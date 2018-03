Stiri pe aceeasi tema

- Rebecca Marino (27 de ani) s-a retras in 2013 din tenis din cauza unei depresii. A revenit spectaculos in 2018 și a decis sa impartașeasca momentele dificile prin care a trecut. Rebecca Marino este jucatoare de tenis canadiana cu o poveste inedita. Rebecca atinsese punctul maxim al carierei in 2011,…

- Intrebata cat de importanta a fost figura lui Ion Tiriac in cariera sa la nivel de profesionisti, Simona Halep a raspuns: "Ion a fost foarte important. I-am simtit mereu sustinerea, in fiecare moment, in fiecare secunda a parcursului meu. Imi da sfaturi bune si datorita lui sunt o jucatoare puternica.…

- Ken Flach a murit dupa o suferinta de patru zile: o bronsita, urmata de o pneumonie si un soc septic. Fostul jucatoar american a fost un specialist al probei de dublu, desi s-a descurcat foarte bine si in proba de simplu, avand un maxim al carierei 56 ATP in luna septembrie a anului 1985. DOLIU…

- Marea jucatoare de tenis Serena Williams a revenit in forta in circuitul profesionist. Fostul lider mondial a castigat primul meci de la Indian Wells, acesta fiind primul pentru ea dupa o pauza de 14 luni, timp in care a devenit mamica.

- INDIAN WELLS 2018. Maria Sarapova, fost numar 1 mondial si dubla castigatoare la Indian Wells, a pierdut cu 6-4, 6-4, spre stupoarea generala, rusoaica fiind una dintre atractiile competitiei. "As fi vrut sa fac mai multe aici, nu doar pentru ca am castigat de doua ori trofeul", a spus dezamagita…

- Pentru turneul feminin care debuteaza miercuri la Indian Wells, o singura intrebare isi pun observatorii: ce spera Serena Williams, devenita mama in septembrie anul trecut, la revenirea sa dupa mai mult de un an de absenta? ''Sunt nerabdatoare, toata lumea trebuie sa aiba ambitii mari la Indian…

- Portarul italian Gianluigi Buffon, in varsta de 40 de ani, a transmis o scrisoare emotionanta dupa decesul fotbalistului Davide Astori, precizand ca de obicei nu isi exprima gandurile public, dar a ales sa faca o exceptie pentru fiica in varsta de doi ani a fotbalistului. "Buna, draga…

- Maria Șarapova este departe de forma de dinaintea suspendarii, iar Martina Navratilova e convinsa ca toate adversarele din circuit o așteapta pe "Masha", care in acest an, la cele 3 turnee la care a fost n-a obținut rezultate notabile (semifinala la Shenzhen, turul 3 la AO și turul 1 la Doha). "Adversarele…

- Muzica a atras-o dintotdeauna pe neozeelandeza in varsta de 29 de ani, care are in palmares 4 prezențe in turul 3 al turneelor de Mare Șlem, un titlu WTA, Memphis 2013, și alte 4 finale pierdute. Atat de mult incat la finalul anului trecut a decis sa-i dea prioritate in fața tenisului, dupa un sezon…

- Eugenie Bouchard (23 de ani, 116 WTA) a caștigat procesul cu Federația Americana de Tenis, in urma unui incident petrecut la ediția din 2015 a turneului de la US Open. Eugenie Bouchard va primi despagubiri serioase de la Federația Americana de tenis. Asta a decis juriul unui tribunal din New York, dupa…

- Josep Santacana a cerut custodia totala a celor doi copii, Arantxa si Leo, de 9 s 7 ani, invocand faptul ca fosta sportiva nu are capacitatea mentala pentru a se ocupa de acestia. Potrivit Marca, el s-a mutat cu noua sa partenera, cu care are o relatie de cateva luni. Arantxa Sanchez Vicario si Josep…

- Pentru ca s-a tot discutat intens in ultima vreme despre o cheta nationala care trebuia facuta pentru Simona Halep, dupa ce constanteanca a ramas fara sponsor, sa vorbim si despre o tenismena care chiar are nevoie de ajutorul oamenilor. Ioana Loredana Rosca (21 de ani) a castigat turneul de la Roland…

- Razvan Fodor este un artist foarte indragit grație carismei și glumelor din arsenal, reușind intotdeauna cu ușurința sa cucereasca publicul cu zambetul și sex-appealul sau. Insa, iata ca toate aceste calitați definitorii ale lui Razvan Fodor sunt pe cale de a apune, solistul, care anul acesta va implini…

