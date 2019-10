Stiri pe aceeasi tema

- Familia Buștei, care are o afacere cu flori in București, bate in fiecare an, in octombrie, 400 de kilometri pana la Iași, cu o camioneta plina cu aranjamente florale, pentru a decora baldachinul in care sunt așezate, in curtea Catedralei Mitropolitane de la Iași, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva,…

- CFR Cltori informeaz c în perioada 10 17 octombrie 2019 pentru pasagerii care doresc s cltoreasc spredinspre Iai cu ocazia Srbtorii Sfintei Parascheva capacitatea de transport ctre aceast destinaie va fi adaptat astfelVor circula suplimentar urmtoarele trenuri în perioada 1112 1415 octombr...

- Medicul Tudor Ciuhodaru, in prezent și europarlamentar, le transmite oamenilor care doresc sa participe la pelerinajul de Sfanta Parascheva, din Iași, ca trebuie sa respecte 7 reguli esențiale pentru a evita un drum pana la spital.Citește și: Fosta deținuta politic il SPULBERA pe Mihai Șora:…

- „Incepe pelerinajul la Sfanta Parascheva - 7 reguli pentru pelerini (și nu numai!) ce va țin departe de Spitalul Clinic de Urgența in aceste zile: 1. Purtați haine mai groase și evitati imobilizarea prelungita. Noaptea temperaturile se pot apropia de zero grade. Beți lichide calde. Nu este…

- Mare sarbatoare pentru romanii ortodocși pe 14 octombrie. Sfanta Parascheva este una dintre cele mai iubite sfinte, iar pelerinajul la moaștele sale este unul dintre cele mai mari din Romania. Iata ce se pregatește anul acesta pentru pelerinajul de la Iași. Program pelerinaj.

- Un barbat de 58 de ani se afla in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" din Iasi, cu suspiciune de leptospiroza, o boala provocata de sobolani sau de fecalele acestora. Barbatul, de meserie instalator, a fost internat in unitatea medicala luni, dupa ce a fost adus de la un…

- Luni, barbatul a fost dus la Institutul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" din Iasi, unde medicii au decis sa inceapa tratamentul medicamentos specific pentru aceste tipuri de muscaturi. „Un pacient a fost adus de la Institutul de Psihiatrie la noi, in cursul zilei de luni, dupa ce ar fi fost…

- „Sunt un om foarte credincios și mi-am spus mereu așa: munca pentru mine este o religie, iar scena este un loc sfant, aidoma bisericii. Am daruit totul in aceasta meserie și am facut-o cum m-am priceput mai bine, intotdeauna cu maxima sinceritate, pentru ca altfel, nu aș fi ajuns niciodata la sufletul…