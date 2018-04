Povestea inspirationala a "arhitectului" Apple, omului care a fost mana dreapta a lui Steve Jobs

Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al inspectorilor antifrauda din cadrul Fiscului dezvaluie ca milionarul Costel Comana, cel care la sfarsitul lunii februarie 2015 a fost gasit mort intr-un avion cu destinatia Costa Rica, a transferat banii din firma Regiotrans catre alte societati pe care le controla sau catre propriile conturi.…

- Huawei P20 va fi prezentat in Paris. Inainte ca P20 si P20 Pro sa fie oficiale, P20 Lite e deja la precomanda in Romania. Huawei P20 are multe de indeplinit. Vine dupa Mate 10 Pro, un telefon care a stabilit pozitia Huawei destul de bine pe piata. Totodata, e un telefon care promite, din zvonurile…

- Samsung Galaxy S9 e unul dintre cele mai scumpe smartphone-uri pe care le poti gasi, momentan, pe piata, dar costul de productie nu e neaparat imens. La ceva timp dupa lansarea unui flagship, apar si cateva stiri cu privire la costurile de productie ale dispozitivului. Am avut parte de asemenea…

- Statul roman te-a furat si ti-a furat cam mereu, iar daca ai impresia ca nu te afecteaza direct combinatiile astea, un "magazin online" iti arata ca te inseli. O multime de proiecte care mai de care mai interesante apar zilnic pe Internet, iar acum e randul unuia care iti arata cat de mult…

- Donald Trump a luat decizia de a-l demite pe consilierul sau de securitate nationala, generalul H.R. McMaster, sustine Washington Post, care a adauga ca presedintele american intentioneaza sa renunte si la alti oficiali, dupa ce marti l-a inlaturat din functie pe secretarul de Stat Rex Tillerson.…

- Ultima vizita pe care presedintele rus Vladimir Putin a facut-o inaintea scrutinului de duminica a fost chiar in Crimeea, pentru a marca 4 ani de la anexarea fortata a regiunii.Rusia a anexat in 2014 regiunea ucraineana Crimeea, o decizie condamnata dur pe plan international. Vladimir…

- Comisia Europeana se pregateste sa introduca "taxa digitala" pe veniturile realizate in Uniunea Europeana de marile companii americane din sectorul tehnologiei, cum sunt Google, Facebook si Apple, estimarile indicand ca aceasta noua taxa va genera venituri anuale de aproximativ cinci miliarde de euro.…

- Cazul din Marea Britanie, unde un fost agent secret rus a fost otravit cu o substanta neurotoxica creata in Rusia, se poate repeta in orice stat NATO, pentru ca Moscova joaca extrem de agresiv, spune ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor. "Intamplator sau nu, am avut o intalnire importanta,…

- Ca sa nu-ti mai pierzi contactele sau pozele de pe telefon niciodata, ar fi bine sa ai in vedere cum faci backup la Android pe Google, scriu cei de la Playtech.ro. In teorie, telefonul tau Android este interconectat in permanenta cu un cont de Google. Ai nevoie de respectivul cont pentru a…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 3,27% in ianuarie, comparativ cu luna precedenta. Astfel, la inceputul anului erau 680.152 de restantieri, dupa cum reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a…

- Apple a implementat recunoasterea faciala prin tehnologia Face ID. Aceasta recunoaste fata utilizatorului cu ajutorul unei camere speciale, True Depth Camera, care deblocheaza noul iPhone, scriu cei de la Playtech. True Depth Camera face fotografii 3D, asa ca nu poate fi pacalita de cele obisnuite,…

- Zeci de proprietari care detin in centrul Galatiului cladiri si terenuri lasate in paragina vor fi supraimpozitati cu 500%, a declarat, vineri, primarul Ionut Pucheanu. Potrivit sursei citate, sunt vizate imobilele si terenurile din arealul strazilor Cuza, Mihai Bravu, Domneasca, Basarabiei,…

- Compania spaniola Escudo Web a prezentat la Mobile World Congress un smartphone construit special pentru cei mici, care poate fi controlat de parinti, de la distanta. PhoneKid, cum este numit smartphone-ul, foloseste o versiune modificata de Android care confera parintelui rolul de administrator.…

- Dupa o perioada de haos, in care unii functionari ai ANAF au anuntat ca primesc de la organizatii neguvernamentale formularul 230, in numele persoanelor fizice care vor sa le doneze 2 la suta din impozitul pe venit, iar altii au refuzat sa faca acest lucru, Ministerul de Finante a venit cu lamuriri.…