- Jucatorii de tenis Garbine Muguruza si Rafael Nadal au fost desemnati sportivii anului 2017 in Spania, cu ocazia celei de-a 70-a editii a Galei premiilor ziarului El Mundo Deportivo, care a avut loc la Barcelona. "Sunt foarte bucuroasa sa ma aflu aici pentru prima oara, iar faptul ca am…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata vineri de rusoaica Daria Kasatkina, 7-6 (2), 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari. Wozniacki a redevenit de curand lider mondial…

- Simona Halep are un nou suporter de lux in randul marilor jucatori de tenis. Dupa ce a laudat-o in timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a incurajat-o pe constanteanca dupa esecul suferit in a treia finala de Mare Slem a carierei (6-7, 6-3, 4-6 cu Wozniacki). SIMONA HALEP a…

- In finalul anului 2017, Simona Halep a fost surprinsa de paparazzi intr-o vacanța in Portofino, Italia. Barbatul la brațul caruia era Simona Halep este Radu Marian Barbu, fost jucator de tenis, dar fara rezultate notabile. Tatal Simonei Halep, Stere Halep, a explicat ca acel barbat este doar prietenul…

- Simona Halep s-a intors acasa suparata și accidentata. A refuzat primirea la Salonul Oficial. Imbulzeala la aeroport. Vezi galeria foto + 42 + 42 La ora 11.25, la 20 de minute dupa ce cursa de Doha a aterizat pe pista aeroportului, Simona a ieșit pe ușa terminalului ”Sosiri”. A fost așteptata de familie…

- Cuplul canadiano-croat Gabriela Dabrowski/Mate Pavic a castigat ultimul titlu al turneului de Mare Slem, de la Melbourne, cea de dublu mixt, invingand in finala, cu 2-6, 6-4, 11-9 perechea Timea Babos (Ungaria)/Rohan Bopanna (India), duminica. Croatul Mate Pavic este la al doilea titlu…

- Roger Federer nu si-a putut stapani lacrimile, care i-au inundat fata, la primirea celui ce-al 20-lea trofeu de Mare Slem, un record, la Openul de tenis al Australiei, in urma unei frumoase victorii in cinci seturi, 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6, 6-1, obtinute duminica, la Melbourne, in fata croatului…

- Jucatoarele romane de tenis Sorana Cirstea si Irina Begu vor participa la turneului WTA de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, care va debuta luni. Simona Halep, care sambata a pierdut finala turneului Australian Open, s-a retras din competitie, dar daneza Caroline…

- Simona Halep a pierdut finala Australian Open si a ratat astfel, inca o data, primul sau titlu de Mare Slem din cariera, in fata jucatoarei daneze de tenis Caroline Wozniacki, care, in urma acestui meci, ce a durat doua ore si 50 de minute, a preluat si pozitia de lider mondial in clasamentul feminin…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, sâmbata, pentru AGERPRES, dupa finala de la Australian Open pierduta de Simona Halep, ca jucatoarea româna de tenis este o "sportiva fabuloasa" si i-a transmis sa tina capul sus pentru ca este alaturi…

- Americanul Sebastian Korda a câstigat sâmbata, la Melbourne, turneul de juniori al Openului de tenis al Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, învingându-l pe taiwanezul Tseng Chun Hsin în doua seturi, 7-6 (8-6), 6-4. Korda, 17 ani, este fiul fostului jucator…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a invins-o in penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Halep a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei…

- Perechea romana Irina Begu/Monica Niculescu a fost invinsa de cuplul rus Ekaterina Makarova/Elena Vesnina cu scorul de 6-4, 6-3, miercuri, la Melbourne, in semifinalele probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Begu si Niculescu,…

- LIVETEXT Simona Halep – Karolina Pliskova, in sferturile Australian Open 2018. Meciul se disputa miercuri, dupa ora 6.00 (Eurosport 1). Halep – Pliskova 0-3 ACTUALIZARE 24 ianuarie, ora 7.14. Simona Halep a inceput prost meciul. Dupa un prim game in care a ținut aproape pe serviciul Karolinei, reprezentanta…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat marti in semifinalele turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata spaniolei Carla Suarez Navarro, 6-0, 6-7 (3), 6-2. Suarez Navarro este locul 39 WTA. Meciul a durat doua ore…

