- In varsta de 90 de ani, profesorul David Mayer, un fost militar american, are acelasi nume cu un terorist ISIS, cunoscut si ca „Ahmed cel beteag” si se teme ca SUA nu-l va scoate niciodata de pe lista persoanelor urmarite, relateaza The Guardian.

- Atunci cand ești vedeta, trebuie sa te aștepți la fel și fel de abordari venite pe internet, din partea oamenilor draguți și mai puțin draguți. Așa se face ca focoasa Carmen Simionescu a fost victima unei gafe de proporții, facuta de un tanar neinformat.

- Aceștia solicita ca trecerea de pietoni de pe DN7 sa fie semnalizata corespunzator The post Locuitorii din Santandrei, revoltați pe autoritați appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Un produs foarte consumat de un numar mare de suceveni, de cei mai multi in fiecare zi, cafeaua de la automatele stradale, nu este verificat de nimeni, cel putin din punct de vedere al calitatii efective a cafelei si al impactului acesteia asupra sanatatii publice. Un sucevean ne-a trimis zilele ...

- Financial Times: Al doilea suspect in cazul Skripal este un medic militar in serviciile de informații rusești ● The New York Times: Seful Interpolului era mandria Chinei. Caderea lui expune partea intunecata a acestei tari ● Les Echos: Ultimul avertisment al GIEC privind incalzirea climatica ● Nezamismaia…

- Poliția din Spania l-a arestat pe Esteban Vacas Garcia, unul dintre cei mai cautați barbați din Europa, dupa ce a descoperit ca acesta și-a construit o ascunzatoare in unul din dulapurile din bucataria casei in care a crescut, relateaza The Guardian .

- In orasul spaniol Pontevedra masinile sunt interzise, iar zgomotul infernal din trafic a fost inlocuit de ciripitul pasarilor si discutiile oamenilor, dupa cum remarca jurnalistii de la The Guardian, care au realizat un amplu reportaj.

- Ungaria a anuntat ca va rezista oricarei tentative a Uniunii Europene de a-i confisca dreptul de a-si apara granitele si ca va lupta sa anuleze politicile pro-migratie ale blocului european, scrie The Guardian.Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a declarat in fata parlamentului ca propunerea…