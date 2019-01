Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu exista cauze naturale, atunci cresterea euro nu poate fi decat artificiala, se arata intr-un mesaj transmis de PSD pe pagina de Facebook a partidului. In postare se arata ca, daca investitiile straine au crescut si au adus mai multi euro in tara, iar in jurul Romaniei euro scade, atunci cresterea…

- Un barbat din Croația a fost impușcat din greșeala de un episcop in timpul unei partide de vanatoare, totul in timp ce fața bisericeasca țintea un mistreț. Episcopul s-a ales cu dosar penal. Episcopul Vjekoslav Huzjak l-a impușcat, fara sa vrea, in coapsa pe barbatul alaturi de care se afla la vanatoare.…

- Romanul caruia viceprimarul orașului Trieste i-a aruncat la gunoi paturile, gecile și o plapuma, poarta numele de Mihai și a ajuns in Trieste pe 12 octombrie 2018, dupa ce a petrecut mai mulți ani in alte orașe italiene. El dormea sub cerul liber la Trieste, iar gestul viceprimarului Paolo Polidori…

- Adolescenta de 16 ani disparuta de acasa, din Londra, de pe data de 21 decembrie a fost gasita in aceasta seara. Vestea a fost data pe Facebook, spre bucuria tuturor celor care se ingrijorasera in privința dispariției sale.

- Marea Britanie are dreptul de a retrage unilateral notificarea de iesire din Uniunea Europeana, conform opiniei prezentate marti de Avocatul General pe langa Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). "Avocatul General Campos Sanchez-Bordona propune Curtii de Justitie sa declare ca Articolul…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, precum si declaratia care schiteaza relatia post-Brexit cu Londra, relateaza agentiile internationale de presa. "Consiliul European aproba acordul de retragere…

- Cambodgia nu va autoriza nicio baza militara straina pe teritoriul sau, a declarat luni premierul acestei tari Hun Sen, ca raspuns la o scrisoare din partea vicepresedintelui SUA, Mike Pence, in care acesta isi exprima ingrijorarea in legatura cu instalarea unei posibile baze navale chineze aici,…

- Premierul britanic Theresa May a ajuns la un acord cu Uniunea Europeana care le-ar permite companiilor britanice de servicii financiare sa aiba acces la pietele europene dupa Brexit, relateaza joi cotidianul The Times. Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra tuturor…