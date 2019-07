Pe 7 iulie este Ziua mondiala a ciocolatei, aceasta data fiind consemnata in istorie ca fiind momentul in care bautura pe baza de cacao a fost introdusa in Europa, in 1550. Cacaua, ciocolata şi alte produse din această categorie bucură miliarde de oameni din întreaga lume. Cu toate acestea, istoria acestor delicii nu este atât de cunoscută. Cercetătorii au găsit dovezi privind alimente pe bază de cacao datând din urmă cu câteva mii de ani. Boabele de cacao ar fi fost cultivate la început de civilizaţii străvechi din…