Stiri pe aceeasi tema

- Jessie Gallan, din Scoția, a trait o viața lunga, de 109 ani, devenind una dintre cele mai longevive persoane din istoria acestei țari. Inainte de a muri, in martie 2015, ea a dezvaluit care este secretul unei vieți lungi. Deși a decedat in urma cu aproape patru ani, cuvintele ei inca traiesc in inimile…

- O femeie din Marea Britanie, bolnava de cancer, a participat la propriul priveghi, care s-a desfașurat sub forma unei reuniuni sumbre, dar in care și-a "celebrat" moartea. Ideea i-a venit dupa ce și-a dat seama cat de dureros e pentru familie și prieteni sa organizeze o inmormantare și apoi sa stea…

- O femeie din Slatina a indurat cinci ani de teama si de stres dupa ce trei medici diferiti i-au spus ca sufera de cancer. Femeia a urmat un tratament chimioterapeutic, in urma caruia a ramas fara par si i-a paralizat bratul drept. Abia cand a ajuns in Spania, pacienta a aflat ca nu sufera de […] Articolul…

- O femeie din Slatina a indurat 5 ani de teama si de stres dupa ce 3 medici diferiti i-au spus ca sufera de cancer. Femeia a urmat un tratament chimioterapeutic, in urma caruia a ramas fara par si i-a paralizat bratul drept.

- O femeie din China a descoperit ca nu mai poate auzi dupa ce s-a dat jos din pat, intr-una din zilele trecute. Femeia a crezut inițial ca și-a pierdut auzul și a mers de urgența la spital, dar acolo a descoperit ca nu putea sa auda vocile barbaților, dar le auzea pe cele ale femeilor. Specialiștii cred…

- CUTREMURATOR! O femeie a invins cancerul, dar s-a spanzurat! Ea a decis sa-și ia viața dupa ce a crezut ca ….. O femeie in varsta de 43 de ani s-a sinucis din greșeala. Ea a invins recent, in 2015, cancerul, dar și-a luat viața dupa ce a crezut ca teribila maladie a recidivat. Dawn Cheetham, in varsta…

- O femeie in varsta de 43 de ani s-a sinucis din greșeala. Ea a invins recent, in 2015, cancerul, dar și-a luat viața dupa ce a crezut ca teribila maladie a recidivat. Dawn Cheetham, in varsta de 43 de ani, s-a spanzurat in dresingul fetei sale. In 2014, Dawn Cheetham a fost diagnosticata cu cancer la…

- Starețul Manastirii Putna, Melchisedec Velnic, îi ataca pe criticii catedralei recent inaugurate, carora le comunica faptul ca spitalele sunt într-adevar importante, dar ca bolile sunt urmari ale pacatului, astfel ca ridicarea uriașei biserici este