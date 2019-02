Kendra (43 de ani) are o categorie speciala de clienti. In patul sau ajung adulti care nu si-au pierdut virginitatea, impotenti sau persoane cu dizabilitati. Femeia este incantata de munca pe care o presteaza si spune ca in majoritatea cazurilor a avut orgasm cu clientii sai. Ea ii invata pe virgini cum sa sarute, le arata cum functioneaza corpul unei femei, punandu-i sa o pipaie... in partile esentiale, a ajutat sa se masturbeze o femeie de 60 de ani.