- Moartea unui barbat din Anglia a șocat oamenii legii. Acesta a fost gasit fara suflare, legat de o banca, cu organele genitale bagate intr-o conserva de pește. Mai mult, polițiștii susțin ca acesta a fost ars cu țigara și batjocorit de mai mulți indivizi.

- Rezerva de aur a Ungariei a fost readusa in tara. Metalul pretios in cantitate de aproximativ 100 mii de uncii (aproape trei tone) a fost adus la Budapesta de la Londra. Conducerea Bancii Nationale Ungare (MNB) a decis in unanimitate aducerea inpoi in Ungaria a rezervei de aur a tarii, a carei valoare…

- Durerile menstruale sau dismenoreea sunt foarte puternice la unele femei și pot fi comparabile cu durerile resimțite atunci cand se produce un infarct, arata un studiu realizat recent la Univesitatea College din Londra. „Crampele sunt insuportabile uneori, și au fost comaprate cu infarctul”, a declarat…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…

- Politistii din Craiova cauta un barbat care a intrat, sambata seara, intr-o agentie de pariuri din centrul orasului si, sub amenintarea cu un pistol, i-a solicitat angajatei banii incasati,...

- Un britanic in varsta de 25 de ani, un sustinator al gruparii Statul Islamic (SI), a fost gasit vinovat vineri, de faptul ca a pregatit atentate teroriste la Londra si a incercat sa recruteze copii de la o scoala musulmana pentru a-i transforma intr-o „armata“ de jihadisti, scrie Reuters.

- Autoritatile din Irlanda au emis, joi, o avertizare de tip cod rosu pentru conditii meteo severe, iar avertismente similare sunt in vigoare in mai multe parti din Marea Britanie, in contextul in care frontul de aer rece din Siberia continua sa perturbe traficul aerian, rutier, feroviar in Europa.…

- Fabuloșii patru de la casa regala britanica și-au facut, azi, apariția la primul lor eveniment oficial comun, o discuție legata de organizația caritabila The Royal Foundation. Cei patru stau de vorba cu reprezentanții presei la evenimentul care are loc in Londra, urmand sa vorbeasca despre planurile…

- Skopje și Atena au fost de acord anul acesta sa intensifice negocierile pentru a incheia disputa care blocheaza aderarea Macedoniei la Uniunea Europeana și NATO. Grecia, care deține drept de veto in ceea ce privește admiterea in ambele organizații, considera ca denumirea fostului stat iugoslav…

- Ințelegem acum de ce-i place artistei sa locuiasca la Londra! Spre deosebire de Los Angeles, in capitala Angliei poate merge nestingherita la cumparaturi, fara bodyguard și fara sa fie deranjata de fani. Zilele trecute, diva de culoare a fost fotografiata oprindu-se la o taraba, de unde a cumparat cateva…

- Lidera partidului nord-irlandez Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a apreciat ca Brexitul reprezinta o “amenintare evidenta si iminenta” la adresa Acordului din Vinerea Mare, care garanteaza pacea in Irlanda de Nord de doua decenii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Realitatea este…

- S-a tot zvonit ca relația lor amoroasa ar fi pe punctul de a se destrama. Ieri, satuli de toate aceste informații rautacioase, Liam Payne (24) și Cheryl (34) s-au prezentat la Brit Awards pentru a le demonstra tuturor ca iubirea lor este mai puternica decat oricand și ca nici vorba de desparțire in…

- Primul incident a avut loc pe strada Bartholomew, situata in zona Camden din Londra. Politia a constatat decesul unui barbat, marti seara.Dupa doar doua ore, un alt barbat a fost injunghiat mortal pe strada Malden, tot in cartierul Camden din capitala Marii Britanii.Politia nu…

- Regina Angliei a aparut la saptamana modei la Londra si a surprins toti participantii la eveniment. Ea a fost musafirul surpriza marti, la show-ul lui Richard Quinn, ultimul al acestei editii al London Fashion Week si cel de-al doilea din intreaga sa cariera. S-a lasat linistea cand a intrat misteriosul…

- Inarmati cu un topor, o crosa de golf si un flex, barbatii au facut tandari geamurile vehiculului si i-au zgariat tabla. Potrivit unui martor citat de presa britanica, intre cei trei romani si vecinul exista un conflict mai vechi, din cauza locului de parcare. Cum masina oricum avea roata…

- Kate Middleton nu s-a alaturat miscarii „Time's Up”, la gala premiilor BAFTA, care are loc duminica, la Londra, ducesa de Cambridge sosind la eveniment imbracata intr-o rochie verde semnata de Jenny Packham.Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele…

