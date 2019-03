Povestea emoționantă de viață a unui model român care lucrează cu designeri celebri A crescut intr-un centru de plasament, insa asta nu a impiedicat-o sa devina un model de succes și sa susțina cauzele copiilor instituționalizați. Virginia Usiku defileaza in prezent pentru designeri romani consacrați și lucreaza cu artiști internaționali, insa povestea ei de viața este una emoționanta. Virginia este unul dintre primele modele de culoare din Romania. Tanara a crescut fara parinți, intr-un centru de plasament. „Sunt printre primele modele de culoare. A mai fost probabil un model mulatru, dar nu a fost asa socant pentru ca era mulatra. Oamenii erau destul de reticenti. Nu aveau… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar botosanean vorbeste despre ce inseamna sa te muți, ca roman, intr-un alt colt al lumii si sa o iei de la capat. Are 27 de ani și spune ca e mai ieftin sa fie imigrant in Oslo decat roman in Romania.

- Chiar daca rețeaua Facebook scade din popularitate in randul tinerilor, “sora” lui mai mica, Instagram, ia avand și intr-o perioada scurta de timp va depași numarul de utilizatori ai Facebook. La ora actuala, Instagram a depașit 1 miliard de utilizatori activi in fiecare luna, iar 500.000 dintre ei…

- Albertina Ionescu a comentat despre separarea ei de prezentatorul de televiziune Valentin Butnaru. Cei doi s-au desparțit anul trecut. Albertina Ionescu, de la TVR, a format un cuplu foarte frumos cu Valentin Butnaru, de la Antena 1. Cei doi s-au separat anul trecut. Pe durata relației lor, Albertina…

- FED CUP CEHIA-ROMANIA. "Nu vrem sa pierdem in primul tur pe teren propriu, insa nu suntem favorite. Echipele sunt apropiate. Romancele au o super jucatoare, pe Simona, si o echipa de dublu buna formata din Begu si Niculescu. Abia anul trecut am invins-o prima data pe Simona in circuitul WTA,…

- La inceputul anului, fosta prezentatore de televiziune Dana Razboiu a publicat, pe contul sau de Instagram, un mesaj prin care lasa sa se ințeleaga ca are probleme in cuplu. Acum a venit si confirmarea. "Sunt o mama singura si sunt foarte fericita cu noua viata", a scris Dana Razboiu, lasand…

- Codin Maticiuc ar urma sa devina tata pentru prima oara in doar cateva luni . Aceasta este știrea care a facut inconjurul presei din Romania și, cu toate ca zvonul nu a fost pana acum nici confirmat și nici infirmat, Codin Maticiuc i-a scris o scrisoare emoționanta viitorului sau copil. Codin Maticiuc…

- Cristi Minculescu, simbolul trupei Iris, a implinit 60 de ani de viața și 40 de ani de cariera, ocazie cu care artistul a transmis un mesaj emoționant. Cristi Minculescu a facut istorie cu trupa Iris și este unul dintre cei mai indragiți artiști rock din Romania. Odata cu schimbarea prefixului, solistul…

- Cristi Minculescu, etalonul incontestabil al muzicii rock din Romania și simbolul trupei “Iris”, a implinit pe 9 ianuarie, 60 de ani de viața și 40 de ani de la debutul muzical, moment in care a luat naștere și celebrul salut “Buna seara, prieteni!”. “Pana in acest moment al vieții mele am invațat…