- Multumita lui Howard Schultz, americanii au aflat ce inseamna un latte, iar acestia sunt dispusi sa plateasca 4 dolari pentru aceasta bautura, relateaza Business Insider, scrie Mediafax. Povestea impresionanta a lui Howard Schultz, presedinte executiv Starbucks: De la asistat social ...

- Un tanar cu probleme psihice a impins pe sinele metroului un batran, acesta pierzandu-si viata in urma unui stop cardiac.Incidentul s-a produs in stația de metrou Jay St. / Metro Tech din Brooklyn, New York.

- Valoarea tuturor locuintelor din SUA a crescut cu aproape 2.000 de dolari (sau 6,5%) in 2017, pana la 31.800 miliarde de dolari, iar chiriasii americani au platit o suma record de 485,6 miliarde de dolari, a estimat joi grupul imobiliar Zillow, informeaza AFP. Cresterea cu 6,5% a valorii locuintelor…

- Ex-ministrului Finantelor, in prezent expert al Transparency International-Moldova, Veaceslav Negruta, susține ca societatea are dreptul sa-și cunoasca „eroii" și ceea ce s-a intamplat in 2014, pentru ca, pana la urma, fiecare dintre noi, cetațenii, este pus urmatorii 25 de ani sau 24 din cați au mai…

- Potrivit Daily Mail, o femeie din Statele Unite ale Americii a nascut o fetița, al carei embrion a fost donat in urma cu 24 de ani, fiind astfel cel mai lung embrion congelat care a existat vreodata. Micuța a fost conceputa și fertilizata acum 24 de ani, in 1992, insa embrionul a fost inghețat…

- Am sa va relatez o istorie pe cât de dramatica, pe atât de reala, despre cum s-a insinuat statul paralel în sistemul de sanatate. Cum șantajeaza și cum ucide din dorința de a câștiga pe seama cetațenilor cât mai mulți bani. Și vorbim de miliarde de euro. Și pentru a intra…

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa identifice familia lui Akayed Ullah, tanarul care a incercat sa comita un atentat in New York, relateaza Reuters. Acesta a mers la o autogara din apropiere de Times Square, unde a detonat un dispozitiv exploziv legat de el. Trei oameni au fost raniți in deflagrație.…

- Intr-o lipsa totala de transparenta, Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta al Ministerului Dezvoltarii care prevede ca, timp de 4 ani, incepand din 2018, statul nu va mai subventiona lucrarile gratuite de cadastrare. Proiectul, prezentat de “Adevarul” inca de acum doua saptamani, arata ca subventiile…

- Piata comertului online din Romania va ajunge, la finele anului 2017, la valoarea de 2,3 – 2,4 miliarde de euro, in timp ce cuantumul la nivel mondial va depasi 1,87 trilioane de dolari, in crestere cu 17% fata de anul precedent, arata datele unui studiu realizat de eCommerce Foundation, preluat de…

- Trei tineri au avut ideea de a dezvolta, la Cluj, un ospatar virtual. Si le-a mers. Au pus la punct o aplicatie care ajuta comenzile si plata, in restaurante si magazine, iar ideea lor a atras mai multi investitori, care au venit cu sprijin financiar. Aplicatia lor a ajuns pana la New York , iar planurile…

- La doar cateva zile dupa ce s-a intors din vacanta exotica petrecuta in Bali, Laura Vass a facut public un mesaj. Imediat ce l-au citit, fanii s-au bucurat enorm pentru vedeta si i-au facut o multime de complimente.

- Comunitatea internationala a promis marti aproximativ 1,4 miliarde de dolari pentru a ajuta tarile din Caraibe sa se recupereze dupa trecerea devastatoarelor uragane Irma si Maria si pentru a-si ameliora protectia in fata unor noi catastrofe naturale, relateaza EFE, conform agerpres.ro. Suma…

- Deputatul PD, Dumitru Diacov, susține ca fotografia, in care apare alaturi de președintele PCRM, Vladimir Voronin, pe litoralul oceanului Atlantic din Statele Unite ale Americii a fost facuta in timp ce se aflau intr-o delegație la Summit-ul Mileniului de la New York din septembrie 2000. Despre aceasta,…

- Au inceput din nou speculațiile despre o potențiala intoarcere a lui The Weeknd la fosta lui dragoste: Bella Hadid. La cateva saptamani dupa ce s-a desparțit de Selena Gomez, artistul din Torronto a fost vazut in timp ce pleca din apartamentul Bellei Hadid din New York, scriu cei de la E! News. Aceeași…

