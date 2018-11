Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bun arbitru roman al momentului,Ovidiu Hațegan, a primit o veste devastatoare in timp ce arbitra partida Germania-Olanda din Liga Națiunilor de luni, 19 noiembrie. A trecut prin momente care ar dobori pe oricine cand la pauza i s-a spus ca mama sa, care era grav bolnava, s-a stins din viața.

- Disputat in Liga Natiunilor, meciul dintre Germania si Olanda, scor 2-2, a fost marcat de un moment sfasietor. La finalul intalnirii de la Gelsenkirchen, „centralul” Ovidiu Hategan a izbucnit in lacrimi. In pauza partidei, arbitrul roman aflase ca mama sa a murit.

- Un parașutist roman a murit sub ochii prietenilor sai, in urma unui salt eșuat, efectuat in Alpii italieni! Rudolf Ivan practica base jumping, un sport extrem de riscant. Barbatul s-a aruncat in gol de pe Varful Becco dell’Aquilla, „Cioc de Vultur”, care are o altitudine de 1.732 de metri. Barbatului…

- La Craiova, Daniel Radu, zis Briceag, in varsta de 48 de ani, a murit, duminica dupa-amiaza, in timp ce gonea cu masina si facea live pe Facebook. Din cauza vitezei si a neatentiei, soferul a pierdut controlul volanului si masinii de lux pe care o conducea. Craioveanul avea un Porsche Carrera si a murit,…

- Un bihorean infectat cu virusul West Nile a murit, iar alti doi pacienti banuiti ca au contactat virusul asteapta rezultatele analizelor de laborator, internati pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Clinic Judetean din Oradea.

- Mister in cazul unui acrobat roman care a murit la un circ din localitatea Cleethorpes din Marea Britanie. Iosif Totoi, in varsta de 21 de ani, a fost gasit mort in apropierea cortului circului la care lucra....

- Un suporter roman a murit in Columbia, in timpul meciului Deportivo Cali – LDU Quito (1-0, 3-1 lov. de dep; in tur: 0-1), din optimile de finala din Copa Sudamericana. Un roman aflat pe stadionul din Cali a incetat din viața. In varsta de 65 de ani, Liviu Crașmariu a murit dupa ce a suferit un infarct.…