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens, ocupanta locului 37 in clasamentul WTA, s-a calificat in semifinalele Openului Australiei la prima sa participare la aceasta competitie de Mare Slem, dupa ce a reusit sa o invinga in doua seturi, 6-4, 6-0, pe ucraineanca Elina Svitolina, favorita numarul…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara romancei Simona Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a invins-o luni in optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.Meciul, foarte…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 16 mondial, a invins-o fara drept de apel pe rusoaica Maria Sarapova (48 WTA), cu 6-1, 6-3, sambata, la Melbourne, si s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Kerber, in mare…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic în optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sâmbata, la Melbourne, dupa ce a învins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui…

- Ana Bogdan a reusit in aceasta dimineața cea mai importanta performanta a carierei — calificarea in turul al III-lea al unui turneu de tenis de Mare Slem, Openul Australiei, prin victoria obținuta in fața Iuliei Putinteva (Kazashtan), cu 1-6, 6-2, 6-3, la Melbourne. Ana (25 ani, 104 WTA) a invins-o…

- Anna Kournikova, primele fotografii cu copiii. Fosta jucatoare de tenis l-a facut tatic pe Enrique Iglesias. Rusoaica Anna Kournikova, care a ocupat locul 1 la dublu in noiembrie 1999 și locul 8 la simplu in noiembrie 2000, a nascut gemeni, luna trecuta: o fata și un baiat, care se numesc Lucy și Nicholas.…

- Jucatoarea kazaha de tenis Iulia Putinteva va fi adversara romancei Ana Bogdan in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus de britanica Heather Watson in doua seturi, cu 7-5, 7-6 (6), marti, la Melbourne, Ana Bogdan a produs una dintre marile…

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan a reusit sa se califice în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a învins-o surprinzator pe Kristina Mladenovic (Franta), numarul 11 mondial, cu 6-3, 6-2, marti, la Melbourne. AGERPRES (editor: Mihai Tenea,…

- Irina Begu s-a calificat in faza secunda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o astazi pe rusoaica Ekaterina Makarova, cap de serie numarul 31, cu 3-6, 6-4, 8-6. Begu (27 ani, 40 WTA) s-a impus la capatul unui meci care a durat 3 ore si un minut. Fiecare jucatoare…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru a fost invinsa de chinezoaica Lin Zhu, cu 6-4, 6-4, duminica, la Melbourne, in ultimul tur al calificarilor pentru tabloul principal de simplu turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Dulgheru (28 ani, 190 WTA) s-a inclinat…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru a ajuns in ultimul tur al calificarilor pentru tabloul principal de simplu turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe ucraineanca Daiana Iastremska in doua seturi, cu 7-6 (6), 6-0. …

- Simona Halep a inceput excelent 2018, cu doua turnee castigate, la simplu si la dublu in competitia de la Shezne. Marea provocare este insa apropiatul Grand Slam din Australia, care se va desfasura in perioada 15-28 ianuarie. Fostul mare jucator suedez Mats Wilander, triplu castigator la Australian…

- Eugenie Bouchard, cu gandul doar la distracții. Nu-i sta mintea la tenis. Urmeaza Romania – Canada, 10-11 februarie, la Cluj, in Grupa Mondiala II, iar echipa noastra are motive de bucurie. Eugenie Bouchard, 23 de ani și locul 83 WTA, nu este focusata pe tenis. Imagini cu ”Genie” in apa, la soare,…

- Publicația Forbes a realizat un top inedit, al celor mai amuzanți de privit jucatori și jucatoare de tenis, in care au luat in calcul spectacolul pe care cei din circuitele ATP și WTA il fac pe teren și in afara lui. "Cei din aceste liste pot caștiga puncte distrugand rachete, returnand printre picioare…

- Momente teribile traite de cea mai frumoasa jucatoare de tenis din Romania. Una dintre colegele Simonei Halep a dezvaluit faptul ca a fost aproape de moarte. Sorana Cirstea a povestit cu lux de amanunte episodul infricoșator trait in luna mai, cand avionul care se afla in drum spre Madrid a fost…

- Jelena Jankovic, lider mondial in anul 2008, a fost nevoita sa ia o decizie trista, retragandu-se de la Australian Open! Sarboaica in varsta de 32 de ani are mari probleme de sanatate si se teme inclusiv ca si-ar putea incheia cariera.

- Simona Halep, pregatita pentru Australian Open: ”Locul 1 si un titlu de Grand Slam e tot ce-si poate dori un jucator de tenis”. Simona Halep a terminat anul 2017 in forța, reușind sa se impuna fara prea mari emoții in turneul demonstrativ din Thailanda. Acum, Simona Halep se gandește la 2018 și, in…

