Stiri pe aceeasi tema

- "Nu știu cu ce intenții a venit, dar știu ce intenții și le-a finalizat. Am o intrebare: Nu este Olanda țara care se opune intrarii Romaniei in spațiul Schengen? Dar ei sunt in spațiul Schengen. Nu știu daca mașina inchiriata de olandez a fost data la spalat sau curațat dupa ce a inapoiata, dar avem…

- Elena Udrea si-a botezat fetita. Cum a fost la eveniment si cum a fost revederea cu Traian Basescu! Elena Udrea a trait ieri emotiile pe care le visa de multa vreme, dupa cum a declarat. Si-a botezat fetia, pe micuta Eva Maria ce a venit pe lume in timp ce mama ei traia departe de Romania, in Costa…

- O tanara din Belarus a murit dupa ce fetița ei de doi ani a apasat butonul de inchidere al geamului de la mașina in timp ce ea era afara și avea capul in interiorul automobilului. Yulia Sharko a avut parte de un accident teribil chiar in ziua in care implinea 21 de ani. Tanara a inecract sa-și scoata…

- Petrecere marela sfarșitul saptamanii trecute. Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au botezat cea de a doua fetița, pe Thea Iris Selena. Peste 100 de invitați, familie și prieteni au sabatorit frumosul eveniment. Aceștia au fost rasfatati cu preparate sophisticate care au facut parte dintr-un meniu modern,…

- Comunitatea din Bontida si nu numai și-a dat intalnire sambata pe stadionul din localitate la evenimentul caritabil „Impreuna pentru Anya”, care și-a propus sa deschida inimile oamenilor sensibili la problemele semenilor. Oamenii din comuna s-au adunat pe baza sportiva din apropierea Castelului Banffy…

- Comunitatea din Bontida si nu numai și-a dat intalnire sambata pe stadionul din localitate la evenimentul caritabil „Impreuna pentru Anya”, care și-a propus sa deschida inimile oamenilor sensibili la problemele semenilor. Oamenii din comuna s-au adunat pe baza sportiva din apropierea Castelului Banffy…