- ''De aproape patru saptamani suntem angajati in negocieri intense cu Sinn Fein. Am incercat sa gasim o baza stabila si durabila pentru restabilirea descentralizarii. Aceste discutii au esuat. In opinia noastra, in prezent nu exista nicio perspectiva ca aceste discutii sa duca la formarea unui executiv'',…

- In urma cu mai bine de un an, in prima repriza meciului din Premir League, disputat la Londra, Ryan Mason s-a lovit cap in cap cu fundasul Gary Cahill. Mason a ramas intins pe gazon si a primit ingrijiri medicale pe teren timp de opt minute. El a parasit arena pe targa si a fost operat la 22 ianuarie…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din localitatea Roșia de Secaș este cercetat de polițiști dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autoturism cu 0,68 mg/l alcool „la bord”. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 februarie 2018, in jurul orei 22.20, politistii Secției 5 Politie Rurala Blaj, Postului Politie…

- O inlanțuie delicat cu brațul și palma desfacuta pe spate. Un pas, inca unul și inca unul, ca pentru a vedea daca ea se va lasa, supusa, dupa dorințele lui. Ea il urmeaza, pas cu pas, apoi il cuprinde cu una dintre coapse și atinge o data, de doua, de trei ori podeaua cu pantoful cu toc. Apoi trupurile…

- Incredibil, dar adevarat! Inainte de a ajunge unul dintre cei mai cunoscuti artisti de la noi, Mihalis a fost ghid turistic in Grecia. Artistul a dezvaluit acest lucru intr-un interviu incendiar acordat in cadrul emisiunii „Star Chef”, difuzata, astazi, de la 0ra 17:30, la Antena Stars.

- Vitali Vasiliev paraseste compania dupa mai mult de 13 ani in care a transformat Gazprom PJSC intr-un furnizor global de energie, conform Bloomberg. Directorul executiv care a condus activitatile de comert din Londra ale Gazprom va parasi compania in urma unor restructurari de personal,…

- Joi, 8 februarie, in jurul orei 12:45, Secția 2 Poliție Rurala Apahida, Postul de Politie Comunal Mociu, a fost sesizat prin SNUAU 112 de catre un barbat de 25 ani, din comuna Mociu, județul Cluj, despre faptul ca in jurul orei 12:30, in timp ce se afla in statia de transport in comun din centrul comunei,…

- La data de 07 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Targu Jiu s-au sesizat cu privire la faptul ca in urma cu o zi, in timpul conflictului dintre un barbat de 40 de ani și soția sa, de 37 ani, din comuna Arcani, acesta ar fi exercitat acte de violența și asupra fiicei sale,…

- Uniunea Europeana si-a dezvaluit miercuri arsenalul de sanctiuni pentru a obliga Londra sa respecte regulile comune ale UE pe durata perioadei de tranzitie dupa separare, suscitand indignarea euroscepticilor britanici adepti ai Brexit-ului, relateaza AFP.'Aceste amenintari stupide arata cat…

- Un barbat, de 63 de ani, din comuna gorjeana Godinesti, a fost retinut ieri de politisti pentru comiterea infractiunii de furt in forma continuata. Suspectul a patruns intr-un magazin dintr-un magazin din Targu Carbunesti de unde a sustras 12 sticle ...

- Uniunea Europeana pregateste un plan prin care sa sanctioneze Marea Britanie in etapa de tranzitie post-Brexit prin excluderea din sectoare ale pietei comunitare daca Londra nu respecta conditiile stabilite, arata un proiect de document UE obtinut de Financial Times.

- Polițiștii din Dolj cauta un barbat de 20 ani, din orasul Filiasi, care a plecat la data de 05.02.2018, orele 12.00, de la domiciliu si nu a mai revenit. Persoanele care l-au vazut sau pot oferi detalii care sa conduca ...

- Anchetatorii sunt in alerta, dupa ce un barbat a sfarsit in conditii cumplite. Victima este un om fara adapost, care a murit dupa ce i-a fost dat foc, pur si simplu. Mai mult, inaite de a fi incendiat, barbatul fusese si injunghiat, conform TVR2. Oamenii legii il cauta pe autorul sau pe autorii cruntului…

- Un furt ciudat a fost pe cale sa se produca la Iasi sambata aceasta. Un barbat de 44 de ani din Bacau de origine a luat dintr-un supermarket cateva zeci de conserve de ton si a vrut sa iasa fara sa le achite. Insa personalul din magazin s-a mobilizat si hotul a fost tinut pana la venirea Politiei. Facand…

- De ani de zile, o mama traiește o adevarata drama din cauza fiului ei. Terorizata de cel caruia i-a dat viața, femeia a obținut chiar un ordin de restricție impotriva propiului copil. Actul nu a fost suficient pentru a o proteja.

