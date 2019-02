De cand muzica trap a luat amploare in Romania, s-a nascut fenomenul „abi talent”. La numai 18 ani, „abi” a reușit, in doar jumatate de an, sa aiba toți fanii la picioare, atat in cluburile de fițe, acolo unde a ajuns sa concerteze, dar și pe rețelele de socializare, unde a adunat peste 300.000 de urmaritori și tot atatea like-uri la orice postare.