- Zvonurile despre preturile mari ale noului Galaxy S9 circula deja de mai bine de doua luni. Conform informatiilor publicate pe Twitter de Evleaks, una dintre cele mai bune surse de informatii de interiorul marilor producatori de telefoane mobile, pretul de baza pentru Galaxy S9 va fi 841 de…

- Samsung Galaxy S9 va fi anuntat pe 25 februarie. Din 16 martie va fi in magazine, conform informatiilor de pana acum, iar camera foto va fi cea mai importanta caracteristica. Conteaza insa si ce pret va avea, in special in Romania, scriu cei de la Playtech. Samsung Galaxy S9 va fi un pic mai…

- Autoritatile canadiene spun ca numarul cererilor de azil depuse de romani a crescut substantial dupa ce Guvernul de la Ottawa a ridicat vizele pentru cetatenii romani. Oficialii Departamentului de Imigrare sustin ca de la 1 decembrie 2017 pana in prezent au fost depuse 232 de cereri de azil,…

- Telefoanele Nokia lansate in ultimii doi ani au inceput sa se vanda foarte bine la nivel global, avand in vedere vanzarile centralizate de Counterpoint, scrie Playtech.ro. HMD Global a intrat in urma cu cativa ani in posesia brandului Nokia. La scurt timp dupa, a inceput sa lanseze o serie…

- Ministerul Finantelor a solicitat abia acum Comisiei Europene derogare pentru Split TVA de la directiva UE privind sistemul comun de TVA. Cererea vine dupa ce, anul trecut, ministerul a respins mesajele Comisiei prin care propunea sa ajute autoritatile romane in avans pentru a se asigura ca…

- Chiar daca folositi un antivirus gratuit "pentru ca isi face treaba", adevarul e ca a incetat de mult timp sa mai fie aceasta cea mai sigura si eficienta solutie, scriu cei de la Playtech.ro. Majoritatea celor care continua sa foloseasca o aplicatie pentru prevenirea infectiilor cu malware,…

- Masina Tesla Roadster care i-a apartinut lui Elon Musk si care a fost lansata in spatiu la bordul rachetei Falcon Heavy nu va mai trece pe langa planeta Marte, asa cum isi dorea fondatorul companiei SpaceX, ci prin Centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter. Elon Musk a anuntat ca masina…

- Nu mai putin de 600 de persoane din nord-vestul tarii vor invata sa deschida si sa managerieze o afacere in cadrul proiectului Creative START implementat cu bani europeni de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) in parteneriat cu Blocul National Sindical.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a iesit intr-o conferinta de presa pentru a explica de ce, dupa ce PSD a promis majorari salariale, unii bugetari s-au trezit cu o diminuare a veniturilor incepand cu 1 ianuarie. "S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca…

- Autoritatile de la Phenian sustin ca Statele Unite au mobilizat capacitati nucleare pentru a putea lansa un atac preventiv limitat impotriva Coreei de Nord. "Oficiali americani, inclusiv secretarul Apararii si directorul CIA, au vorbit in mod repetat despre amenintarea nucleara si balistica…

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- Premiul Simonei Halep pentru finala disputata la Australian Open aproape ca s-a injumatatit dpa ce castigul a fost impozitat. Finalista turneului de la Melbourne a primit un cec in valoare de 1,6 milioane de dolari, dupa infrangerea cu Caroline Wozniacki. Numai ca din acesti bani…

- Apple a raportat un profit trimestrial record, chiar daca a vandut mai putine terminale iPhone. In ultimele trei luni ale anului trecut, o perioada cruciala pentru ca include sarbatorile de sfarsit de an, Apple a realizat un profit net record de 20,1 miliarde de dolari, depasindu-si precedentul…

- Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, se lanseaza in afaceri cu imobiliare, dupa ce s-a retras recent din cele cu restaurante. Conform jurnalistilor de la Profit.ro, Valentin Stefan Dragnea a infiintat recent o firma cu sediul social in Bucuresti si care se va ocupa cu lucrari de constructii.…

- Moneda nationala s-a depreciat fata de principalele valute in ziua in care Guvernul Dancila a intrat efectiv in paine si a avut prima sedinta a Executivului. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs in crestere cu 0,23% pentru euro, pana la un curs de 4,6582 lei/unitate. Si dolarul…

