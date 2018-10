Stiri pe aceeasi tema

- Pagube uriașe a facut o șoferița incepatoare din China, dupa ce a vrut sa-și parcheze mașina, in prima sa zi de condus. Deși parea sigura pe ceea ce face, a reușit sa loveasca un autoturism, apoi s-a ciocnit de altul și, cand parea sa se oprește, a intrat și intr-al treilea. Naucita dupa șirul de accidente,…

- Administratia vamala chineza a anuntat miercuri ca a interzis importurile de porci si produse din carne de porc din Republica Moldova, pentru a preveni raspandirea pestei porcine africane, transmite Reuters. Interdictia vine in urma descoperirii a cinci focare de pesta porcina in Republica Moldova.…

- Jucatorul britanic de tenis Andy Murray (nr. 311 mondial) a reusit calificarea in sferturile turneului ATP de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 733.655 dolari, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 6-4, de belgianul David Goffin, favoritul numarul 1 si locul 11 ATP. ''Sunt multumit…

- In runda a III-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Șomuz Falticeni a primit pe teren propriu vizita echipei CSM Roman. La capatul unui joc echilibrat, gazdele au reușit sa se impune cu destula șansa in prelungiri dintr-un penalty transformat de Julei. Victoria a venit la capatul unui joc dificil…

- World Experience Festival va prezenta, in cea de-a patra ediție a evenimentului, un program multicultural tematic concentrat pe celebrarea patrimoniului muzical mondial a 70 de națiuni, in perioada 3-9 septembrie, la ARCUB-Gabroveni și Parcul Titan. Festivalul aduce pe scena principala peste 100 de…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali de la Biroul Vamal Constanta Sud au descoperit, intr-un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, articole vestimentare in valoare de peste 96.000 lei, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate…

- Apple este pe cale sa atinga o capitalizare de piata de 1 trilion de dolari, aceasta fiind cea mai valoroasa companie din lume la momentul actual, cu o valoare de piata de 935 mld. dolari, scrie CNN. Compania are nevoie de un impuls al preturilor actiunilor de 7 procente pentru a atinge…