilantul cel mai recent a ajuns la 12 morti si 14 raniti", a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului de Nangarhar, care anuntase anterior sase morti. Directorul pentru sanatate din aceasta provincie unde a avut loc atacul a confirmat bilantul victimelor, subliniind…

- Marian Mitrea, fostul sef al Apelor Dobrogea Litoral, condamnat definitiva pentru luare de mita.In urma cu putin, Curtea de Apel Constanta a decis condamnarea lui Marian Mitrea, fostul sef al Apelor Dobrogea Litoral, la trei ani de inchisoare cu executare. Marian Mitrea a fost trimis in judecata de…

- Peste 1.200 de oameni, in frunte cu primarul Gheorghe Stancu, l-au intampinat sambata, 16 decembrie, pe Regele Mihai, in Gara Bascov. Copii, tineri, batrani, consilieri locali, locuitorii comunei Bascov nu au vrut sa lipseasca de la un asemenea moment impresionant. ”Am fost surprins placut de oameni,…

- Cinci persoane, printre care si doi copii, au fost ranite, vineri seara, in urma exploziei unei butelii de gaz in localitatea Dorobanti, judetul Calarasi, Romania, victimele fiind transportate la spitale din Bucuresti intrucat au suferit arsuri.

- Directorul adjunct unui liceu din Gorj e acuzat de profesori și elevi ca este agresiv și ii lovește pe copii. Inspectorii școlari care verifica sesizarile susțin ca au și vazut pe imaginile surprinse de camere un astfel de moment. Dar acele imagini... au disparut.

- Cadourile de Craciun pot fi periculoase. Expertii in securitate avertizeaza ca 6 dintre cele mai vandute daruri la nivel mondial ii pot transforma pe copii in tinte ale pedofililor sau hackerilor.

- Doi dintre cei patru copii s-au stins din viata, ceilalti doi fiind izolati conform masurilor epidemiologice care se impun in astfel de cazuri. Dupa moartea celor doi prematuri, cauzata de infectia cu Klebsiella, Directia de Sanatate Publica din Iasi a demarat o ancheta ale carei rezultate nu au fost…

- Potrivit stirileprotv.ro, aceasta lupta nu a devenit virla datorita celor doua adversare, ci datorita gestului de solidaritate facut de fratele uneia dintre fete. Doua fetițe s-au luat la tranta, iar frațiorul uneia dintre ele nu a putut sa stea deoparte. A fugit din brațele parinților, a…

- Va mai amintiti de Dragos Condescu, micutul care a reusit sa invinga cancerul cerebral de doua ori? Baietelul din comuna Secu, Dolj, ajuns acum la varsta de 9 ani, este nevoit sa faca in continuare recuperare, pentru ca nici in ziua de azi nu reuseste sa mearga sau macar sa se tina pe picioare. Si daca…

- Peste 200 de copii de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi", alaturi de parinti si prieteni, s-au strans duminica in sala de conferinte de la Hotelul Iaki pentru traditionala serbare de final de an. Si au asteptat cu nerabdare nu doar cadourile de la Mos Nicolae, ci si intalnirea cu idolul lor, Gheorghe…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite, vineri seara, pe Drumul National 1, la iesirea din localitatea Mandra, judetul Brasov, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un numar de 423 de copii au fost parasiti in maternitati si in alte unitati sanitare in primul semestru al anului, conform datelor publicate pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA), informeaza AGERPRES . Dintre cei 423 de copii parasiti in unitatile…

- Heidi Klum nu isi doreste ca cei patru copii ai ei – Helene, 13, Henry, 12, Johan, 11, si Lou, opt – sa intre in industria modei, potrivit contactmusic.com. Vedeta in varsta de 44 de ani a spus, conform sursei citate: „Nu vrobesc prea mult despre asta, pentru ca nu vreau sa le dau idei! […]

- Au fost vizate trei loturi specifice de produse de lapte praf pentru copii fabricate intre mijlocul lunii iulie și jumatatea lunii noiembrie la o fabrica care aparține de Lactalis Nutrition Sante, a declarat Ministerul Sanatații din Franța intr-un comunicat. Alte loturi cu aceleași produse au fost…

- Ieri, Aula "Adrian Radulescu", a Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC , s a umplut de zeci de copii imbracati in straie populare, insotiti de parinti, bunici, dar mai ales profesorii care au raspuns invitatiei lansate de dr. Lavinia Dumitrascu, muzeograf MINAC, de a organiza o…

- Țipete de teroare s-au auzit din mulțimea adunata la un targ de divertisment atunci cand un animal salbatic a evadat din cușca. Oamenii s-au panicat atunci cand tigrul a reușit sa scape din incinta unui circ din Asia. Animalul a atacat doi copii pe care, din fericire, doar i-a zgariat, potrivit mirror.co.uk.…

- La 36 de ani, Serena a nascut in septembrie si urmeaza sa revina in circuit in ianuarie. Iar Venus (37 de ani) a jucat doua finale de Grand Slam in 2017, la Australian Open si la Wimbledon.