- O expozitie cu imagini de la protestele care au avut loc in ultimul an in Romania a fost deschisa marti la Parlamentul European, printre invitati fiind si cativa dintre cei care de aproape doua luni participa la protestul mut "Va vedem din Sibiu!". Unul dintre organizatorii evenimentului cu…

- Departamentul de Justitie si Comisia pentru bursa si valori mobiliare din Statele Unite au inceput o ancheta pentru afla daca Apple a incalcat legislatia financiara dupa ce a incetinit functionarea iPhone-urilor mai vechi. In urma cu cateva saptamani, compania a recunoscut ca incetineste performantele…

- Mircea Dumitru, fost ministru al Educatiei in Cabinetul Ciolos si rectorul Universitatii Bucuresti, demisioneaza din toate functiile pe care le are in Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), ca urmare a nominalizarii lui Valentin Popa ca ministru…

- Apple ar fi decis sa reduca la jumatate tinta de productie pentru telefonul iPhone X in primul trimestru al acestui an, comparativ cu o tinta de 40 de milioane de unitati pe trimestru preconizata in luna noiembrie a anului trecut cand a fost lansat cel mai scump iPhone, informeaza un articol publicat…

- PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului…

- Comisia Europeana a aplicat miercuri o amenda de 997 milioane de euro grupului american Qualcomm, acuzat ca a platit sume semnificative grupului Apple pentru ca producatorul telefoanelor iPhone sa utilizeze doar chipuri Qualcomm, informeaza Reuters. Executivul comunitar, care a lansat o investigatie…

- Factura Telekom putea fi platita prin Posta Romana. Putea, pentru ca, mai nou, institutia statului nu si-a respectat partea si acum colaborarea se opreste, scriu ceid e la Playtech.ro. Telekom Romania a anuntat ca opreste contractele cu Posta Romana. Din 1 februarie 2018 nu mai poti realiza…

- Biroul Federal pentru Investigatii verifica daca bancherul rus Aleksandr Torsin, un apropiat al presedintelui Vladimir Putin si viceguvernator al Bancii Centrale a Rusiei, a trimis bani Asociatiei Nationale pentru Arme de foc din Statele Unite pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa castige alegerile din…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare, ca mai da o sansa PSD si ca o desemneaza in functia de premier al Romaniei pe Viorica Dancila. "Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului Guvern, de desemnarea primului ministru.…

- CES 2018 a venit cu multe anunturi, dar telefonul pliabil Samsung n-a fost unul. Sau cel putin n-a fost pe lista cu anunturi oficiale. Ideea unui telefon pliabil de la Samsung e departe de realitate, dar, totodata, departe de fictiune. Vestitul telefon pliabil de la Samsung ar fi trebuit sa…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca PSD nu poate accepta o autonomizare totala a deciziilor Guvernului, fiind asteptate in sedinta CEx de luni clarificari din partea premierului Mihai Tudose fata de mai multe chestiuni. Dumitru Buzatu a declarat, sambata, corespondentului Mediafax,…

- Cei 13.000 turisti ramasi blocati de doua zile in statiunea elvetiana Zermatt din cauza caderilor masive de zapada au inceput in cursul zilei de miercuri sa fie evacuati cu elicopterul, deoarece calea ferata va fi redeschisa mai tarziu decat era prevazut. Cativa turisti au putut deja profita…

- Ianuarie vine cu o veste importanta din Italia. Toyota nu va mai vinde masini diesel si decizia e destul de radicala. Totusi, daca iei in calcul evolutia pietei, era timpul, scriu cei de la Playtech. Decizia Toyota a fost luata dupa ce niponii vor sa se concentreze pe hibrizi. Singurele modele…

- Fostul premier Dacian Ciolo scrie pe pagina sa de Facebook ca, daca oamenii cinstiti nu se vor implica, cei care vor sa ingenuncheze justitia vor legaliza "smecheria". "Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA. Afirmatiile au fost facute in contextul unei intruniri care a avut loc la Casa Alba pe tema imigratiei,…

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.…

- Apple a confirmat oficial ceea ce nu era dificil de dedus: toate dispozitivele sale cu iOS si toate sistemele din seria Mac sunt afectate de Meltdown si Spectre, cele doua gauri de securitate ale procesoarelor grafice. La mai bine de 24 de ore dupa ce problemele de securitate Meltdown si Spectre,…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…