- In doar 13 ore, au fost vandute produse in valore de 18 miliarde de dolari. Anul trecut, in 2016, in 24 de ore, vanzarile nu au atins 18 miliarde de dolari. Potrivit Digi24, tranzacțiile au fost realizate numai in magazine online, care aparțineau unui anumit grup (Alibaba). Acest grup a oferit…

- Desi compania Starbuck sustine ca produsele ofera acelasi gust si aceeasi aroma intensa a cafelei, indiferent de locatia in care alegi sa o comanzi, preturile difera de la tara la tara, potrivit Business Insider. In Romania, pretul unui Caffe Latte este de 15 lei. Prin comparatie,…

- Nascut in Finlanda pe 8 iulie 1946, Glan s-a mutat in Toronto si, in 1965 canta in trupa Rogues, care si-a schimbat apoi numele in Mandala. Lou Reed l-a angajat, impreuna cu basistul Prakash John, pentru a canta, in 1973, la un concert organizat de Howard Stern la Academia de Muzica din New…

- Romania are asigurate stocurile de gaze naturale pentru iarna, iar aprovizionarea consumatorilor cu gaze va fi realizata in condiții normale și cu respectarea standardelor tehnice, conform programului stabilit de Executiv, informeaza un comunicat al Ministerului Energiei, remis joi AGERPRES. …

- Constantin Botezat, un tanar artist din Chișinau, și-a vernisat propria expoziție „Reflections of the world” la Staten Island Creative Gallery, din New York. Aceasta este a cincea expoziție organizata de catre Constantin Botezat in Statele Unite ale Americii. Expoziția „Reflections of the world” a fost…

- Iulia Vantur s-a intors in India, dupa aproape o luna petrecuta alaturi de familia ei. Inainte de a parasi țara, vedeta a mers la restaurantul preferat, unde s-a rasfațat cu specialitați. Zilele trecute, Iulia Vantur s-a intors din vacanța petrecuta in Londra, alaturi de parinții ei, iar acum, vedeta…

- Presedintele PNL si alti membri ai conducerii formatiunii liberale vor face, în perioada 10-19 noiembrie, o vizita în SUA, urmând sa aiba întâlniri cu membri ai Congresului si Senatului, cu înalti oficiali ai Departamentului de Stat, cu reprezentanti ai think tank-urilor,…

- "Analizat in izolare, impactul pachetului de modificari fiscale implica o pierdere de circa 5,2 miliarde de lei, in timp ce o evaluare a masurilor de compensare identificate in Nota de fundamentare nu indica acoperirea in intregime a acesteia", se arata in analiza realizata de Consiliul fiscal, pe marginea…

- Autorul masacrului din New York si-a planuit un an atacul. A marturisit în fata judecatorilor, ca are un singur regret: ca nu a facut mai multe victime. Planuia sa ajunga si pe podul Brooklyn. Donald Trump a cerut, pe twitter, pedeapsa cu moartea pentru tânarul de 29 de ani din…

- Alibaba, gigantul chinezesc de e-commerce, a anuntat ca o crestere impresionanta la nivelul vanzarilor a ridicat profitul net cu 132% in ceea ce compania a numit „un trimestru remarcabil”, incat firma si-a ridicat asteptarile pentru cresteri semnificative ale castigurilor pe tot parcursul anului,…

- Redactorul șef de la Men’s Health’s, Matt Bean, a mers pe strazile din New York in cautarea celor mai murdare suprafețe pe care le-a testat cu aparat de masurat nivelul de infestare cu germeni. “Acest test iți arata cat de infestata este o singura suprafața, in funcție de bacteriile descoperite”, spune…

- Președintele Statelor Unite ale Americii cere pedeapsa capitala pentru teroristul responsabil de atentatul de la New York, soldat cu moartea a 8 persoane."Teroristul din NYC s-a declarat multumit si a cerut ca drapelul Statului Islamic sa fie agatat în camera sa de spital. El…

- Plangerea inregistrata și publicata miercuri de Parchet menționeaza doua capete de acuzare: sprijin pentru o organizație terorista straina și violența și distrugere de vehicule, delicte pentru care risca inchisoarea pe viața. De altfel, procurorul din Manhattan, Joon Kim, a evocat o procedura care…

- Autorul atentatului cu furgoneta de marti din New York, soldat cu 8 morti si 11 raniti, avea legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (IS) si s-a radicalizat in Statele Unite ale Americii, a declarat miercuri guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, la postul de televiziune CNN, preluat…