- Stela Popescu a fost o femeie plina de viața, cu o energie de nedescris și mereu cu zambetul pe buze. Deși a fost casatorita cu Puiu Maximilian din 1969 pana 1998 cand el a murit, actrița nu a facut copii. Motivul l-a explicat chiar ea intr-un interviu acordat pentru emisiunea Xtra Night Show in urma…

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) s-au deplasat, joi, la Colegiul "Mihai Viteazu" Ineu, unde in jur de 50 de copii s-au imbolnavit in ultimele doua zile, acuzand dureri de burta, varsaturi, diaree si febra usoara. O parte dintre copii, toti din cliclul primar si gimnazial,…

- O fetita de 2 ani din Iasi se zbate între viata si moarte dupa ce a cazut de la etajul trei al blocului în care locuia. Lasata nesupravegheata de parinti, a spart geamul si a cazut noua metri în gol. S-a prabusit pe trotuarul din beton. Tragedia s-a petrecut sub ochii…

- Lars Petersson, CEO Ikea, a declarat ca se doreste sporirea gradului de constientizare a campaniei de rechemare a mai multor tipuri de dulapuri si sertare care se pot rasturna cu usurinta daca nu sunt ancorate corespunzator pe un perete. Moartea unui copil din California, care a fost prins sub un…

- Peste 100 de copii din intreaga tara, pacienti cu afectiuni incurabile sau care le limiteaza viata, aflati in grija centrelor Hospice Casa Sperantei din Bucuresti si Brasov, beneficiaza de...

- Sambata, 18 noiembrie 2017, elevi ai Liceului de Arte Sigismund Toduța –Deva au imbogatit palmaresul institutiei cu inca doua premii. Astfel, eleva Jessica Ognean -clasa a XI-a Muzica, specialitatea canto clasic, clasa prof. Maria Copacian și acompaniata la pian de prof. corepetitor Delia…

- Germania a interzis vanzarea ceasurilor inteligente pentru copii, iar autoritatile ii sfatuiesc pe toti cei care au cumparat deja un astfel de dispozitiv sa il distruga, potrivit Digi24. Autoritatile spun...

- Omer Tetik, care conduce a doua cea mai mare banca de la noi, Banca Transilvania, este cunoscut si drept cel mai cool bancher din Romania. CEO-ul turc casatorit cu o romanca si este tatal a trei copii, meserie mult mai „solicitanta”, dar si care aduce mai multa satisfactie decat administrarea oricarei…

- Cristiano Ronaldo a vorbit pentru prima data in public dupa nasterea celui de-al patrulea sau copil. Starul de la Real Madrid are patru urmasi, acelasi numar cu Baloanele de Aur castigate de-a lungul carierei, dar nu vrea sa se opreasca aici la niciunul dintre aceste capitole.

- Sambata, 18 noiembrie 2017, va fi organizat, pentru prima oara la Buzau, Festivalul National de Interpretare si Creatie pentru Copii „Acorduri muzicale din Tara Lilliput”. Considerat unul dintre cele mai mari festivaluri de gen, cu primele cinci ediții desfașurate la [...] citește mai mult Post-ul PREMIERA:…

- Atac armat marti, la o scoala din California: cel putin cinci persoane au fost ucise si doi copii au fost raniti. Atacatorul se afla si el printre decedati, fiind impuscat de fortele de politie. Seriful din Tehama, California, a anuntat ca atacul armat s-a produs la ora locala 8, la o scoala elementara…

- Eveniment amplu, in perioada 18-26 noiembrie la doi pași de Timișoara, in Moșnița Noua. ACS Free 4 Fight și Primaria și Consiliul Local Moșnița Noua organizeaza Cupa Moșnița Noua pentru Copii și Juniori. La eveniment vor participa sute de copii, din Romania și Serbia, care vor concura la handbal, baschet,…

