Povestea incredibila a lui Satya Nadella, indianul care a readus Microsoft pe culmile gloriei

Stiri pe aceeasi tema

- Toyota a anunțat la Salonul Auto de la Chicago care are loc in aceasta perioada ca va introduce suport pentru Android Auto. Pe langa numeroase modele compatibile pe piața americana, constructorul japonez a strecurat pe lista și primele modele dedicate pieței europene care vor avea Android Auto: Aygo…

- Bazati pe noua lor majoritate din Camera Reprezentantilor, democratii au organizat miercuri primele doua audieri privind schimbarile climatice si violenta cu arme de foc, dupa opt ani de control republican, transmite AFP. "Republicanii nu mai pot spune ca schimbarile climatice nu exista, pentru ca locuitorii…

- Statele Unite au anunțat luni o lista de capete de acuzare impotriva responsabilei grupului Huawei care este implicata intr-o disputa diplomatico-juridica, precum și impotriva gigantului chinez din domeniul telecomunicațiilor. Cele doua dosare ar putea crește tensiunile dintre Washington si Beijing.…

- 10 JAN 2019: Boeing iși pastreaza titlul de lider mondial in producția de aeronave, cu puțin in fața Airbus. Airbus din Europa, care asambleaza cateva avioane in SUA, a declarat miercuri ca a livrat 800 de aeronave comerciale in 2018. Asta inseamna cu șase mai puține decat anul record al lui Boeing,…

- Box office-ul global pe anul 2018 este dominat de filme SF. „Avengers: Infinity War” a depasit pragul de 2 miliarde de dolari incasari, iar „Invincibles 2” este animatie care a generat cele mai mari venituri anul acesta, scrie news.ro.Opt dintre primele zece cele mai profitabile filme ale anului…

- Giamparalele Loredanei o sa rasune primavara viitoare peste Ocean, iar fanii divei blonde care au ales sa urmeze visul american vor avea ocazia s-o vada in carne și oase și sa danseze pe muzica ei! Vedeta PRO TV și-a programat un turneu in SUA in mai 2019. Patria rap-ului și-a hip-hop-ului va primi…

- Legendara trupa britanica The Rolling Stones a anuntat luni ca va realiza un turneu in 2019 care va cuprinde 13 orase din SUA, potrivit revistei Rolling Stone citata de EFE, potrivit Agerpres."Este emotionant cand cantam pe stadioanele din SUA. Energia este intotdeauna incredibila", a declarat…

- Legendara trupa britanica The Rolling Stones a anuntat luni ca va realiza un turneu in 2019 care va cuprinde 13 orase din SUA, potrivit revistei Rolling Stone citata de EFE. "Este emotionant cand cantam pe stadioanele din SUA. Energia este intotdeauna incredibila", a declarat solistul trupei Mick Jagger,…