- Premierul Pavel Filip a transmis astazi un mesaj de condoleante Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și poporului american, in legatura cu atentatul comis pe 31 octombrie curent in orașul New York. „In aceste momente de grea incercare exprim solidaritatea deplina a Republicii Moldova…

- Selena Gomez si The Weeknd s-au despartit din cauza lui Bieber. Cei doi au fost vazuti la biserica, petrecand astfel aproape intreaga zi unul cu celalalt. Este pentru prima data cand au fost fotografiati impreuna, din 2015 incoace. Odata cu aparitia fotografiilor surprinse de paparazzi, fanii au…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, intre care conspiratie impotriva SUA si spalare de bani, a cheltuit in doi ani aproape 1 milion de dolari pe opt covoare si alte peste 1,3 milioane de dolari pe haine, achizitionate din magazine…

- Documentul emis vineri și facut public luni de justiția federala scoate la iveala traiul luxos al lobbyistului de 68 de ani, care deține case intre altele in Manhattan, Brooklyn și Arlington, Virginia. Potrivit procurorilor, exista dovezi ca Manafort a cumparat un apartament intr-un bloc vechi reabilitat…

- Jenet Jackson, mezina celebrei familii de artiști americani, s-a intors dupa 43 de ani la casa in care s-a nascut și unde și-a petrecut primii ani de viața alaturi de Michel Jackson și ceilalți șase frați ai sai, scrie People. Jenet alaturi de fratele ei Randy Jackson s-au intors zilele trecute in orașul…

- Un uzbec acuzat ca a ajutat material organizația Stat Islamic (SI) și ca a amenințat cu uciderea președintelui american de la acel moment, Barack Obama, a fost condamnat vineri la 15 ani de inchisoare, a indicat procurorul federal din Brooklyn, preluat de AFP. Abdurasul Juraboev, 27 de ani,…

- Barul poate fi inchiriat cu totul pentru un pret de circa 100-120 de dolari pe persoana, pentru o ora. N.D.Austin, detinatorul barului, a pus bazele acestui concept dupa ce l-a ajutat pe un prieten sa se impace cu sotia, creand o atmosfera perfecta, intr-un spatiu intim, in care puteau petrece timp…

- Un fost conducator al federației guatemaleze de fotbal, care pledase vinovat la acuzațiile de primire de mita in scandalul de corupție din cadrul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) , a fost condamnat, miercuri, de un judecator federal din New York la opt luni de inchisoare, prima sentința pronunțata…

- Astfel, MApN a pus in dezbatere publica Legea pentru realizarea “Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol” aferenta programului de inzestrare esential „Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)”, care prevede atribuirea de catre Guvernul Romaniei Guvernului SUA a contractelor de stat…

- Cele noua scrisori complete, trimise de tanarul Obama prietenei sale de atunci, Alexandra McNear, fac parte acum din colecția Bibliotecii de manuscrise, arhive și carți rare Stuart A. Rose (Stuart A. Rose Manuscript, Archives and Rare Book Library) a Universitații Emory din orașul Atlanta, statul…

- In deschiderea concertului din aceasta seara, melomanilor oradeni care vor fi prezenți la Filarmonica li se propune spre auditie o bijuterie muzicala a romantismului timpuriu german. Astfel, in deschidere va fi uvertura ultimei opere a lui Carl Maria von Weber – „Oberon”. Cea de-a doua…

- George Pomuț s-a nascut in anul 1818, in Imperiul Austriac, in orașul Jula, azi Gyula din Ungaria. Tatal sau era fierar, insa unul instarit. George Pomuț a fost trimis la studii la Academia Militara din Viena, iar apoi a fost trimis la cea din Saint-Etienne, din Franța. A fost o perioada ofițer austriac,…

- Revista Forbes a publicat clasamentul celor mai bogați americani. Potrivit publicației, 2017 a fost un an extrem de bun pentru bogații Americii care și-au vazut averile crescand. Exista și o excepție notabila, Donald Trump, președintele Statelor Unite este pe lista oamenilor de afaceri care au inregistrat…

- Gabriela și Mihaela Modorcea, gemenele Indiggo, traiesc experiențe noi in America, acolo unde sunt stabilite de ceva vreme. Gemenele de la Indiggo, Gabriela și Mihaela Modorcea, au incercat din rasputeri sa-și faca o cariera in țara, dar nu au reușit sa se impuna pe piața muzicala din Romania. Astfel,…