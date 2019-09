Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți oameni sunt atrași de ideea de a-și instala un sistem de securitate la locul de munca sau in propria locuința. Bineințeles, principalul scop al acestora este acela de a te apara de hoți... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Snowden a dorit sa descrie criza constiintei sale care l-a determinat sa dezvaluie informatiile confidentiale respective, referitoare la activitatea NSA de supraveghere, a explicat editura germana care ii va publica memoriile, S. Fischer Verlag.In varsta de 36 de ani, Edward Snowden traieste…

- Accident grav duminica seara. Un motociclist, in varsta de 36 de ani, a intrat in plin intr-un autoturism al carui sofer i-a taiat calea atunci cand a virat la stanga, desi manevra era interzisa in acel loc. Momentul impactului au fost suprins de camerele de supraveghere din zona. In imaginile surprinse…

- Un BMW a intrat cu 150 la ora in statia de taxare, la Zagreb, si a strivit familia unui cunoscut antrenor de tenis. Imagini video surprinse de camerele de supraveghere au fost facute publice, soferul vinovat de groaznicul accident scapand nevatamat. Victimele sale sunt Daniel Dobrenov, 38…

- Procurorii italieni au deschis o investigatie privind acuzatiile potrivit carora Liga, partid de extrema dreapta aflat la guvernare, a solicitat milioane de euro ce ar putea reprezenta o finantare ilegala din Rusia, relateaza The Independent.

- Presedintele rus Vladimir Putin viziteaza joi Roma pentru a participa la discutii cu liderii italieni si a se intalni cu Papa Francisc la Vatican, conform Radio Free Europe citat de news.ro.Agentia de stat TASS a informat ca vizita de pe 4 iulie va include discutii cu presedintele italian Sergio…

- Patronii de la Bueno au solicitat de la Primaria Constanta un nou act de urbanism pentru un imobil in zona Lupoaica din Constanta. Astfel, societatea Bueno Comp SRL a obtinut, pe data de 6 noiembrie 2018, de la Primaria Constanta, un act de urbanism. Bueno Comp SRL care a depus la Agentia pentru Protectia…