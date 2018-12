Stiri pe aceeasi tema

- Doctorița Oana Acsinte, medic la Spitalul Municipal din Moinești a caștigat unul dintre cele mai prestigioase premii din domeniul ginecologiei, decernat luna trecuta in Las Vegas, SUA. Mai mult decat atat, a fost singura reprezentanta a Romaniei la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Marele premiu la Loto 6 din 49 a fost castigat duminica, 2 decembrie 2018, la Tragerea Suplimentara de catre o persoana care a mizat pe o varianta simpla. Premiul de categoria I, in valoare de 17.347.829,07 lei (peste 3,72 milioane de euro), este cel mai mare castigat in 2018.

- In luna decembrie, luna cadourilor, un timișorean a primit cel mai frumos cadou din partea Loteriei Romane, mai exact el este cel care a caștigat marele premiu la Loto 6/49 la extragerile speciale de duminica seara, cu ocazia Centenarului, arata Loteria Romana intr-un comunicat.

- In ediția de miercuri a emisiunii de cultura generala „Caștiga Romania", fata in fata cu Virgil Iantu, gazda concursului de pe TVR 2, a fost Magdalena Iurescu, o tanara nevazatoare de 27 de ani, din Bilca.Magda a facut o figura frumoasa in cadrul competiției, ba mai mult a caștigat ...

- Posesorul unui bilet vandut in Marea Britanie a castigat marele premiu (jackpot) pus in joc la extragerea de vineri a loteriei EuroMillions, in valoare de 76,3 milioane de lire sterline, si a devenit astfel mai bogat decat doua vedete britanice de prim rang, actorul Daniel Craig si cantaretul Harry…

- Ionut Burloiu (40 de ani) din Campina este fotograful anului 2018 la, titlu obinut la concursul ”Fotograful Anului” , organizat de Bucharest Photofest si "Fotografia romaneasca", eveniment al carui juriu a fost prezidat de Roger Toth, membru al Societatii Regale de Fotografie din Marea Birtanie.

- Marele premiu de 1,6 miliarde de dolari al loteriei Mega Millions din Statele Unite a fost castigat. Potrivit presei de peste ocean, exista cel putin un bilet norocos, cumparat in statul Carolina de Sud.

- Lugojeanul Cristinel Vecerdea–Criv si-a trecut in palmares un nou premiu special. Criv a obtinut la sfarsitul saptamanii trecute marele premiu pentru originalitate si maiestrie artistica al Salonului International de Caricatura in cadrul Festivalului Umorului “Constantin Tanase” de la Vaslui. In concurs…