Povestea emoționantă a unei fetițe din Bistrița care a creat un auxiliar școlar pentru copiii cu autism Centrul de Resurse si Referinta in Autism Micul Prinț Bistrita a dezvaluit marți, 4 decembrie, povestea emoționanta a unei fetițe de clasa a IV-a care a creat un caiet special cu fișe de lucru pentru colegul ei cu autism. Afla cum a aparut o lecție impresionanta de viața! Ideea i-a venit dupa ce a vazut ca insoțitorul copilului ii facea zilnic astfel de fișe. Colecția de fișe s-a transformat intr-un auxiliar școlar tiparit in 1.000 de exemplare, care va putea fi descarcat și online, potrivit observatorbn.ro. „Alexandra și Vlad sunt colegi in clasa a IV-a la Școala Gimnaziala nr. 4 din Bistrița… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

