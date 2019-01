Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca sunt afundați in subsolul clasamentului, in cea mai proasta perioada din istoria clubului, jucatorii dinamoviști nu au ratat șansa de a se distra in aceasta vacanța de iarna. Fotbaliștii lui Rednic au petrecut pe cinste, fie ca au optat pentru vacanțe extravagante in Dubai sau au ales sa…

- Turneul final al Champions League la judo, desfașurat vineri la Sala Polivalenta din București, i-a prilejuit o noua apariție publica antrenorului Florin Bercean, acuzat de foste sportive pentru abuzuri fizice și psihice. ...

- Pentru a primi ceva, mai intai trebuie sa daruim, spune Viorel Cioflica, sufletul trupei de teatru Skepsis. Astazi, trupa este emblematica pentru Alba Iulia si o veritabila scoala de cultura, dar la inceput a fost doar o idee. Idee care ii apartinea, din fericire, unui veritabil mentor-artist.

- Primaria comunei Gradina si Consiliul Local au inaugurat, la sfarsitul lunii trecute, noua casa mortuara din satul Cheia. Primarul Gabriela Iacobici ne a spus ca noua casa mortuara din satul Cheia a costat in jur de 100.000 de lei. "Investitia de 100.000 de lei a fost suportata din bugetul comunei Gradina.…

- Motor pe benzina, cu sase cilindri in linie, tehnologie a suspensiei specifica M, diferential M Sport, tractiune integrala inteligenta – ingredientele unui model sportiv pregatit de BMW M. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Mii de oameni au cantat si au dansat la concertul organizat in fata Palatului Culturii in ultima seara a Sarbatorilor Iasului. Atmosfera a fost intretinuta de Nicoleta Nuca, Compact, Buna seara, prieteni! (Cristi Minculescu, Valter si Boro, ex-Iris), Delia si Holograf. GALERIE FOTO I GALERIE FOTO II…