- Trei copii au suferit rani ușoare dupa ce tavanul clasei in care invațau de la Școala numarul 4 din Alexandria s-a desprins in timpul orei de matematica. "Sunt puțin zgâriați trei copii, din ce a spus directorul. A cazut pur și simplu fara sa fie fisurat, nimic.…

- Trei copii au suferit rani usoare dupa ce tavanul clasei in care invatau de la Scoala numarul 4 din Alexandria s a desprins in timpul orei de matematica, informeaza Agerpres.ro. Sunt putin zgariati trei copii, din ce a spus directorul. A cazut pur si simplu fara sa fie fisurat, nimic. Scoala este prinsa…

- Trei copii au suferit rani ușoare dupa ce tavanul clasei in care invațau de la Școala numarul 4 din Alexandria s-a desprins in timpul orei de matematica. "Sunt puțin zgâriați trei copii, din ce a spus directorul. A cazut pur și simplu fara sa fie fisurat, nimic.…

- In cursul zilei de miercuri, mai mulți copii au fost accidentați in trafic. Un minor de 4 ani lasat nesupravegheat a traversat in fuga si prin loc nepermis strada Principala, din localitatea Poiana Marului, și a fost acrosat de un autoturism condus regulamentar de o femeie in varsta de 57 ani. …

- Un nou eveniment caritabil va avea loc joi (9 noiembrie) seara, de la ora 17.00 la Infinity Ballroom Satu Mare (Calea Odoreului nr.11). Este vorba despre „Balul Toamnei”, organizat de Colegiul Național „Doamna Stanca”. Evenimentul cu tema „Copii pentru copii” este organizat pentru sprijinirea unui numar…

- Marcel Pavel și soția lui sarbatoresc 25 de ani de casatorie. Cei au fost invitați in cadrul emisiunii de la Pro tv, unde au dezvaluit amanunte din viața lor. Cei doi formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Au impreuna trei copii și de-alungul anilor au reușit sa stea departe de scandaluri…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu putin timp, pe raza orasului Harsova, judetul Constanta..Potrivit primelor informatii o peroana este incarcerata.In masina se mai afla si doi copii.Vom reveni cu detalii. ...

- Scene SOCANTE in Italia! Cinci romani, victimele unui accident devastator.Doi copii, de 14 si 17 ani, au murit pe loc – FOTO Doi copii, de 14 si 17 ani, au murit pe loc intr-un groaznic accident ce s-a produs seara trecuta, pe o strada din localitatea italiana Palosco, provincia Bergamo. Alti trei conationali,…

- In parcul Teilor din Turda (Materna) a fost organizata o petrecere pentru copii cu ocazia sarbatorii americane Halloween. Astfel, zeci de copii de toate varstele, costumați in zane, vrajitoare, eroi Marvel sau pirați s-au bucurat de spectacole de dans, concursuri de desen pe dovleac, picturi pe fața…

- Algobrix sunt jocuri lego gândite sa familiarizeze copii cu programarea înainte de a învața sa scrie sau sa citeasca. Fiecare element e identificabil cu simboluri care sunt ușor de înțeles. Practic, secretele programarii fara codare sunt dezvaluite prin joc. Copii…

- Directorul executiv al Programului Alimentar Mondial (PAM) al ONU, David Beasley, a facut un apel la ajutor pentru evitarea unei crize umanitare in provincia Kasai, situata in partea de sud-vest a Republicii Democrate Congo, unde peste trei milioane de oameni se afla in pragul foametei, iar sute de…

- Bruschette cu cascaval Ingediente – 1 bagheta din faina integrala – 2 rosii – 1 lingura ulei de masline – 1 lingura de busuioc proaspat Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

- Sotia preotului Petru Gavril, Maria Gavril, a iesit din coma, iar de luni dimineata respira fara ajutorul aparatelor. Medicii o mentin in continuare sub atenta supraveghere avand in vedere multiplele leziuni interne pe care le-a suferit in accidentul rutier de sambata, 14 octombrie, cand un sofer beat…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, medicul Mihai Gafencu, a declarat pentru News.ro ca in data de 3 octombrie a decedat copilul, la sectia de Terapie Intensiva. "Copilul a murit in data de 3 octombrie. Investigam ce avea. A murit foarte repede, in cateva…

- Bacaul imbraca din nou straie de sarbatoare, o sarbatoare a artelor. Și asta pentru ca in perioada 27-29 octombrie se va desfașura ediția a VIII-a a Festivalului Internațional de Teatru, Muzica și Dans pentru Copii și Tineri „NEGHINIȚA”, un proiect organizat de Fundația Teatrala Neghinița Bacau și cofinanțat…