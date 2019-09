Stiri pe aceeasi tema

- Actorul și prezentatorul de televiziune Dragoș Bucur a facut declarații despre boala de care sufera. Acesta a fost diagnosticat cu diabet in anul 2002. Dragoș Bucur are diabet și este insulino-dependent. Despre boala sa a vorbit actorul intr-un interviu pentru stirileprotv.ro. Dragoș Bucur a afirmat…

- Dragoș Bucur a facut declarații despre revenirea sa la carma emisiunii "Viisuri la cheie", de la pro TV. La inceputul anului 2018, Dragoș Bucur parasea Romania, impreuna cu toata familia, pentru noi provocari pe partea de actorie. Dupa circa un an petrecut la Amsterdam, actorul s-a intors in țara și,…

- Maine, de la 20:30, incepe sezonul 6 Visuri la Cheie! Dragoș Bucur și echipa sa, formata din Alina Vilcu, Laura Boghiu, Cristina Joia, Valentin Ionașcu și Omid Ghannadi, sunt pregatiți sa ajute la implinirea visurilor unor familii greu incercate de viața. De-a lungul a 13 saptamani, echipa Visuri la…

- Pro TV a anunțat grila de programe pentru aceasta toamna. MasterChef se va difuz de patru ori pe saptamana și revin producții „tradiționale”, precum „Las Fierbinți” și „Vocea Romaniei”. Pro TV - grila de toamna 2019: serialul „Vlad”, MasterChef, serialul „Las Fierbinți”, serialul „Profu'”, Visuri la…

- Unele dintre cele mai iubite emisiuni, precum Vocea Romaniei, MasterChef și Visuri la Cheie, revin din aceasta toamna pe micile ecrane. Pe langa producțiile atat de apreciate de public, telespectatorii vor avea ocazia sa se intalneasca cu personaje noi in „Profu” sau „Șef sub acoperire”. Rețeta pregatita…

- Emisiunea "Visuri la cheie", prezentata de Dragos Bucur, revine la Pro TV cu sezonul 6 incepand din 11 septembrie, de la ora 20.30, scrie news.ro.In acest sezon, Dragos Bucur alaturi de echipa formata din Alina Vilcu, Cristina Joia, Laura Boghiu, Omid Ghannadi si Valentin Ionascu, vor ajuta…