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Teleorman au fost sesizati in noaptea de 31 ianuarie 1 februarie a.c., in jurul orei 01:30, de catre un agent de politie din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera S.P.F. Zimnicea, cu privire la intentia unei…

- Un barbat de 62 de ani din Florești are de executat doi ani de inchisoare. Miercuri, 30 ianaurie, in jurul orei 13.30, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, au depistat in localitatea Florești din județul Cluj, un barbat de 62 de ani, din Cluj-Napoca, care poseda mandat de executare…

- Ieri, 30 ianuarie 2018, in jurul orei 16.33, polițiștii hunedoreni au depistat un barbat in varsta de 33 de ani, din municipiul Blaj, judetul Alba, care conducea un autoturism pe DN 68, la intrare in localitatea Totești. Avand in vedere ca barbatul a refuzat deplasarea deplasarea la spital in vederea…

- Un barbat in varsta de 56 de ani, din Plopeni, este cautat de polițiști dupa ce ar fi violat o femeie din localitatea hunedoreana Petroșani. Acesta fusese eliberat din inchisoare vara trecuta, condiționat, anterior fiind condamnat tot pentru viol.

- Un barbat din comuna Moldovenesti (Cluj) este cercetat penal de politistii din Cimpeni, dupa ce acesta a condus sub influenta alcoolului. Oprit in trafic, soferul avea alcoolemie de 0,79. Potrivit IPJ Alba, in 26 ianuarie, in jurul orei 19.30, politistii din Cimpeni, in timp ce actionau pe strada Lalelelor…

- Medicii din Cluj s-au confruntat, recent,cu un caz mai special. Un barbat in varsta de 52 de ani s-a prezentat la spital dupa ce a fost atacat de un caine. In urma mușcaturilor acestuia, barbatul a suferit numeroase rani la nivelul organelor genitale.

- La data de 25 ianuarie 2018, politistii Biroului Rutier Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Ciugud, in timp ce conducea un autoturism, pe DN1, la kilometrul 375, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- "Am intervenit la un pacient care era in spatele meu in avion si care incepuse sa se sufoce, incepuse sa devina cianotic. L-am scos din scaun cu ajutorul unui pasager si i-am aplicat masurile de resuscitare, i-am eliberat caile respiratorii - ca erau pline de secretii. Practic, se ineca cu propriile…

- Polițiștii bistrițeni au depistat un barbat, de 45 ani, urmarit international de autoritațile din Belgia, pentru savarșirea infracțiunii de tentativa la omor. Schimbul de date si informatii s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Poliției Romane, precizeaza…

- Atacul terifiant al cainilor Amstaff a avut loc in cursul amiezii de ieri, pe strada Tanasescu, aproape de Podul de Piatra. Doua exemplare din cele trei detinute de Silvia Albu, o ieseanca in varsta de 60 de ani, au sarit gardul de plasa de fier al curtii si au atacat trei persoane aflate pe strada.…

- Cotatia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depasit 70 de dolari, pentru prima data din noiembrie 2014, dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea, transmite Reuters.Joi, cotatia barilului de petrol Brent…

- Soc si groaza in localitatea argeseana Mioarele. Pompierii veniti sa stinga un incendiu izbucnit la o casa, in cursul diminetii de joi, au avut parte de o descoperire terifianta. Dupa ce au reusit sa stinga fllacarile, au patruns in locuinta si au dat peste cadavrul unui barbat de 45 de ani. Omul avea…

- O românca în vârsta de 44 de ani a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit pe o strada din Londra chiar de fostul iubit, un barbat de 45 de ani din Vaslui. Femeia se întorcea de la munca atunci când a fost atacata de agresorul înarmat cu un cuțit…

- Curtea suprema din Taiwan a condamnat un dentist de 41 de ani sa-i plateasca mamei sale suma de 22,33 milioane de dolari taiwanezi (626.000 de dolari americani), rambursandu-i astfel banii pe care i-a cheltuit...

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost arestat la Londra, fiind suspectat de ucidere Iulianei Tudos, o tanara de 22 de ani din Republica Moldova, disparuta in Ajunul Craciunului si gasita moarta dupa trei zile intr-un parc, informeaza presa engleza.