- Asia Bibi, o femeie creștina din Pakistan, condamnata la moarte pentru blasfemie, a reușit sa paraseasca țara și sa se adaposteasca in Canada, la aproape 10 ani dupa ce a primit sentința capitala. Femeia in varsta de 48 de ani, mama a patru copii, a reușit sa plece din Pakistan dupa ce condamnarea sa…

- Dupa revenirea spectaculoasa a lui Liverpool in meciul cu Barcelona, de marți seara, premierul Theresa May s-a comparat cu clubul condus de Jurgen Klopp și spune ca poate reuși aceeași performanța in cazul Brexitului. Cu prilejul sesiunii saptamanale de intrebari si raspunsuri din Parlament de miercuri…

- Guvernul Romaniei a reaprobat, miercuri, indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea și restaurarea Cazinoului din Constanța. Lucrarile urmeaza sa fie finalizate pana in ianuarie 2022. Durata estimativa pentru realizarea proiectului este de 30 de luni (3 luni etapa de proiectare și 27 de luni…

- Prezent la Cluj-Napoca, premierul Ungariei, Viktor Orban a declarat ca relatiile tarii sale cu Slovacia si cu Serbia sunt excelente, lucru pe care nu poate sa-l spuna inca si despre relatiile cu Romania. "Pot sa spun ca nici cei mai varstnici nu-si mai aduc aminte cand a mai fost atat de buna relatia…

- Viitorul Uniunii Europene dupa Brexit va fi decis joi, in cadrul Summit-ului de la Sibiu, acolo unde liderii UE se vor intalni pentru a lua decizii cheie. De altfel, au aparut și primele informații privind angajamentele pe care le vor lua liderii statelor membre UE.Conform proiectului de declaratie,…

- Capsula Crew Dragon, dezvoltata de compania SpaceX pentru NASA, s-a intors azi pe Terra.Calatoria a constat intr-o coborare periculoasa de mai multe ore spre Oceanul Atlantic, in cadrul unei misiuni al carei obiectiv principal a fost acela de a demonstra ca vehiculul american poate fi

- Ghidului Verde Michelin pentru Romania s-a lansat in a doua sa ediție, la opt ani dupa prima ediție dedicata țarii noastre. Autorii acestuia l-au imbunatațit cu locații noi unde turiștii straini in cautare de liniște ori peisaje tulburatoare pot incerca senzații pe care nu le-au mai simțit vreodata.…

- Calatoria cu mijloacele de transport in comun devine mai usoara in tot mai multe orase ale tarii! Alaturi de Sibiu, si in Oradea este, mai nou, posibila plata drumului direct cu cardul, in tramvaie ori in autobuze. Totul contactless. Sute de aparate speciale au fost montate in vehiculele si garniturile…