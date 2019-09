Stiri pe aceeasi tema

- Un român de 29 de ani a fost arestat în Germania, dupa ce și-a atacat fosta soție cu o șurubelnița și a lovit-o cu capul de pamânt, într-o parcare din Düsseldorf.Românul a fost acuzat de procurori de tentativa de omor, considerând ca actul de violența comis…

- Se fac incercari disperate pentru salvarea lui Mihai Constantinescu! Medicii vor sa aplice un tratament neconventional pentru vindecarea artistului. Acestia vor sa readuca la viata cu ajutorul propriilor melodii.

- In perioada 31 iulie – 02 august 2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau a fost gazda Concursurilor serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta etapa a III-a (zonala), competitie care s-a desfasurat in mun.Ramnicu Sarat. La aceasta etapa zonala a concursurilor…

- Meteorologii au emis, luni, doua avertizari Cod galben, una valabila in 25 de județe pana la ora 18.00, iar cealalta in București și in alte 10 județe pana marți, la ora 6.00. Potrivit ANM, sunt vizate județele Maramureș, Bistrița-Nasaud, Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Sibiu, Alba, Cluj, Caraș Severin,…

- Meteorologii au emis duminica, Cod Galben de ploi torențiale și vijelii, valabila in 23 de județe intre care și județul Brașov. Atenționarea a intrat in vigoare duminica, 14 iulie, la ora 13.00, și este valabila pana luni, 15 iulie la ora 21.00. Judetele avertizate de meteorologi total sau partial sunt:…

- Fosta prezentatoare de televiziune Raluca Moianu a fost surprinsa in Grecia de furtuna care a facut ravagii in regiunea Halkidiki. Raluca Moianu a povestit in mediul online ce coșmar a trait. Acxeasta a fost surprinsa de furtuna pe o autostrada. "Eu am facut aceasta poza.Furtuna ne-a prins pe autostrada,…

- Meteorologii au emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi insoțite de descarcari electrice și vant, valabila pana la ora 9.15, in mai multe localitați din județele Argeș, Prahova și Dambovița.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in județele Argeș, Prahova și Dambovița se…

- Cristina Spatar iși traiește viața cat se poate de discret dupa divorțul de fostul soț. Fosta regina a R&B-ului a ales sa iți țina privata viața personala și sa nu se mai expuna, așa cum facea pe vremuri.